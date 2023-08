La socióloga Paula Abal Medina ha investigado muchos casos de muerte en las infancias vulnerables. Opinó en Modo Fontevecchia sobre el caso Morena, la controversia política que generó y los trasfondos que generan estas terribles situaciones. “La droga en los barrios, la situación de la narcoestructura y del narcomenudeo están destruyendo la vida cotidiana de las personas que habitan en zonas vulnerables”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Cuando pautamos esta entrevista no imaginábamos que iba a ocurrir un hecho como el caso de Morena. Al menos, quiero comenzar preguntándote por eso, para luego abordar otros temas, porque la diputada Zaracho está en el campo político cercano a Juan Grabois y se extendió que defendió en una ocasión a uno de los hermanos de los presuntos asesinos de Morena.

Por otro lado, también porque el padre de Morena, o quien se autopercibe como padre, aunque tiene una discusión con la madre sobre este tema, trabaja como reciclador en una de las cooperativas que tienen como inspirador a Juan Grabois. Quisiera pedirte una reflexión general sobre todo esto…

En principio, es muy triste, un hecho que causa mucho dolor. Esas grandes escenas dramáticas trágicas detrás tienen un sinfín de injusticias sociales y de sufrimiento acumulado.

Hace muchos años que registro en mis investigaciones el problema de la muerte de los niños y de los adolescentes.

En una de ellas recuperábamos un acontecimiento muy dramático, cuando se produjo esa toma de tierras en Quilmes y Solano en 1981, y hubo un cerco represivo. En el marco ese cerco represivo mueren, según las fuentes de ese momento, 22 niños de diarrea estival.

Uno puede seguir repasando la historia, incluso entre las argumentaciones, en su momento de Chiche Duhalde, cuando funda el programa del Plan Vida con la organización de las manzaneras, relata que mira con preocupación, en la intendencia de Lomas de Zamora, que había una partida muy abultada que tenía el nombre “angelitos”.

Cuando le preguntó al contador del municipio qué era, eran los cajones para los niños que morían de desnutrición, de diarrea estibal y de bronquiolitis. Es decir, todas enfermedades directamente vinculadas a una pobreza extrema.

Cuando empieza la democracia, empieza con las cajas PAN. Yo he hecho muchas entrevistas a manzaneras, y el tema de la muerte de los niños por desnutrición aparece muchísimo.

Todo crimen es político

Cuando miramos los datos del último año, lo que ha aumentado la pobreza y la indigencia, y sabemos que hay un millón de niños y adolescentes en situación de indigencia, vemos que acá hay una muerte que se produce por la violencia que hay en los barrios, un hecho terrible, dos adultos golpeando y lastimando una niña de 11, pero nosotros tenemos la obligación de reconstruir la desprotección de los niños en todas sus dimensiones.

La droga en los barrios, la situación de la narcoestructura y del narcomenudeo están destruyendo la vida cotidiana de las personas que habitan en zonas vulnerables.

Sus vidas están totalmente atravesadas por el miedo. No hay madre o padre con quien hables y no lo diga. Yo he entrevistado a muchos padres. En los barrios, siempre aparece el relato sobre el terror que les da irse a trabajar y que los hijos estén moviéndose solos en barrios, desprotegidos, desprotegidos.

Aparece el relato de la droga, que se instala de un día para otro en alguna terreno baldío cercano, y eso genera balaceras todos los días, entonces, hay una situación compleja.

Cuando ocurrió el cerco represivo de 1981, se dio una experiencia para lograr levantarlo y que no murieran más niños de diarrea y por falta de agua, en la que se unió todo un arco político, gente de la cultura, una variedad enorme. Alfonsín, Storani, Saadi, Carlos Menem, fueron algunos de los que firmaron, en 1981. Como si, en algún punto, uno pudiera decir que hay algo sagrado en esta sociedad, que son nuestros niños y nuestros adolescentes, y que es posible poner eso por encima de todo.

A nosotros nos parece que, ante la gravedad del hecho, de ningún modo se puede usar esto electoral ni políticamente. Porque la vida de los niños es algo sagrado.

Encuentro una metáfora de la historia aquí, porque víctima y victimario se parecen. El padre de la víctima trabaja en una cooperativa del movimiento de Juan Grabois, y el hermano menor de los dos asesinos contó con el apoyo, en un momento que estaba justificado, de una diputada del espacio de Juan.

Como una especie de repetición de la historia, como un círculo que nos condena, una especie de Sísifo, por lo menos metafóricamente, entre tu papá, Juan Abal Medina, y el papá de Juan, Roberto "Pajarito" Grabois. El libro de tu papá “Conocer a Perón”, en este momento, podríamos decir que es el libro del año. Y el papá de Juan escribió también un libro de memoria Palacios a Perón.

En aquel momento, cada uno de ellos estaba en los años ‘70 respondiendo a distintas vertientes de lo que era el peronismo, pero nuevamente, fíjate el rulo de la historia, encontramos al padre de la víctima y al hermano del victimario ambos necesitando ayuda.

Obviamente, es arbitrario y uno podría decir que la vida es un caos de casualidades, o tener como idea una metafísica infinita, pero no deja de llamarme la atención que pueda haber allí un mensaje de unión, que nos toca a todos, que nos afecta a todos, al punto de que se puede cruzar una raya y convertirte de víctima en victimario, un día víctima y victimario pueden ser uno y otro…

Sobre lo de Natalia Zaracho, ella es una trabajadora, una diputada y una persona de bien. La verdad es que es una persona maravillosa y le tengo un gran afecto. Como no podía ser de otra manera, frente a una situación en la que estaban golpeando a un niño, a un adolescente, ella se interpuso. La verdad es que el uso que se hace de ese hecho es espantoso.

Nosotros hemos tomado la decisión de no hablar en estos términos defensivos porque el centro de todo esto es, sin duda, la muerte de Morena. Sí, eso pasó. Me parece que es cierto lo que vos pensás sobre cómo la víctima puede pasar a ser victimario de un día para otro en un barrio.

En términos generales, lo que yo encuentro es que en los barrios la desolación y el desamparo son tan profundos que efectivamente, si no hay organización popular, organización social y organización del trabajo por parte de los movimientos territoriales y diversas Iglesias, no se logra poner un freno en muchos barrios al avance del narcomenudeo.

El único contrapeso, podríamos decir, y que establece un límite, es la organización popular, ya que el Estado en muchos casos y de muchas maneras está totalmente y completamente ausente.

Yo creo que esa es la frustración que hoy expresa una gran parte del pueblo argentino a través del electorado cuando elige no votar. La abstención y el voto en blanco se relacionan con la sensación de desamparo de la gente. Más allá de la historia de nuestros viejos con Juan nos conocemos hace muchos años y yo lo conozco a Juan.

Tuve que reseñar para la revista Crisis el anterior libro de Juan, La clase peligrosa. Ese libro empieza con un velorio, en el barrio Cuba, de seis niños por la lluvia y los cables pelados en la tierra. Describe y el olor pútrido del riachuelo y el desamparo.

Es esa desolación, y en el marco de eso es que Juan y yo nos conocimos. Por eso siempre digo un poco que, más que los hijos de la generación diezmada, en realidad nos conocimos haciendo una una generación nueva, a partir del hacer.

Nos tocó, en mi caso, ser una niña chiquita durante la dictadura, y Juan ya nace durante los primeros años de la democracia.

