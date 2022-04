Gustavo Grobocopatel: "Al eliminar las retenciones de Macri, el crecimiento fue instantáneo"

El referente del agro, Gustavo Grobocopatel, dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (FM 101.9), y analizó los reclamos del campo. Además, hizo un comparación con la gestión de Mauricio Macri.

¿Cuál es tu visión de lo que fue el tractorazo del sábado pasado en Buenos Aires?

Hay que leerlo en el contexto en el que estamos, donde el gasto público de Argentina creció 19 puntos en los últimos 12 años y, a pesar de que el Estado tiene mayor participación en la economía, no redujo la pobreza, no hay empleo privado, ni empresas o negocios de mayor valor. Tienen más recursos, pero no capacidad para transformar algo, al contrario, lo empeoran. El reclamo de la sociedad es por un tema de fondo y es que tenemos a la función pública incapaz de resolver los problemas, aunque tenga más dinero. Y no es sólo un tema del campo, porque están todos los sectores incluidos.

Se podría decir que es algo que trasciende a la coyuntura y es una acumulación a lo largo del tiempo.

Sí, también es una advertencia y un llamado a la reflexión al sector público de la política para marcar que este no es el camino. Si nosotros tenemos una luz en el fondo del túnel y hay una serie de transformaciones creíbles, con un liderazgo legítimo, todos los sectores vamos a estar de acuerdo en hacer esfuerzos para salir de esta coyuntura. El esfuerzo mayor tiene que ser de los que más pueden, pero si no hay un acuerdo que garantice que las transformaciones van más allá de una elección o partido político, es muy difícil hacer un esfuerzo porque se va a perder, como en los últimos años.

¿Cómo es la rentabilidad del campo en este momento, comparado también con la época de Macri? ¿Cuál es la comparación con otros países de la región?

Hay distintas variables que afectan los resultados y hay que medirlo en función de eso. Brasil creció un 80% su producción agrícola en la última década y en Argentina el crecimiento no superó el 20%. Si nosotros hubiésemos tenido políticas similares o no tan restrictivas, Argentina estaría exportando un 40% más y podríamos haber aprovechado mucho mejor la suba de los precios internacionales. Hicimos mal las cosas y no tenemos una lectura de lo que hubiese pasado si hacíamos las cosas bien. Es una pena porque tendríamos otra estructura productiva y económica, más fuerte.

¿Hubo un crecimiento en la gestión de Cambiemos?

Fue un breve período desde que se tomaron las medidas hasta que tuvieron impacto. Ahí sí, hubo una reacción, pero no se pudo capitalizar por los problemas macroeconómicos que Mauricio Macri no tuvo éxito en resolver. Por eso no hubo inversión externa ni un cambio en la estructura productiva. Al eliminar las retenciones de Macri, el crecimiento fue instantáneo, pero se perdió. Los problemas vienen del 2008 y en la etapa de Cristina tuvimos momentos donde la producción decreció.

