Grindetti camina la provincia y cuestiona a Milei

Patricia Bullrich y Javier Milei se encuentran en plena competencia en la crucial provincia de Buenos Aires, donde Néstor Grindetti y Carolina Píparo emergen como actores centrales en esta contienda. El presidente de Independiente opta por un enfoque particular en su campaña, evitando mencionar directamente a Píparo y centrándose en confrontar las propuestas del libertario, dada su experiencia en asuntos financieros, comentó Nuria Am en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Grindetti insiste en su estrategia de "Tok Tok", en lugar del Tik Tok que implementó Cristina en sus redes sociales, un enfoque que prioriza el contacto directo con los ciudadanos a través de visitas puerta a puerta y conversaciones con vecinos.

Grindetti se quejó por recorte de fondos a municipios opositores y Kicillof le respondió

Enfatizó que uno de los errores más comunes en la política es distanciarse de la gente durante las campañas electorales. Y recordó que tanto Juntos por el Cambio como el oficialismo lograron victorias en la Provincia al conectarse de cerca con los ciudadanos y abordar temas cruciales como la seguridad. Así, el lema de su campaña se resume en "más Tok Tok y menos Tik Tok".

Grindetti se metió en la interna: "Por más que Axel quiera despegarse de Cristina, ambos son responsables de la gestión desastrosa"

En cuanto a su relación con Diego Santilli, quien también se encuentra recorriendo la Provincia, Grindetti destacó su colaboración en materia de seguridad. A su vez, mencionó su contacto constante con Gustavo Coria, el nuevo Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque admita que vencer a Axel Kicillof, dado el panorama actual, puede ser un desafío arduo, Grindetti se muestra optimista ante las elecciones.

A pesar de las distintas dinámicas de competencia entre Bullrich y Larreta, Grindetti subrayó la unidad en Juntos por el Cambio y rechazó la posibilidad de divisiones internas, remarcando que las diferencias previas se han resuelto.

AO JL