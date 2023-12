Instagram lanzará el primer "botón antiacoso" en Francia

Instagram, la red social perteneciente a la matriz Meta, anunció la creación del primer “botón de seguridad” o “botón antiacoso” que permitirá llamar directamente a una línea de emergencia. La medida tiene como claro objetivo ofrecer una nueva herramienta para avanzar en la lucha contra el ciberacoso entre los jóvenes en Francia. Por el momento, esta iniciativa se implementará solo en ese país, pero apuntan a que pueda implementarse a nivel global.

De modo que, cualquier persona que denuncie ser víctima de acoso tendrá habilitada la posibilidad de acceso a un botón de llamada telefónica directa con el servicio 3018, el número nacional francés de asistencia a víctimas de violencia digital. Cabe señalar que, sin salir de la aplicación, el “botón de seguridad” pone al acosado en contacto inmediato con un equipo de psicólogos y abogados que le darán la contención y asesoramiento necesario.

Una problemática creciente

La iniciativa fue impulsada por la asociación privada e-Enfrance, que destaca que se trata de un instrumento eficaz, que era reclamado desde hace mucho tiempo. La entidad precisó datos contundentes que dan cuenta de la gravedad del problema. Según una reciente encuesta realizada para el organismo: “Una cuarta parte de las familias francesas ya se enfrentó al problema del ciberacoso a un menor. El 15 % de los alumnos de primaria, y entre el 25 % y el 27 % de los estudiantes de bachillerato se enfrentaron a ello”.

La entidad que promueve la iniciativa insta a que en poco tiempo se implemente a nivel europeo y luego global. Desde e-Enfrance remarcaron que llevan “años pidiendo un botón seguro, también pedido a nivel europeo”. La directora general de la entidad, Justine Atlan, agregó: “Nos llevó un poco de tiempo ser comprendidos, pero estamos satisfechos de que se haya integrado el acceso directo”.

“Esto permitirá a las jóvenes víctimas, una vez que se haya establecido su denuncia, beneficiarse de un apoyo específico inmediato”, enfatizó.

Medidas estatales

En este marco, y para combatir los efectos adversos y lograr erradicar este fenómeno preocupante, las autoridades francesas presentaron a fines de septiembre de este año una batería de medidas. El Gobierno impulsó desde la denuncia sistemática de los casos de acoso ante los tribunales, hasta la intención de promover la exclusión de las redes sociales de aquellos estudiantes acosadores.

Es importante tener presente que el ciberacoso, se presenta como un fenómeno que tiene especial prevalencia entre la población más joven. Según datos de Save The Children, el 86 % de los jóvenes de entre 8 a 18 años usa redes sociales, incluido el 67 % de los escolares de primaria y más del 90 % de los de secundaria.

A su vez, el 75 % de los jóvenes entre 18 y 20 años sufrió algún tipo de violencia online durante su infancia. Por consiguiente, este es un gran paso por parte de una red social tan popular como Instagram, con su adhesión a la iniciativa de sumar una herramienta para combatir el problema.

El caso de Tik Tok

Por su parte, la red social de videos cortos TikTok, muy popular entre la juventud, por el momento no anunció la creación de un “botón antiacoso”de llamada directa. Sin embargo, a quienes denuncien ser víctima de acoso tendrán habilitado un enlace hacia el sitio internet del servicio de asistencia 3018.

Ciberacoso en distintas formas

Son diversas y numerosas las formas en que una persona podría estar siendo víctima de violencia en internet y mediante el uso de las redes sociales. Una de las más comunes y que con mayor frecuencia se presenta entre menores de edad es el ciberacoso o también denominado “ciberbullying”.

Ciberbullying : Esta modalidad de acoso se manifiesta principalmente en forma de intimidación y exclusión social a una persona. No obstante, también puede incluir las variantes de acoso mediante el envío de mensajes, imágenes o vídeos que apuntan a difamar, humillar o dañar a la víctima.

: Esta modalidad de acoso se manifiesta principalmente en forma de intimidación y exclusión social a una persona. No obstante, también puede incluir las variantes de acoso mediante el envío de mensajes, imágenes o vídeos que apuntan a difamar, humillar o dañar a la víctima. Sexting : Esta variante de acoso en las redes, el “sexting” sin consentimiento, se da cuando involucra intercambio de mensajes o imágenes con contenido sexual y finalidad extorsiva. Por ello está directamente vinculado al término ‘sextorsión’, una modalidad de acoso violenta mediante la cual una persona chantajea a otra, y la manipula bajo la amenaza de hacer público determinado contenido (audiovisual o información) de carácter sexual que le involucra.

: Esta variante de acoso en las redes, el “sexting” sin consentimiento, se da cuando involucra intercambio de mensajes o imágenes con contenido sexual y finalidad extorsiva. Por ello está directamente vinculado al término ‘sextorsión’, una modalidad de acoso violenta mediante la cual una persona chantajea a otra, y la manipula bajo la amenaza de hacer público determinado contenido (audiovisual o información) de carácter sexual que le involucra. Online grooming : es un tipo de acoso que configura el delito por el cual un adulto mayor de edad contacta a un menor mediante las redes sociales y busca ganar su confianza con fines sexuales.

: es un tipo de acoso que configura el delito por el cual un adulto mayor de edad contacta a un menor mediante las redes sociales y busca ganar su confianza con fines sexuales. Happy slapping: es una forma de acoso que también puede involucrar violencia física. Consiste en la grabación de una agresión física, verbal o sexual y su difusión en redes.

Por lo pronto, las redes sociales seguirán siendo protagonistas, ya sea para entretenimiento, sociabilización familiar y con amigos, e incluso trabajo y con fines informativos. Los usos son diversos y son herramientas que no pueden dejarse a un lado en un mundo moderno. No obstante, no es menos cierto que en muchos casos, por su uso indebido, implica un impacto negativo, como las conductas de acoso y patologías adictivas.

MVB JL