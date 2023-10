Juan Zabaleta: "Escuchar a Mauricio Macri causa escalofríos"

Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham, sostuvo que Mauricio Macri no sigue en carrera pero es el jefe y armador de la oposición. “El camino que transita Massa es el camino de la propuesta, del cuidado, de más estado justo”, aseguró el ex secretario administrativo del Senado de la Nación en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: ¿Cómo estás viviendo estas horas con todo lo que ha sucedido el domingo?

A pesar de los 20 grados y 22 de térmica en Hurlingham, con mucho escalofrío. Volver a escucharlo a Macri causa escalofríos. El recuerdo de su gobierno, no solamente en mi caso como intendente en ese momento, sino también al pueblo de Hurlingham, de la provincia de Buenos Aires y en general a los argentinos.

Macrilei: secretos de una sociedad explosiva | Noticias

Volver a escuchar al referente de los tarifazos, del endeudamiento, de la implosión de la matriz productiva del conurbano, nos causa eso, nos causa y me causa, a mí particularmente, esta situación. Pero también nos compromete y nos entusiasma a seguir transitando un camino junto a Sergio Massa, que tiene que ver con la campaña de los argentinos.

Ustedes se acordarán de la polémica que se generó por decirle la verdad a la gente, con los gremios ferroviarios, de cuánto va a costar la tarifa de los que viajan en tren y el enojo que causó pero, en definitiva, decidimos hablarle a la gente con el corazón, tomar medidas que las tomó Massa como ministro de Economía en la quita del IVA, en la quita de Ganancias y en una Argentina que va a tener al trabajo, a la generación del trabajo y a la producción como modelo. Campo-industria, industria-campo, y mirar nuevamente al jefe de la fuerza opositora. El jefe de la fuerza opositora se llama Mauricio Macri y es lo que estamos viendo en este momento.

La entrevista incómoda de Javier Milei: el "murmullo" detrás de cámara, las frases más impactantes y los mejores memes

Nuria Am: ¿El kirchnerismo está muerto? ¿Macri sigue en carrera?

No es que siga en carrera, pero aparece siendo el ordenador de la oposición.

Siempre decíamos públicamente en las charlas políticas y en las charlas con los vecinos, que detrás de las propuestas de Milei estaba Macri, y hoy esto a partir de su enojo.

Bautista y Eva son mis hijos más chicos, Bautista tiene 12 años y Eva tiene ocho, y yo los escucho mucho a mis hijos, pero la verdad que las decisiones las tomo, en mi caso, gestionando y mirando la Argentina que estamos viviendo y la que viene. No es con enojo y en definitiva, insisto, estamos viendo al jefe de campaña de Milei nuevamente opinando.

Giudici: "Bullrich y Mauricio Macri no están rompiendo JxC"

Por otro lado, no deja de existir en Unión por la Patria ninguno de los espacios, pero lo que tratamos de hacer es interpelar a cada ciudadano, cada ciudadana, y lo vimos a Massa, en ese sentido, hablando de las cosas que a la gente le importan, de lo que le pasa a un abuelo cuando va a la verdulería, de lo que le pasa al otro abuelo cuando quiere llevar al nieto a la plaza y tiene miedo que lo roben, o está en la parada del colectivo su hijo que va a trabajar y tiene miedo que lo roben.

Está claro que el camino que transita Massa es el camino de la propuesta, del cuidado, de más Estado justo, no un "Estado bobo", vinculado a las necesidades de nuestros compatriotas, de nuestros hombres y mujeres que habitan esta patria, la provincia de Buenos Aires y Hurlingham.

Así que, en definitiva, no entrar en estos debates de los sismos que no le importa a nadie, tenemos que trabajar para que con Massa presidente transitemos el camino de la baja de la inflación, de la mejora de los salarios, de la generación del trabajo, del vínculo con el campo.

Luis Brandoni: "Milei es un ignorante"

Me entusiasma mucho el gobierno de unidad nacional. A mí ese planteo de Massa me entusiasma muchísimo. Y si bien las encuestas no mandan el mundo y en la Argentina, cuando ves que más del 50% de los argentinos ven bien esta propuesta de Sergio, la reconstrucción de nuestra patria en la etapa que viene necesita de una mesa amplia con muchas fichas.

AG: Esto hace ruido en los radicales.

No hay que pensar en el ruido de los partidos. Tenemos que entender a cada dirigente. Hoy siento que la palabra "dirigente" está vacía, porque ha habido tanto conflicto, que lo hemos tenido nosotros como gobierno, y lo tiene la oposición. Esos conflictos internos derivan a veces en crisis de representatividad. Entonces siento que la palabra dirigente está vacía.

No importa el ruido de un espacio político, sino argentinas y argentinos que piensan desde el radicalismo, que piensan desde el padre de la democracia. Yo soy hijo de esta democracia, tenía 16 años cuando ganó Alfonsín y empecé a militar en política. En definitiva, lo que importa es eso. Aquellos que se entusiasmaron con Alfonsín, aquellos que transitaron un camino de recuperación del radicalismo. Y eso está identificado en cada hombre y cada mujer que se siente simpatizante y adherente a ese movimiento político.

Milei afirmó que JxC no lo "condicionó", habló de la salida de Barrionuevo y se enojó por ruidos en el estudio de TV

NA: ¿La provincia de Buenos Aires le debe plata a Hurlingham?

No.

NA: No le debe hoy, ¿la semana pasada tampoco le debía? Te pregunto porque circuló mucho que aquellos municipios a los que la Provincia les debía plata, el lunes a la mañana tenían depositado lo que les debían.

Hay que ser justos y tienen que ser justos. Cuando yo hablaba del escalofrío y haber sido intendente cuando gobernó Macri, eso significaba que Morón lo gobernaba Ramiro Tagliaferro, yo gobernaba Hurlingham. Cuando cruzaba el límite por la Autopista del Oeste, donde está el shopping famoso para el lado de Morón, tenía un metro para abajo de salto, porque lo hundieron de hormigón. Y lo que tuvo de política de obra pública en ese momento el municipio oficialista no lo tenía el municipio opositor. Y esto no pasó ahora.

Miren la gestión de Katopodis y la gestión nuestra estos 14 meses en el Ministerio. Yo nunca le pregunté a ningún intendente cómo pensaba. Es más, a veces construí mejor relación con intendentes opositores que hasta con los oficialistas. Y eso no pasó durante el gobierno de Macri. Así que no tienen por qué quejarse. Ninguno. Si se quejan es porque son mentirosos, porque ha habido obra pública nacional, provincial, porque hemos tenido los ministros nacionales de nuestros gobiernos en la nación, acompañando cada municipio sin preguntar cómo piensa el intendente, porque gobernamos para todo, así que guarda con esos conceptos porque no queda claro.

Carlos Maslatón: "Milei le está entregando el gobierno a Macri"

El plan de obra pública más importante de Hurlingham lo tuvimos con este gobierno, tanto nacional como provincial, y hemos visto también obra pública en los gobiernos opositores. Así que mucho cuidado con las opiniones. Sino vayan a los números que tiene Obras Públicas de nación y provincia para marcar una política pública y vean la inversión que se ha hecho en los municipios que no gobernaba el oficialismo.

Claudio Mardones: Ante la idea de un gobierno de unidad nacional, y con la figura de Joaquín de la Torre y Emilio Monzó, ¿cómo lo ve usted para poder sumar aliados extra unión por la patria?

Como buen periodista tiene muy buena información, yo eso desconozco porque ha dado nombres y apellidos, pero va a ser una decisión del presidente. Tenemos un presidente, un candidato presidente que va a ser presidente, que le debe haber dado vuelta a la provincia de Buenos Aires no menos de diez veces, que le debe haber dado vuelta a la Argentina no menos de otras diez veces, que conoce cada dirigente, cada concejal, cada consejero escolar, cada dirigente sindical, cada delegado de cada gremio en cada región de la primera sección electoral y de la provincia. Así que es una decisión de él.

Picante cruce entre Federico Pinedo y María O'Donnell: “Vos sos massista”

Está claro que hay un estilo de gestión de gobierno que tiene Massa que es de construir consensos. Miren el laburo que ha hecho cuando fue presidente de la Cámara de Diputados durante nuestro gobierno, de haber podido construir consensos para poder aprobar leyes muy importantes que necesitaba el gobierno del presidente Fernández.

Así que es una decisión de él, conoce a cada hombre, a cada mujer, tanto representando el oficialismo como la oposición y seguramente este gobierno de unidad nacional se va a ver, sin ninguna duda, puesto en un gabinete que va a conducir un tipo que tiene mucha autoridad política.

MVB JL