Fútbol y política, una relación escandalosa que empezó en 1930

El escritor y periodista deportivo, Alejandro Fabbri, analizó el vínculo histórico de la política con el fútbol, en general, y los mundiales, en particular. "La FIFA no le permitió a Austria jugar el Mundial de 1938 luego de ser anexado por los alemanes, y ahora la misma FIFA no dejó participar a Rusia por invadir a Ucrania", comparó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Además, señaló que cuando estuvo en tierra qatarí en 1995, ese país era "mucho más estricto" que lo está ahora.

¿Históricamente siempre hubo un vinculo entre la política y los mundiales? ¿Cuáles fueron los casos más icónicos?

Por supuesto que la política está en el fútbol desde que empezaron los mundiales en 1930. Ya en la decisión de Jules Rimet, presidente de la FIFA en 1928, de darle la localía a Uruguay en lugar de Inglaterra, que reprochaba tener más derecho por ser el creador del deporte.

Pero el que inició un camino de boicot al Mundial de 1930 fue Benito Mussolini, que propagandizó que ir a Uruguay en pleno invierno por barco podía generar un desenlace parecido a lo que le había pasado al Titanic años atrás. Y eso generó que sólo algunos países europeos participen de aquel Mundial, siendo menos de los que se había estipulado: 13 en lugar de 16.

Para evitar problemas en el siguiente Mundial, la FIFA le dio la localía a la Italia de Mussolini, que ganó el torneo de una manera bochornosa, con una parcialidad arbitraria evidente. El detalle de ese certamen fue que el dictador italiano podía decidir qué arbitro los iba a dirigir. Y así se llegó, incluso, a la amenaza de muerte hacía los jugadores de Checoslovaquia.

El que gana la Copa del Mundo hace crecer el PBI

En 1938 le tocaba a Sudamérica (habían decidido que era una organización por continente), pero como el presidente de FIFA sabía del ambiente bélico que circundaba en Europa, y sin saber cuándo se podría volver a jugar fútbol allí, le permitió a Francia llevarlo adelante. A esa altura, Alemania ya había invadido Austria.

Fue entonces cuando la FIFA les mandó un telegrama para que no jueguen el Mundial aduciendo que, al ser anexados por los alemanes, no eran un país. En 2022, la FIFA hizo lo contrario: le mandó un telegrama a Rusia, manifestando que como había invadido a Ucrania, no podía ser parte de Qatar 2022.

Eso denota cierto avance de la sociedad, más allá de algunos retrocesos. ¿Y en ese período bélico qué pasó con los mundiales?

Se suspendió toda la actividad deportiva mundialmente en la década del ´40. Recién se retoma con los Juegos Olímpicos de Londres 1948. Por su parte, Argentina se había ofendido porque no le habían cedido la sede en 1938, sin entender la lógica coyuntural.

Pero en 1950 nuestro país le cede la organización a Brasil porque Perón advirtió que no había reales posibilidades de llevarse un campeonato, desistiendo de participar directamente, Allí se produce el famoso maracanazo, que sorprendió a todos, incluso al propio Jules Rimet, que había preparado un discurso en portugués.

Y en 1954, jugado en Suiza, porque no había sigo bombardeado por ningún bando, allí vuelve a jugar Alemania Federal (ya dividida en dos) y le gana 3 a 2 la final a un gran equipo húngaro.

Y respecto de los derechos humanos, ¿hubo casos controversiales como el que hoy tenemos en Qatar o como el que vivimos en 1978?

No a este nivel. En Brasil 2014 hubo muchas quejas por la aceleración para terminar los estadios y la estructura edilicia requerida por la FIFA, lo cual trajo numerosos accidentes. En México ´70 también hubo inconvenientes similares. Por supuesto que están los ejemplos de anfitriones de este tipo de certámenes, que eran gobernados por dictaduras.

Mauricio Macri: entre Boca, el Mundial y el rechazo a Morales y Lousteau

La FIFA se preocupó especialmente por no darle el Mundial a países vinculados a la Unión Soviética. Después se abrió un poco el camino con los coreanos y japoneses en 2002 y con Sudáfrica hace 12 años atrás.

Qatar es un caso aparte porque es un país casi artificial y que tiene problemas permanentes con los fronterizos Emiratos Árabes y Arabia Saudita. A mí me toco estar ahí en 1995 cuando se jugó la Copa Mundial de Fútbol Juvenil, y era peor que ahora. Hoy hay una apertura que no se sabe si se mantendrá en el tiempo o si es sólo una concesión para los occidentales.

AO JL