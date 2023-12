La periodista Eleonora Gosman considera que no es un desplante de Lula que venga Vieir en su lugar a la asunción presidencial de Javier Milei. Por otra parte, señaló que la delegación Argentina en la cumbre del Mercosur en Río de Janeiro es "paupérrima". "Ni siquiera está el embajador, Daniel Scioli, que se encuentra en Buenos Aires", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

La periodista Eleonora Gosman es corresponsal en Brasil desde 1996. Cubrió las elecciones presidenciales desde ese año, entrevistó en exclusiva a todos los jefes de Estado de ese país, salvo a Jair Bolsonaro.

En teoría, en lugar de Lula, vendría a la asunción presidencial de Javier Milei el canciller Mauro Vieira. Vieira es un amigo de la Argentina desde hace muchos años, e incluso ahora se encuentra en la cumbre de Río de Janeiro junto a Alberto Fernández. ¿Es correcto?

Lula no viene, pero Jair Bolsonaro sí, y con una comitiva muy grande: 3 gobernadores, diputados y senadores. Obviamente, tuvo que pedir permiso en la Justicia, debido a 20 juicios que tiene por distintas razones, algunas políticas y otras por fuera de ese área.

Alberto Fernández emprende su último viaje presidencial esta semana: va a la Cumbre del Mercosur en Río de Janeiro

Bolsonaro sólo puede venir a la Argentina, pero si estuviéramos fuera del Mercosur no podría, ¿correcto?

En teoría no, sólo puede viajar a los países fronterizos de Brasil con su documento de identidad nacional. Si no me equivoco, estará viajando mañana.

¿Desde el punto de vista de la representación de Lula, es correcto que viene Mauro Vieira?

Vieira es el canciller y es una figura altísima dentro de este contexto, junto al propio Lula y al vice Geraldo Alckmin. No es un desplante de Lula que venga Vieir.

La Cumbre del Mercosur

En este momento, en Río de Janeiro, se está llevando a cabo la Cumbre del Mercosur, que será la última participación de Alberto, y se está cerrando el ingreso de Bolivia al organismo. ¿Podrías sintetizar lo que va a suceder y lo que pasó hasta ahora?

Mañana es la Cumbre de los presidentes, hoy es la de cancilleres, ministros de economías y titulares del Banco Central. Vaya a saber porqué circunstancias justificadas la representación argentina es paupérrima en la cumbre del Mercosur, ya que no viene ninguno de los representantes que deberían estar en la cumbre de hoy. De esta manera, solo queda Cecilia Todesca, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Ni siquiera está el embajador, Daniel Scioli, que se encuentra en Buenos Aires.

Qué sectores le pidieron al gobierno que firme el tratado Mercosur - Unión Europea

Scioli me explicó que todos los embajadores políticos tenían la obligación del día 7 volver a la Argentina y, luego del 10, sí volver a Brasil. ¿Puede ser?

Sí, es muy probable que sea así. Y acá se sumará a la delegación argentina cuando venga Vieira. Vale decir que no se cumplió con la expectativa de Lula de cerrar el acuerdo con la Unión Europea en esta cumbre.

Hubo varios problemas. Primero fue que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que no estaba interesado en avanzar en el tema. Pero este mandatario podría haber revisado su posición a la luz de la presión de la propia UE.

Alberto Fernandez y Sanrtiago Cafiero sostuvieron que no iban a firmar el acuerdo con la UE a por la proximidad del cambio de gobierno. Ellos argumentan que le corresponde a Milei cerrar este proceso.

Santiago Cafiero anticipó que Argentina no firmará el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea

Lula cedía muchas esperanzas en este acuerdo a partir de una visión geopolítica: él pensaba que, en este escenario de multilateralismo geopolítico, con China, Rusia y Estados Unidos en la centralidad, la UE estaba perdiendo terreno. Consecuentemente, la unión de los dos bloques europeos y latinoamericanos creaba una especie de cuarta pata al escenario mundial y despertaba una gran potencia geopolítica.

Además, le daba una importancia económica junto a Alemania. Entonces, la negativa de Alberto a firmar el pacto fue un elemento de fragilidad para el Mercosur. Venimos de 4 años de disidencias políticas entre los jefes de Estados de Brasil y Argentina, con diferencias entre Alberto y Bolsonaro, y ahora serán otros 4 años más entre Lula y Milei.

Es cierto que los cancilleres juegan su papel positivo, en el sentido de tratar de limar todas las asperezas. Pero fijate que, de repente, Bolsonaro se convierte en la comitiva oficial que viene a la Argentina.

Alberto Fernández y el frustrado acuerdo UE-Mercosur

Algo me hace suponer que el gobierno de Milei, tan adverso al de Lula, tiene una posición distinta al de Alberto Fernández respecto del tratado entre Mercosur y la Unión Europea. ¿Pensás que el mandatario electo sí lo firmaría?

Sí. También vale decir que el argumento de Alberto es que es desventajoso económicamente para la industria argentina. De hecho, presentó documentos de sectores empresariales que marcaban eso.

Otra cuestión importante: en Brasil dicen que en las compras gubernamentales van a seguir en Brasil (y en los demás países debería ser igual), teniendo como prioridad a cada país. Es decir, el Gobierno lanza una licitación y priorizará a las empresas de su propia nación, por ejemplo.

Lula y Alberto Fernández

Además, está el tema medioambiental, que podría perjudicar a la Argentina, porque es un estorbo a las exportaciones de productos primarios, básicamente del agro. En resumidas cuentas, en Brasil no fue bien visto lo que pasó, Lula sintió que la no firma de Alberto fue una traición. De hecho, Lula organizó todo antes de la asunción de Milei, no es casualidad.

Lo único positivo de esta cumbre es que entrará Bolivia y se completará el cuadro, ampliando el Mercosur. Además habrá una firma de un tratado con Singapur para traer inversiones a la región.

De todas formas, hay que ver cómo va a seguir Milei con esta historia. No tengo dudas de que Diana Mondino, consciente de lo que está en juego, va a aconsejar bien a Milei. En el sentido de la importancia que tiene Brasil, no solo desde el punto de vista empresarial y comercial, sino también desde el político y geopolítico. Habrá que ver cómo será esa relación a futuro.

AO FM