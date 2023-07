Ramiro Marra: "Tenemos muchos planes para dolarizar"

El youtuber financiero, Ramiro Marra, mostró su postura ante las diversas acusaciones de aliados de La Libertad Avanza de que se venden lugares en las listas de esa coalición. "Si actúa la Justicia, me pone contento que se aclare esta ridiculez", expresó el dirigente libertario en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

¿Se cobran las candidaturas en La Libertad Avanza?

Hay muchas miradas sobre nosotros y parece que nos quieren bajar. Solo buscan poner en agenda un tema que es mucho más profundo que estás falsas acusaciones que estamos recibiendo.

Lo que tenemos que hablar es del financiamiento político que tienen los espacios establecidos en el país, no uno nuevo como el nuestro, en el cual no hay grandes inversiones.

Maslatón denunció en PERFIL que Milei vendía candidaturas por U$S 100 mil

Incluso el falso ingeniero Blumberg no habla de cosas que le pasaron, sino de cosas que supuestamente escuchó. Y luego aclaró que tenía pretensiones a ser candidato a gobernador.

¿Cómo se financia La Libertad Avanza (LLA)? Porque incluso hay muchos partidos que le piden a quienes están con ellos que apoyen al financiamiento del espacio.

Nosotros nos financiamos de la propia, pongo de mi costo de oportunidad, ya que me estoy dedicando a la política en lugar de estar priorizando mi empresa, por ejemplo.

Después tenemos particularidades, a nosotros las redes sociales nos pagan por poner publicaciones, a mí me paga YouTube. En cambio, hay otros espacios, como la izquierda, que ellos mismos ponen publicidades en las redes sociales. Hay un montón de gente que nos acompaña de manera orgánica pero no de forma partidaria, apoyan nuestras ideas.

Carlos Eguía: "Si Milei y los suyos se ensucian por un palo y medio son más basura de lo que yo creo"

¿Por qué Carlos Eguía, en Neuquén, fue viralizado a partir de los insultos y acusaciones al respecto de Milei? ¿Por qué se lo ataca así?

Me sorprenden los dirigentes que llegan a los medios nacionales, gente que no tiene relevancia en el espacio político.

La representación de La Libertad Avanza en el Interior

Nuria AM (NA): ¿Qué va a pasar finalmente con las provincias en donde no tienen aliados ni espacio armado?

Tenemos en casi todas las provincias gente que nos representa, como candidatos a diputados o senadores nacionales.

NA: Pero en muchas provincias los terminan bajando porque, en definitiva, Milei no quiere que su imagen a alguien que no termina conociendo del todo…

Estás hablando de las elecciones provinciales a gobernador y quedan una o dos elecciones, porque las desdoblaron todas este año. Es decir, usan el Poder Ejecutivo para poner fechas a conveniencia del gobierno de turno. Incluso en la Ciudad decidieron hacer una elección concurrente, algo insólito en el mundo.

NA: ¿Pero en la elección nacional van a terminar teniendo alianzas en la mayor parte de las provincias?

Sí, ya están presentadas las alianzas y los candidatos. Pero si se habla de un candidato concreto, debe ser que no hay lugar para todos y lo que vende es el problema. Pero nosotros tenemos un montón de personas que están en las distintas provincias representándonos.

Muchas encuestas marcan que la candidatura de Milei está bajando, lo dan entre el 16% y el 18%. ¿Ustedes están notando problemas a partir de estás denuncias?

Milei se defiende de las denuncias de venta de lugares en las listas

En la calle no se habla de si Milei está bajando, la gente está harta. La sociedad está puteando en este momento porque no hay trenes ni colectivos. Estos paros lo único que muestra es que los dirigentes sindicales que quieren afectar a los trabajadores de manera extorsiva y políticos que terminan concediéndoles lo que les piden por acuerdos políticos.

El plan de dolarización, ¿es posible en Argentina?

Fernando Meaños (FM): Milei dijo, a la pasada, que tenía acuerdos para conseguir 35 mil millones de dólares que permitían implementar el plan de dolarización. ¿Cómo son esos acuerdos?¿Cuál es el estado actual de la propuesta de dolarización de Milei?

Una encuesta muestra un cabeza a cabeza entre UxP y JxC que deja lejos a Milei

Tenemos muchos planes para dolarizar, hay que ver la circunstancia en la Argentina cuando nos toque gobernar y ver cuál es el mejor. Hoy el más completo no es de alguien que está dentro de nuestro espacio político, sino de Emilio Ocampo, quien desarrolló un plan de dolarización alternativo y mejoró el nuestro sin conocerlo.

Somos un espacio que representa a la gente que está cansada de políticos que quieren mantener todo igual. En cuanto a los 35 mil millones de dólares, no lo consigue un candidato a presidente sino un modelo de país que vaya a donde está la lógica, no esta locura.

Luces y sombras de la dolarización

FM: ¿O sea que Milei conseguiría inversores?

No Milei, sino el modelo de país. El plan de dolarización tiene un gran apoyo a nivel internacional.

FM: ¿Pero de dónde saldrían, se puede ahondar?

Los primeros que vamos a poner los dólares en el sistema financiero son los argentinos, que hoy escondemos ese dinero. La gente va a dejar de buscar los dólares por miedo a que los usen, porque con este modelo financiero que proponemos se van a confiar para sacar los dólares y llevarlos al banco. La mayor desconfianza que tenemos es hacia nuestra moneda porque no la administramos nosotros sino los políticos de turno.

Hernán Lacunza dijo que la dolarización es "saltar al precipicio"

Aliados que no lo son

Claudio Mardones (CM): Agustín Pérez Arévalo, vicepresidente de la Generación Libertaria, los acusó de que el espacio pide plata para todo, incluso para una foto con Milei. ¿Qué piensa al respecto?

Estoy googleando qué es Generación Libertaria. En la nota hay una foto de Mila Zurbriggen en donde está con Patria Bullrich. Tampoco conozco a ese Agustín Pérez Arévalo. Por eso me llama la atención que me pregunten por gente que no conozco pero a los que sí, nadie los invita a los medios.

Los problemas de la derecha: cuáles son las preocupaciones de Patricia Bullrich y Javier Milei

CM: Es llamativo la sucesión de aliados de su arco político que afirman que hay irregularidades…

Pero me acabás de hablar de una persona que está con Patricia Bullrich. Además, me planteás un nombre que es insólito.

CM: ¿En la Justicia van a hacer este mismo descargo?

A nosotros no nos citaron a ningún lado, no hay acusados, son todas hipótesis. Me causaría mucha gracia que en la Justicia me pregunten por la Generación Libertaría, que trabaja con Bullrich. Lo mismo con Blumberg, a quien ni siquiera conozco.

Milei a Blumberg: "Denuncien lo que quieran"

CM: ¿Y Eguía también?

Ya lo aclaramos, fue candidato a gobernador y no es candidato a diputado nacional porque no tenía partido político.

Si actúa la Justicia, me pone contento que se aclare esta ridiculez, pero mal porque se tengan que preocupar por esto. Hay cosas más importantes que gente grabándose por un celular.

AO JL