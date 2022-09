Justin Bieber y sus polémicos pasos por Argentina

Justin Bieber terminó confirmando los rumores que decían que finalmente no vendrá a la Argentina el próximo fin de semana. Estaba previsto brindar en el Estadio Único de La Plata dos shows en vivo, uno el 10 y el otro el 11 de septiembre pero todo quedará en la nada.

Con más de un mes de acampe, ayer decenas de fans se enteraron que el músico no pisará suelo nacional en el marco de su gira Justice World Tour. Llantos, decepción y enojo se vivió en las afueras del estadio de la capital de la provincia de Buenos Aires.

En junio de este año un problema de salud le impidió seguir con sus conciertos en distintas ciudades de Estados Unidos, tras el alta médica anunció las nuevas fechas en el sur del continente americano. A días del show, el propio Justin expresó: “Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”.

La decisión de Bieber, con tan sólo 28 años, hizo recordar a su público las grandes fallas que tuvo en sus visitas a la Argentina. En noviembre del 2013 tuvo que cerrar su espectáculo antes de tiempo con sólo ocho temas acusando que se trata de “problemas estomacales”.

Esto ocurrió luego de vivir episodios de alcohol y violencia en un boliche cuando su seguridad enfrentó a un fotógrafo a las piñas. Situación que lo llevó a declarar ante la justicia Argentina por zoom tras ser demandado por un reportero gráfico. Después fue sobreseído y declarado inocente.

Si bien el artista justifica esta ausencia con priorizar su salud diciendo “a principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour”, sin lugar a dudas el sabor amargo crece por su historial.

Es imposible no mencionar el momento en el que “barrió” una bandera argentina que le lanzó un fan. El músico reconoció que se trató de un hecho no intencional y fue en Twitter que expresó: “Me enteré de lo que está pasando conmigo en Argentina y estoy sorprendido. Me encanta Argentina y he tenido algunos de los mejores shows de mi gira allí”.

