Paula Litvachky: “Nadie sabe realmente para qué está usando la Ciudad nuestros datos”

Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, mantuvo diálogo con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil en el cual advirtió los problemas discriminatorios y de privacidad qué introducen los avances tecnológicos. También destacó la importancia de dar el “debate público” sobre estas cuestiones, a pesar de que sean “irreversibles”.

A inicios de la semana se detectó el uso ilegal de datos barométricos por parte de la policía de la Ciudad. ¿Cómo explica por qué esos datos son tan importantes y cómo podría desarrollar la gravedad del asunto?

- El tema de los datos biométricos se viene discutiendo a nivel global de qué datos de nuestros sensibles puede tener el estado, qué datos acopia, qué datos suma a las bases de datos y con qué finalidad el estado usa esos datos, y con qué finalidad algunas dependencias del estado pueden pasar a otras dependencias públicas para que los usen de determinada manera. La discusión tiene que ver con la expectativa de privacidad respecto de lo que hace el estado con nuestro datos. La Ciudad de Buenos Aires a través del Ministerio de Seguridad y Justicia implementó una ley aprobada por la legislatura de la ciudad sobre el sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de personas prófugas.

"Reconocimiento facial: críticas al sistema y advertencias por riesgos para la privacidad"

Y que ha sido exitoso en ese sentido, ¿no? ...

- Los datos no están del todo claros, pero la Ciudad dice que ha podido encontrar personas con pedido de captura. Pero hay discusiones sobre ese tipo de tecnologías porque, así como en otras ciudades del mundo, el reconocimiento facial ha tiendo problemas importantes de discriminación por como funciona el algoritmo y por los falsos positivos que puede dar.

Eso nos llamó la atención en la Ciudad desde 2019, por eso iniciamos una causa judicial con otra organización en donde alertábamos sobre la discriminación y la necesidad de que la ciudad explicara exactamente cómo iba a funcionar ese sistema de búsqueda. El sistema necesita contrastarse con una base de datos de prófugos y con otra base de personas con sus datos biométricos, que es con lo que el sistema puede encontrar a alguien a través de las cámaras de la Ciudad. Para eso la ciudad hizo un convenio con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). El sistema de reconocimiento facial corre el software a través de las cámaras de la Ciudad y rebota contra la base de datos de prófugos y el registro del RENAPER, que le envía los datos biométricos para que las cámaras lo puedan identificar. Todo esto sucede de forma automática.

"Facebook suspenderá el uso de tecnología de reconocimiento facial"

En el marco de la causa judicial discutimos que la ciudad diera la información de cómo va a funcionar el sistema. Ante un requerimiento, el RENAPER contesta que tiene un convenio de licencia técnica y afirma que migró a la Ciudad más de 9 millones de búsquedas y alrededor de 7 millones y medio de datos de personas. Esto llamó la atención porque es desproporcionado para la finalidad que el sistema de reconocimiento tenía. El convenio también le permitía seguir los datos biométricos sobre las personas que tienen una causa judicial. Cuando el RENAPER informa sobre las búsquedas que se hicieron, aparecen personas políticas de distintos partidos políticos. La ciudad solicitó búsquedas de la vicepresidenta, empresarios, Estela de Carlotto, cosa que no se explican por la finalidad del convenio. Lo que respondió la Ciudad es que necesita los datos del RENAPER para otras finalidades relacionadas con prevención policial, y para otros trámites como certificación de domicilios, de identidad, entre otros. Pero no explica por qué aparecen personas conocidas que se supone que no hicieron ningún trámite que requiera este tipo de identificación.

"Ciudad de Buenos Aires: el barbijo es una amenaza para las cámaras de reconocimiento facial"

Más allá de las cámaras, la información que tienen las grandes compañías tecnológicas hace que uno tenga que asumir que es una discusión abstracta porque no hay manera de que no se sepa donde estamos, el estado trascendió al gran hermano ¿Cómo la tecnología hace que determinadas cuestiones pasen a ser abstractas, que la información no la tenga el gobierno de la Ciudad pero la tenga Google o Facebook?

- Por un lado, desde la defensa de los DDHH es necesario advertir sobre estas tendencias aunque sean irreversibles. Se puede entender que la tecnología avanza y que los estados y empresas han acumulado estas tecnologías para diversos fines, a veces altruistas o buscando la vigilancia estatal o la ganancia privada afectando nuestros derechos.

A pesar de ello, se pueden minimizar estos efectos. Por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, a través de una ley, tenía que crearse una comisión de seguimiento y control de cómo se aplicaba este sistema de reconocimiento facial. No se creó nunca desde el momento de la sanción de la ley. Nadie sabe realmente para qué está usando la Ciudad nuestros datos. También está en juego la actividad privada porque ese tipo de softwares son implementados por empresas privadas. La discusión es cuánto terceriza el estado el manejo de esos datos personales.