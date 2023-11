Ordenaron a ocho bancos la inmediata entrega de las grabaciones de sus cámaras de seguridad con el objetivo de obtener imágenes de las personas que accedieron a cajas relacionadas con "El Croata".

La causa que involucra a Ivo Esteban Rojnica se desarrolla en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi. Bajo la orden de la Justicia Federal, intervinieron la Policía Federal y la Dirección General de Aduanas.

Según informaron, en este caso particular se trata de sucursales correspondientes a: ICBC, BBVA Francés, Banco Ciudad, Banco Santander, Banco Macri y Banco Corporativo.

La Justicia ordenó más allanamientos en cajas de seguridad vinculadas con "El Croata" en la city porteña

El objetivo de esta nueva disposición es identificar a las personas que entraron y salieron de las cajas de seguridad con supuestos dólares ilegales y, de esta manera, ampliar la investigación sobre el alcance de la red del financista.

Esto tiene lugar en medio de una semana, próxima a finalizar, más que movida respecto a la investigación sobre maniobras de lavados de activos, con el agravante de "afectar de modo sumamente lesivo al orden económico y financiero", además de posibles vinculaciones con el mercado ilegal cambiario.

Durante los últimos días, comunicado mediante, se pudo conocer, entre otros datos, que la supuesta red delictiva liquidaba las operaciones a través de un grupo de WhatsApp denominado SM140, que administraba alguien identificada como Cande Masche.

Este nombre está presente en el modus operandi que investiga la Justicia en torno a supuestas maniobras de empresas de comercio exterior para obtener divisas de manera ilegítima a través de "cable negro", mediante la empresa del financista.

Una de las apuntadas en las últimas horas fue Seabird SA, con operaciones detectadas por montos superiores a los U$S20 millones. Según informaron los organismos, habría sobrefacturado fletes al exterior al dólar oficial para, posteriormente, traer los billetes a través de la cueva de Rojnica. Este mecanismo es el mismo por el que se puso la lupa, en los últimos días, en Maxicontainer y Contienes, a cargo de Marcelo Iwassjuk.

Aduana secuestró mas de u$s 500 mil en las cajas de seguridad vinculadas con "El Croata"

También se la relaciona con agencias de turismo que, según busca esclarecer la Justicia, sobrefacturaban paquetes turísticos para fugar divisas al exterior.

Fue en base a todo esto que, este miércoles, se llevaron adelante allanamientos en la supuesta "cueva central" de Nimbus, manejada por Rojnica, una de las operadoras más importantes de la City porteña, a pocas cuadras de la Casa Rosada.

En simultáneo, se realizó un operativo en una sucursal del Banco Santander, una de las entidades afectadas por la reciente disposición judicial; específicamente, se trató de un punto en donde otro de los detenidos e involucrados en la investigación, el empresario Federico Pulenta, poseía una caja de seguridad.

Avanza la causa con "El Croata" detenido

Cabe recordar que "El Croata" fue detenido la semana pasada, más no por la causa a cargo de De Giorgi, sino por otra, en donde se investiga maniobras vinculadas al narcotráfico y, específicamente, al cartel de Sinaloa de México.

Esta última, por la que lo arrestaron junto a Pulenta, uno de sus socios, y al financista extranjero Agustín Estrada Palomeque, quién fue noticia en las últimas semanas por discriminar a una trabajadora de Aerolíneas Argentinas, se lleva adelante desde hace cinco años por el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena, tras una denuncia del FBI.

También se vincula a los aprendidos en otras causas por lavado de dinero, entre ellas la conocida como "Bobinas Blancas", iniciada en 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca tras un operativo en el que se secuestraron 1.375 kilos de cocaína ocultos en bobinas de acero.

Rojnica es uno de los principales apuntados por Sergio Massa y el Gobierno Nacional por la corrida cambiaria que llevó al Dólar Blue a superar un pico superior a los $1.000 antes de las elecciones generales del pasado 22 de octubre.

"Tengan la plena seguridad de que, de acá al 10 de diciembre, me voy a ocupar de ver a los 4 o 5 pícaros que están jugando al arbitraje con el dólar en cana. Y se los digo para que después no empecemos porque se atacan al mercado y a las libertades. No, hasta que no los vea presos, no paro", aseguró el ministro de Economía, además de candidato a presidente de Unión por la Patria, en una reunión en la Cámara Argentina de Comercio (CAC) a inicios del mes recientemente finalizado.