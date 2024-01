Paula Penacca: "Milei quiere instalar una modalidad monárquica"

La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Paula Penacca, considera que el Gobierno busca "cambiar el funcionamiento institucional". "Esta ley ómnibus avanza sobre muchos derechos consagrados" sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Paula Penacca es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en primer lugar, en 2019 y luego en 2023 con mandato hasta 2027 y referente de La Cámpora. Fue legisladora porteña previamente entre 2013 y 2019.

¿Qué expectativa tiene de cuánto pueda cambiar el humor social mañana y el humor de los legisladores luego del acto de mañana?

Hoy será un día importante en el Congreso. Mañana también, pero de las puertas para afuera. Todos los sectores de la oposición tenemos que pensar cómo damos este debate que es muy importante para Argentina porque lo que intenta hacer el Gobierno es cambiar el funcionamiento institucional.

Esta cantidad de pedidos de delegación de facultades legislativas en el Presidente es un antes y después para pensar nuestro sistema democrático. Hoy, con esta novedad, que tuvimos por la mañana, del intento de empujar a los apurones a que dictamine una ley que tiene más de 600 artículos, si contamos los anexos 800 y que acaba de sufrir muchas modificaciones que supongo que los diferentes sectores de la oposición, que habían hecho propuestas para cambiar la ley, no pudieron estudiar en profundidad.

Los ánimos no son buenos porque frente a esta situación de tanta importancia nos encontramos con un intento del Ejecutivo de apurar y apretar para que esto suceda rápido sin que tenga el estudio que requiere para una cuestión de tanta importancia.

El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de ley que restituye el impuesto a las Ganancias

¿Cuál es tu pálpito de qué terminará pasando? ¿Qué creés que se termina aprobando en general, pero luego en lo particular gran parte de los artículos no? ¿Cuál es tu prospectiva, con todo margen de error, porque el futuro siempre es impredecible?

Por cuáles fueron las modificaciones esto no debería aprobarse. Los planteos de los sectores de la oposición en relación a lo que tiene que ver con lo previsional y la movilidad jubilatoria no son atendidos porque si bien es cierto que se incorporar una fórmula, es una fórmula que empeorará la condición de los jubilados, se sigue liquidando el FGS pasándolo al Tesoro, habilitando que se puedan vender las acciones que hoy tiene el ANSES a partir de este fondo en las diferentes empresas.

Porque en materia de retenciones, si bien es cierto que se quitó la potestad del Ejecutivo de subir las retenciones a las economías regionales parece que hubiera un castigo a la generación de valor agregado. Sabemos que es muy importante que nuestra economía no se vuelva reprimarizar y hoy estamos viendo que en estas modificaciones siguen sosteniéndose las retenciones del 15% a las manufacturas industriales. Esto es un problema no solamente para la producción, para el crecimiento económico de las provincias, sino que también para el empleo.

Blanqueo y retenciones: el gobierno sumó cambios en el proyecto de ley ómnibus

La reprimarización de la economía lo primero que genera es desempleo. Lo mismo pasa en privatizaciones, lo único que se retira de las 41 empresas que estaban a disposición para ser privatizada es YPF, queda poco claro cómo será el sistema mixto que se plantea en el Banco Nación. Por lo tanto, no me parece que se atendieron los planteos ni siquiera de la oposición. Para nosotros, para Unión por la Patria, no cambió en sustancia y seguimos siendo muy cuidadosos porque las facultades delegadas y la cantidad de emergencias que se declaran sólo se retiraron dos del proyecto original.

Dejan librado al azar que luego, más allá de lo que se sancione en la ley desde el Ejecutivo y esta lógica monárquica que está queriendo instalar Milei, se puedan tomar las mismas decisiones que estaban anteriormente en la ley original o peores. Entonces, nos parece que debería seguir profundizándose el debate.

Si yo fuera parte de los dialoguistas, pediría que no me apuren y que se pueda discutir en profundidad, además de darle la importancia que este tema tiene.

Llaryora en Buenos Aires: no a las retenciones regionales y no a la privatización del banco Nación, sus ejes en la Ley Ómnibus

Es interesante porque planteás la oposición como que UxP estuviese en otra categoría. Habría una categoría de una oposición distinta a la que también el bloque que vos integrás es oposición. Intuyo que eso tiene una intención que me gustaría tratar de entender. ¿Ves más cerca a los radicales y al bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto de las posiciones de ustedes o más cerca de la LLA?

Más que hablar de una intención, hablaría de las posiciones concretas que asumieron los diferentes bloques opositores en estas semanas de debate porque tuvimos una posición clara y contundentes desde el primer momento y entendemos, además, que estamos representando un montón de sectores que se expresaron mayoritariamente en contra de esta ley no por una cuestión ideológica o de posicionamiento político, sino porque esta Ley Ómnibus avanza sobre muchos derechos consagrados y empeorará la condición de vida y posibilidad de ejercer las diferentes profesiones de muchos sectores de la sociedad.

Tuvimos tres días muy ricos de debate en donde se expresaron desde el sector cultural, involucrando todas las diferentes aristas que se expresan desde las bibliotecas populares hasta las actrices y actores, las economías regionales, juristas. De las pocas cosas que se retiraron de esta normas, algunas tienen que ver con, por ejemplo, con el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad. Diferentes sectores de la sociedad vinieron a decir que esto no los contiene.

Derogación de la Ley de Alquileres: qué sucede con los alquileres temporarios

Los inquilinos y las inquilinas, que hablamos alguna vez cuando me llamaste para una entrevista, es una situación crítica la que existe en términos de alquileres no solamente en las grandes ciudades, sino que ya empieza a extenderse a muchas otras regiones del país.

Por lo tanto, tenemos que representar eso, lo hicimos y tomamos posición desde el primer momento. Hay otros sectores que también son la oposición, por ejemplo, el radicalismo que vos lo mencionabas recién y que no solamente es este sino que también la Coalición Cívica de Lilita Carrió y el bloque de Pichetto que tuvieron desde el primer momento un intento de acompañar y tratar de modificar algunas cosas. Tampoco en eso el Gobierno fue receptivo, desde las declaraciones virulentas de Milei acusando a los diputados de coimeros, que se entiende que es a quienes intentaban acordar algo y no a los de UxP, hasta la poca recepción efectiva en incorporar los planteos que se estuvieron manifestando.

Creo que hay una diferencia en las posiciones que asumimos los diferentes sectores, que todos somos oposición, pero nosotros tuvimos posiciones diferentes.

BL FM