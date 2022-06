El economista y dirigente político, Ricardo López Murphy, dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y cuestionó los argumentos de defensa de Agustín Rossi sobre el caso del avión venezolano-iraní. Además se refirió a las internas de Juntos por el Cambio, el rol de Mauricio Macri y la caída de la imagen de Javier Milei.

En su momento dijo que Mauricio Macri tenía la ventaja de ser famoso y presidente de Boca y le "robó" el PRO. ¿Está en condiciones de recuperar eso? ¿Le puede ganar a Macri en una interna?

Vamos a representar a una fracción de la sociedad que simpatiza con nuestras ideas, que comprende la modernidad de la propuesta y es imprescindible que podamos ser un camino para muchos ciudadanos que sienten que las opciones tradicionales no le brindan ninguna propuesta satisfactoria.

Hubo un aumento de la imagen negativa de Javier Milei y eso lo entusiasma a Macri para su posible candidatura presidencial. ¿Cuál su análisis?

Es prematuro hacer un juicio sobre eso. Estamos muy lejos para que se consoliden las tendencias, pero es cierto que la gente de persuasión liberal va a estar más cerca de nosotros. Hay una zona de superposición y es natural que si cae Milei busquen una alternativa.

Su segundo nombre es Hipólito y Macri lo llamó populista a Yrigoyen. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Me pareció que fue un comentario desafortunado por los conflictos que generó. La oposición tiene que dedicarse a construir una propuesta a futuro, con un programa, con convicción y no hostigarse por algo de hace tanto tiempo. El propio Mauricio Macri sabe que fue un error. De las corrientes históricas me identifico más con la liberal, pero Yrigoyen tuvo que atravesar una época muy compleja porque en la guerra se nos cayeron los ingresos aduaneros. La corrección fiscal más grande de la Argentina la hizo Hipólito Yrigoyen y no había otra opción más que reducir el gasto de una manera dramática. Tenía un carácter de caudillo distinto al de los otros liderazgos que había en esa época.

Sobre el caso del avión venezolano-iraní, usted firmó ayer una carta que le mandó al Presidente. ¿Qué es lo que está pidiendo?

El avión entró violando todas las reglas de la circulación aérea y no hubo medidas. Eso ocurrió en varias oportunidades y era necesario tomar una medida ejemplificadora para tomar conciencia de la gravedad del episodio. La explicación de que estaban aprendiendo a volar superó lo imaginable.

Nuria Am (NA): Dentro de Juntos por el Cambio, ¿cómo ve a la oposición?

Estoy recorriendo mucho el interior del país, estuve en varios actos y cuando vamos a cualquier localidad saludamos a los aliados. Ellos concurren a nuestras reuniones, hay mucha generosidad. La política es un acto de docencia y por eso explicamos los problemas que vemos y lo que haríamos en cada caso para aportar soluciones. A todo el mundo le viene bien esta discusión.

NA: Que Javier Milei pierda un tercio de los votos, ¿qué cree que puede significar?

En los últimos meses me abstuve de hacer un juicio de valor sobre Milei y pienso mantener esa conducta. Tenemos que hacer nuestras propuestas y programas, explicar cómo nos organizaríamos, cómo trabajarían nuestras fuerzas, cuál debería ser la narrativa y las oportunidades que tenemos. Me ocupo lo menos posible del resto.

Claudio Mardones (CM): En la próxima sesión en Diputados se va a tratar el alivio fiscal para monotributistas y también para la comprar de taxis. El PRO va a acompañar en algunos aspectos. ¿Cuál es su postura?

Acompañé el proyecto de Martín Tetaz para ampliar las categorías de monotributo e igualar a los autónomos con el personal en relación de dependencia. Apoyo el dictamen que lleva adelante las propuestas de Tetaz.

