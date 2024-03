Santiago Leiras: "Milei puede convertirse en Scaloni o en Sampaoli"

​Santiago Leiras analizó las coincidencias entre la fallida presidencia de Fernando Collor de Mello en Brasil y los primeros meses de gestión de Javier Milei: “Collor de Mello apareció como una figura disruptiva en relación a lo que era el funcionamiento del sistema político en Brasil, planteó un programa muy radical de transformación de la sociedad, la economía y el Estado, y carecía de una estructura sólida desde el punto de vista territorial”, recordó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Santiago Leiras es cientista político, profesor asociado a la Universidad de Buenos Aires y doctor en América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España.

¿Cuáles son los puntos de contacto que encuentra entre Fernando Collor de Mello, presidente de Brasil en la década del '90, y Javier Milei?

Hace algún tiempo escribí mi tesis doctoral comparando a Carlos Menem y Collor de Mello, y la verdad es que me sorprende que 15 años después vuelva a escribir sobre este tema. Fernando Collor de Mello es un arquetipo interesante para pensar el momento actual, porque apareció como una figura disruptiva en relación a lo que era el funcionamiento del sistema político en Brasil. Planteó un programa muy radical de transformación de la sociedad, la economía y el Estado. Carecía de una estructura sólida desde el punto de vista territorial, tenía pocos senadores, diputados y gobernadores.

Al mismo tiempo, desplegó una especie de estilo discrecional y excluyente en cuanto a lo que era su proceso de toma de decisiones. En aquel momento, Collor de Mello tenía a su hermano como figura importante de su entorno político, no sé si les dice algo.

Cuando una persona no tiene equipo y está llevando a cabo adelante una tarea muy compleja y superior a la que venía realizando es lógico que se agarre de su círculo de confianza. ¿No es así?

Exactamente, desde ahí se fortalecen los entornos.

En el caso de Collor de Mello, además de su hermano, también contaba con Paulo Cesar Farias, una figura muy emblemática y polémica que luego falleció en circunstancias poco claras. Si bien la política no es matemática, me pareció interesante ver elementos de coincidencia que me hacían pensar que este puede ser uno de los tantos desenlaces posibles de todo este experimento que implica Javier Milei. Hay varias alternativas que pueden ser posibles si uno mira a los 90 y tiene en cuenta experiencias de reformismos muy emblemáticos. La de Carlos Menem terminó como una reelección pero que se hizo posible a través de un acuerdo político.

Lo que me resulta difícil en la comparación entre Menem y Collor de Mello es que Menem tenía detrás 20 gobernadores, la Corte Suprema de Justicia y quórum propio entre los diputados y senadores, pero es cierto que la situación de Javier Milei es muy similar a la de Collor de Mello, que además planteaba una lucha al sistema político, tal como pasa hoy con la figura de "la casta". Al mismo tiempo, comenzó con una popularidad del 80%.

Lo interesante de esas experiencias de los '90 es que los presidentes que carecían de algún tipo de apoyo, ya sea partidario o funcional, terminaron destituidos como Bucaram, o destituidos vía impeachment como Collor de Mello. Los que tuvieron algún tipo de apoyo como sucedió con Fuji Mori que contaba con las Fuerzas Armadas a su favor, o el de Menem que tenía un esquema de 20 gobernadores detrás, tuvieron la posibilidad de hacer prosperar su proyecto político y de reformas. En definitiva, si uno quiere dar alguna moraleja, podría decir que ninguna reforma puede darse sin apoyos.

¿Puede ser que las redes sociales le permitan tener éxito a alguien que no cuenta con estructura política y que nosotros analizamos la actualidad con categorías del pasado?

Creo que es una hipótesis que se verificará a futuro. En los años 90 también se hablaba de la explosión de los medios de comunicación.

Claro, recuerdo que en aquel momento se decía que Collor de Mello era el resultado de la cadena Globo. Un candidato que no conocía nadie, la cadena le daba espacio permanentemente y, en poco tiempo, se hizo una persona muy conocida.

También hay que recordar el papel que jugó Globo y otros medios de comunicación en el proceso de impeachment. Esta experiencia todavía es prematura, apenas hemos llegado a los 100 días y creo que la palabra para definir este proceso político es "vértigo". Hace poco hablaba con un colega y, apelando a su pasión futbolística le decía que Milei puede recorrer dos caminos: termina siendo Scaloni o termina siendo Sampaoli.

El vértigo de estos días pareciera ser que lo acerca más a Sampaoli que a Scaloni, pero veremos en los próximos 100, 200 o 300 días cómo se va desarrollando esta experiencia. Por lo pronto, podemos esperar hasta mayo para ver cómo se arriba a ese momento en el que, en los papeles, deberíamos tener un acuerdo en puerta.

