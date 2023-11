El analista de negocios e inversiones para personas, Salvador Di Stéfano, aseveró que “los problemas más graves de la economía argentina pueden venir de diciembre a marzo”. La caía del valor de los bonos argentinos y la posibilidad de una corrida cambiaria previo a las elecciones del 19 de noviembre, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: ¿Qué está pasando? Bajó el dólar, ¿hay que comprar dólares? ¿En qué situación estamos?

El mercado sobrepasó dos elecciones. La primera, fueron las PASO. Allí, en la previa el mercado estaba para arriba porque compró que ganaría Patricia Bullrich, es decir, la idea era que le caía mejor que gane el PRO, pero lo que pasó fue que ganó La Libertad Avanza.

De 33 dólares que estaba el bono, la AL30, uno de los bonos insignia de Argentina que más se negocia, bajó a la zona de 28 o 29 dólares.

Dólar blue hoy: el minuto a minuto de la cotización de este viernes

Posteriormente, vino la elección general, en donde esperaba que ganara Javier Milei y triunfó Sergio Massa. Volvimos a tener una recaída y hoy estamos con un mercado con un bono AL30 en torno de los 25 dólares, que significa una baja muy importante, porque ahí se tiene una caída que pasó de 32,60 a 25 (que son siete dólares), lo que es un más 20% en dólares.

El mercado está esperando definiciones de Massa y Milei, ninguno de los dos dijo quién será su próximo ministro de Economía ni cómo sortearán los problemas de flujo de fondos que tendrá Argentina entre diciembre y marzo. Por lo tanto, lo que vemos es que el último dato de recaudación de octubre, la recaudación aumentó un 127%, que luce como "guau, lo que se incrementó la recaudación", pero todavía no te dije que la inflación de los últimos 12 meses fue 150%.

Con lo cual, se tiene una caída de recaudación del 23% y la pregunta obligada es con qué financiarás esa caída, porque el interrogante es que la caída se puede financiar con crédito externo (que no tenemos), con crédito interno (que está agotado), con emisión y si mañana alguien dice "no hay más emisión", seguramente volverán a aparecer las monedas secundarias en Argentina.

Massa renovó la promesa a jubilados: "Van a ser parte de mis prioridades"

Nuria Am: ¿Qué trajo la calma durante estos días? ¿Los allanamientos de AFIP? ¿Las medidas que se tomaron tras aquella "corrida" que se produjo previo a las elecciones del 22 de octubre?

Es más fácil de lo que creés. En economía nada es rebuscado, todo es sencillo.

Lo que se hizo fue cambiar el valor del dólar porque ya no vale más $350. Hoy para exportar cualquier bien y servicio en la economía tenés liquidar el 70% en el dólar blue y 30% con el contado con liquidación. Es decir, el precio del dólar es $510. Por lo tanto, la brecha con el dólar hoy no es la que recitaste antes, hoy la brecha es 60%. Porque, ¿$350 para qué te sirve? Si se quiere importar algo, no se puede y cuando exportás lo hacés a $510. Entonces, $350 no es nada.

¿Dólares o bonos? Salvador Di Stéfano adelanta qué va a subir más

AG: $350 es el precio para importar, más allá de que sea a cuentagotas.

Si te habilitan algo para importar, te dan un premio. Por lo tanto, el $350 no existe.

NA: ¿El $350 es la pizarra dice usted?

Terminó "el veranito cambiario": el dólar blue retomó la tendencia alcista en el cierre de este 2 de noviembre

El dólar a $350 es para la pizarra, no existe. Cuando los exportadores liquidan en contado con liquidación generan una oferta, la cual es temporal hasta el 17 de noviembre, que es hasta que se cumple este programa. Te genera una oferta sobre contado con liquidación que te atempera la suba del blue y cualquier suba que pueda tener en el MEP.

Por eso el contado con liquidación, si se quiere hacer la misma cronología que antes, el 11 de agosto valía $600, el 20 de agosto $1110 y hoy vale $880, porque se empezó a generar una oferta.

Di Stéfano: “Los precios se van a acomodar a la baja y el blue va a bajar”

NA: Después de las elecciones del 19 de noviembre, ¿qué va a pasar?

Tras el 19, quedás cara a cara con la realidad del mercado. Por eso hablé antes del tema del gran déficit fiscal, porque se tendrá después de las elecciones, en diciembre, enero, febrero y marzo, una situación donde con los ingresos no se podrá cubrir los egresos, porque el principal problema de la recaudación es que ya no se tiene la recaudación de derechos de exportación del campo porque te quedó muy poca mercadería del campo.

Por lo tanto, lo que hay que preguntarse es cuándo se vuelve a tener mercadería del campo y la respuesta es "cuando vuelva la próxima cosecha". Pero tenés una cosecha de trigo, el cual no es relevante, exportarás seis millones de toneladas a un valor de 280 dólares, es decir, no es relevante el ingreso de plata del trigo.

Lo importante es el maíz y la soja, los cuales los cosechás en abril, mayo y junio. Por lo tanto, diciembre, enero, febrero y marzo se estará con un fuerte déficit fiscal. Los problemas más graves de la economía argentina pueden venir de diciembre a marzo.

La inflación de octubre llegó al 9,3% y "sigue muy alta" por el "nerviosismo pre electoral"

AG: Pasó antes de agosto y octubre, ¿se viene otra corrida cambiaria antes del 19 de noviembre? ¿Tenemos que esperar otra vez esos vaivenes? ¿Después viene "el blue del blue"? ¿Qué pasará la semana que viene y la otra, sobre todo?

Nada, no pasará nada. Mientras se tenga una norma en la que los exportadores puedan liquidar en contado con liquidación, el dólar estará tranquilo. El problema es cuando se termine esa norma, que termina el 17 de noviembre.

No sé si están tomando dimensión de lo que les dije. Mencioné tres cosas: vamos a tener flujo de fondo negativo, si las provincias y los municipios no pueden pagar los salarios habrá emisión de cuasimoneda, no sé como alertarte más o ponerte luces rojas.

Con reservas en rojo, Massa busca renegociar con el FMI para afrontar los próximos vencimientos

Probablemente, si gana Massa hará una política gradualista y seguirá emitiendo. Entonces, la brecha no la verás caer y posiblemente la inflación no descenderá, el dólar estará en corrida en ese momento.

Si gana Milei y dice "quiero hacer un ajuste brusco" el que no pueda pagar (porque la Nación no le manda los pesos), emitirá cuasimoneda.

BL JL