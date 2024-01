El dirigente de la Unión Cívica Radical, Facundo Suárez Lastra, calificó de medida apresurada e inoportuna a la decisión del paro general y la marcha que convoca la CGT para el próximo 24 de enero. Además, tildó de indigno hace un paro en tan poco tiempo cuando estuvieron "parados durante años sin ninguna queja ni protesta frente a la pérdida del salario real y la pérdida de empleo", en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Facundo Suárez Lastra es dirigente de la Unión Cívica Radical, exdiputado nacional por la Ciudad, y fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires entre 1987 y 1989. Además, presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad en el '83, secretario del Interior del Gobierno Nacional entre el '86 y el 87'.

"Una nueva provocación del Poder Ejecutivo": la CGT respondió a las multas enviadas por Patricia Bullrich

Federico Storani manifestaba, con su llamado de este jueves, a apoyar la convocatoria de la CGT para el paro general del 24 de enero. ¿Está de acuerdo?

Aprecio mucho a Federico, es de los que más respeto, estuvimos juntos y lo acompañé cuando él era presidente de la FUA (Federación Universitaria Argentina) y yo secretario, y recorrimos todo el país juntos. Pero no estoy para nada de acuerdo con esto, es una medida apresurada, que devela un interés sectorial por encima del interés general de los trabajadores y el problema del trabajo en Argentina. Es hasta moralmente indigno hacer un paro tan poco tiempo después de haber estado parados durante años sin ninguna queja ni protesta frente a la pérdida del salario real y la pérdida de empleo en Argentina. Sinceramente, me parece muy inoportuno, sin prejuicio del derecho que tienen las organizaciones gremiales a trabajar, expresarse y dar sus opiniones.

Inclusive ahora hay un debate en el Congreso en donde se están discutiendo las cosas y los diputados están pudiendo expresar sus posiciones y muchas de las cosas que está planteando el Gobierno son firmemente contradichas por diputados. Con muchos argumentos estamos viendo por televisión que expresan miradas contrarias y hay un diálogo, que es como se hace en democracia frente a un Gobierno que recién arranca. Lo de la CGT fue muy inoportuno, así como son inoportunas algunas cosas del Gobierno, como querer cobrarle a los que protestan por servicio de custodia que no solicitaron, cuestiones que son francamente ridículas y antidemocráticas.

Milei cruzó a Pablo Moyano por el DNU y la ley ómnibus: "Los quieren voltear para mantener sus privilegios"

Por ejemplo, esta factura que les llegó ayer, que se había anunciado, a las obras sociales por pagar estos servicios. ¿Cree que esto no se podrá llevar a la práctica?

No corresponde. Cobrar por prestar un servicio no requerido es un principio básico de cualquier relación contractual, en la cual los contratos tienen que ser de que uno presta un servicio. Nadie le pidió a la policía que fuera a custodiar con un operativo sobredimensionado. Así como soy muy firme en contra de los abusos del gremialismo en los abusos en los cortes, que me parecen que son excesivos, son arbitrarios y atentan contra las personas que trabajamos en Argentina. La sobreactuación reglamentaria es perjudicial por parte del Gobierno.

El debate sobre la ley ómnibus

¿Cree que el radicalismo terminará apoyando? Ayer Rodrigo de Loredo hablaba de acompañar la iniciativa del Poder Ejecutivo en este megapaquete, pero que el Gobierno debería reordenar algunas de las prioridades. Esto por el lado del radicalismo. Por el lado del PJ, allí podríamos encuadrar a Miguel Ángel Pichetto, más allá de que hoy está junto a los cordobeses o los ex dirigentes cercanos Mauricio Macri, que no coinciden con el Gobierno hoy. También dijo que Milei puede contar con los votos necesarios, si es que corre algunas cosas del proyecto que todavía no son las banderas que ya bajó, ¿no?

Por lo que voy viendo (como ya no soy diputado) de la dinámica del funcionamiento del Congreso y las declaraciones que van haciendo los dirigentes de mi propio partido, observo que se va, no a una aprobación en general de la ley ómnibus, sino de lo que sea el resultado de lo que logre su mayoría en el despacho de Comisión. El despacho de la Comisión va a ser muy distinto a la ley. De hecho, algunas cosas las está retirando el Gobierno. Patricia Bullrich, por ejemplo, dijo que sacarían esta cosa ridícula de que cuando tres personas se juntaran habría que pedir permiso. Estas cosas ridículas las fueron sacando. Se habla de que de ninguna manera habrá vouchers educativos. Escuché con mucha atención la presentación de los ministros de Producción, Educación y el de Energía y, sin perjuicio de que no coincido con muchas de sus miradas, creo que quedó claro en la exposición de los opositores, sobre todo, los radicales, la Coalición Cívica, los del grupo del peronismo que eran del PRO y algunos del PRO también.

Hay una mirada crítica hacia algunos aspectos que seguramente se modificarán y estoy seguro que la ley que se apoyará en general es una que será producto de un despacho de Comisión que tendrá muchas modificaciones. La megaley, como la presentó el Gobierno, no saldrá, por más que Javier Milei diga que sale así o no sale. El despacho de Comisión que se vote en general y tenga la mayoría será una cosa que tenga que ver mucho más con el común denominador de lo que son las perspectivas de cambio que hay que realizar que la particular visión de los cambios que tiene el Gobierno, que es muy radicalizada y no andaría.

El debate en la Cámara de Diputados.

¿Cree que la aprobación del DNU terminará saliendo aprobada dentro de la Ley Ómnibus, como intenta el Gobierno?

Espero que, en ese caso en particular, ese artículo se rechace absolutamente. Así como soy muy abierto y partidario que se vote en general el despacho de Comisión, una vez que se hayan sacado los aspectos más áridos. Este asunto de cambiar el régimen legal y otros tantos temas que están incorporados en esta ley merecen un estudio mucho más detenido, con un oído mucho más atento a los intereses sectoriales legítimos. No todos los intereses sectoriales son legítimos.

No se puede demonizar, por ejemplo, el interés de la industria pesquera argentina de preservar fuentes de trabajo, la actividad económica, la capacidad de preservación. Son cosas que se están viendo y me parece que la oposición está jugando un papel muy constructivo y muy atento en cada uno de los temas. Pero no veo una aprobación generalizada habiendo cerrado como pretendía el Gobierno, eso no sucederá. El DNU sí debe ser rechazado. El decreto es inconstitucional. La presencia de los ministros en la Comisión demuestra que no hay necesidad y urgencia. El Congreso está funcionando, está para trabajar, lo está haciendo y es la prueba cabal de que el DNU tiene que ser rechazado en todos sus términos.

Según un diputado del Frente de Izquierda, “la mitad de los votantes de Milei está condenando el DNU”

¿Qué otra cosa le parece que el Gobierno terminará bajando de este paquete? Mencionó la idea de Bullrich de considerar a tres personas reuniéndose como una manifestación, el tema de la reforma política, algunas cuestiones relacionadas al biocombustible. ¿Qué pasa con las retenciones?

Probablemente. Estamos insistiendo mucho, hay sectores en los que no hay ninguna necesidad, que es una mala señal que los deja en una mala situación competitiva. Yo, como soy productor de viñedos y vinos, si digo que me atañen las generales de la ley y que doy una opinión interesada es una mala señal, y hay resto en la economía argentina para tener una política de ingresos que libere a los sectores que poseen problemas competitivos de tener más dificultades para competir y colocar sus productos en el exterior.

Subiéndole las retenciones a estos sectores (economías regionales), ¿es más lo que se puede perder poniendo en riesgo su probabilidad de subsistencia que lo que se puede ganar con la suba de la retención?

Ni siquiera creo que estemos en el extremo de que estos impuestos impliquen la posibilidad de subsistencia. Lo que creo es que le quitan capacidades competitivas a actividades que están en condiciones de generar divisas, empleo y de colocar productos argentinos en el exterior.

El Consejo Agroindustrial presenta un plan para evitar suba de las retenciones

No es necesario llevarlo a ese extremo, podrían ser evitadas esas retenciones, sin perjuicio de que creo que, en un momento de dificultades fiscales, las retenciones (y luego de una devaluación importante), son un instrumento válido. Entonces, no soy anti-retenciones, en el mediano plazo. Cuando la economía se estabilice, haya una reforma tributaria de carácter más progresivo, sí me parece que las retenciones en sí debieran ser eliminadas, pero eso en un muy mediano plazo.Ahora, en términos fiscales, hay que preservar la capacidad de tener equilibrio fiscal porque es central para poder derrotar la inflación que es el principal problema de los argentinos.

