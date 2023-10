Macri y Massa, de Calabria a Sicilia

"Sergio Massa y Mauricio Macri son dos dirigentes que han demostrado una enorme astucia y capacidad de sobreponerse a momentos muy complicados. Ambos estuvieron en situaciones en las que parecía que era su final político y lograron revertirlas y salir fortalecidos de ella", comentó Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Recuerdo cuando Mauricio Macri me contó que se iba a dedicar a la política porque su padre no le iba a permitir la conducción de su empresa. Conozco a Massa desde sus orígenes, por tanto entiendo su independencia y autonomía. Por ejemplo, el primer día que asumió como jefe de Gabinete lo primero que Massa hizo fue colocarle un aviso a Editorial Perfil, sabiendo que había un gran enfrentamiento con ese gobierno.

También sé que cuando lo llamaron del actual gobierno para formar parte, aclaró: “No vengo acá a ser empleado de nadie, si me quieren, soy igual a ustedes”. Tengo claro que no es kirchnerista. Por su parte, Macri tampoco se considera empleado de nadie, sino todo lo contrario: todos sus vínculos son de verticalidad. Por caso, Jaime Durán Barba ha contado que el día que lo conoció, Macri no saludó ni al entrar ni al salir. .

Macri odia más a Massa que a Cristina y a los K

Ambos, con sus diferentes perfiles y distintos matices son profesionales del poder, con estructura de personalidades narcisistas y mucha ambición. Aunque, vale aclarar que tienen distintos tipos de inteligencias. También conozco a Franco Macri, ya que siempre me contaba que su padre, Giorgio Macri, había sido periodista y había fundado el partido político L'Uomo Qualunque, y que en el fondo él se sentía socialista.

Siguiendo los puntos de contacto, los padres de Sergio Massa al igual que Franco Macri son inmigrantes italianos de primera generación. Don Alfonso Massa era de Sicilia, vecina a la Calabria natal de los Macri en el sur de Italia. El padre de Massa, al igual que Franco Macri, tenía una empresa constructora. El encono entre ambos dirigentes puede ser una manifestación del narcisismo de las pequeñas diferencias del que habla Sigmund Freud.

Son varios los puntos en común que llevan a pensar que son muy cercanos incluso en ideologías, y que son las condiciones humanas (como el deseo, la ambición o el miedo) son los que los acercan. Hace algunos años fueron aliados muy cercanos. Todos recordamos la visita al Foro de Davos en el que Macri lo llevó como el dirigente de la oposición. Luego, tomaron diferentes caminos y se fueron distanciando.

Macri, con Eduardo Feinman en Radio Mitre, sostuvo que “Massa me mintió siempre. Ojalá algún día me prometa algo y cumpla”. A su vez, lo acusó de “cavar el pozo 100 metros más para abajo” en cuanto asumió como ministro de Economía, antes de enumerar la inflación y la deuda.

Para Massa, Macri es Milei. Y para el ex presidente, Massa es Cristina. De esta manera, se recategorizan constantemente, convierten el adjetivo en sustantivo. Por eso Macri, siempre lo ha acusado de ser Kirchnerista. Precisamente, en una entrevista de ayer, el candidato presidencial se refirió a su cercanía con ese espacio: “No soy kirchnerista, soy del Frente Renovador”.

Continuando con su afán de vincularlo al núcleo duro del oficialismo, Macri enunció todos los pasos de Massa por lo distintos espacios políticos y recordó que le había prometido acabar con el kirchnerismo pero “organizó con Cristina las 14 toneladas de piedra que fueron el quiebre de nuestro Gobierno cuando veníamos en una senda de cambio positivo”.

Con Mauricio Macri de su lado, Milei hace cuentas y calcula que le puede sumar "15 puntos o más"

Asimismo, sostuvo que “como socio en Diputados, se dedicó a tratar de juntar los votos para voltear al Procurador para hacer juicio político a la Corte, y ahora de golpe es una garantía republicana sólo porque recita el Preámbulo como lo hacía Raúl Alfonsín”.

A su vez, el ex intendente tigrense manifestó que “cuando veo que reparten cargos como confites y pienso que nacieron para eliminar a la casta, me sorprendo". Por su parte, Macri trata de utilizar la situación económica en contra del candidato de Unión Por La Patria. “Massa bajó a la mitad el salario real respecto a 2019”.Sin embargo, en los dos últimos años de su gestión, él fue quien lo redujo en un 22%, marcando un récord.

Siguiendo este duelo virtual, Massa dijo que “yo no debato con expresidentes”, sin embargo recordó cuando la madre de Macri detalló que de chico era muy mentiroso y le pegaba por eso. “Yo no fui el que prometí eliminar el Impuesto a las Ganancias, pero fui el que lo implementó”. Una de las particularidades de Massa es la capacidad de transformar problema en solución y su poder de reconversión.

Massa está mostrando un perfil más a la izquierda, de firmeza con los grandes empresarios, algo que no venía cosechando en los últimos años. Estos días se vivió un problema con el abastecimiento de nafta que terminó generando que Massa amenace con prohibirles el derecho a exportar a quienes especulan con el guardado de combustibles, y le respondió a a quienes lo critican por esta medida.

“No hay amenaza, es una decisión del Estado para defender el bolsillo de los argentinos”, resaltó. Además, destacó el rol del Estado en la regulación de las relaciones sociales, ubicando al sector petrolero por un lado y al usuario por el otro.

Para despedirse de la filosa entrevista con María Laura Santillán, el candidato presidencial enfatizó al respecto que “vengo con gusto al canal de Macri, más allá de que siempre tuve buena predisposición con los medios. Lo necesitamos en un gobierno de unidad como el que voy a tener”, expresó.

Debate presidencial: Massa y Milei no se ponen de acuerdo sobre el reglamento

Finalmente, vale destacar las declaraciones de Longobardi, quien fuera el entrevistador regular de Macri mientras fue presidente, mostrando su enojo: “Está haciendo un papel muy triste y sólo habla con alcahuetes rentados, ya que tiene dificultades para confrontar con la realidad”. A su vez, mencionó que “quedó solo porque ya fracturó todo: el PRO, Juntos por el Cambio y hasta La Libertad Avanza” .

“De esta manera, con el cruce mediático reciente, sumada a los años que los conozco, puedo decir que no hay ningún santo, ninguno que sea más pro-mercado o pro-Estado. Cada uno se fue acomodando al viento de época”, concluyó Jorge Fontevecchia en el final de la nota editorial.

AO JL