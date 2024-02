Turismo: El feriado largo de Carnaval podría cambiar la tendencia bajista de enero

Ingresando ya casi a la segunda quincena de febrero se conocieron los resultados de las primeras estimaciones informadas respecto de la actividad turística para un enero 2024 bastante atípico. Lo cierto es que la crisis económica golpeó fuerte al sector del turismo este verano, con temperaturas extremas que se sintieron en los precios y obligó a poner paños fríos a los bolsillos.

En ese sentido, según datos publicados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), hubo menos viajeros este en el comienzo de este verano. Durante el primer mes y medio de la temporada 2024 las proyecciones muestran que viajaron 17 millones de turistas por Argentina, lo que representó una merma del 16,8% en comparación con el mismo período de la temporada del año pasado (2023).

Por consiguiente con una baja registrada de casi el 20% respecto de la temporada anterior, debe tenerse en cuenta que en el sector hay expectativas sobre los datos que arroje la actividad durante este fin de semana feriado largo. Un punto en el que hacen foco los analistas es el impacto que pueda generar la llegada de turistas extranjeros a la región. Ello podría compensar la baja del movimiento en la actividad turística a nivel nacional.

El turismo se suma al programa Cuota Simple y se podrán pagar los viajes en 3 y 6 cuotas fijas | Perfil

Datos de la CAME

La CAME, en su reporte periódico sobre el sector turístico a nivel nacional y local, arrojó cifras positivas, pese a la caída en la actividad. La entidad arrojó que los turistas gastaron $2,8 billones entre alimentos, transporte, alojamiento, recreación y compras en general. Esta cifra implicó un valor con una mejora real del 6,4% en la comparación interanual, dejando a un lado la incidencia del índice inflacionario.

Por otra parte, el impacto económico total registró una suba producto de que el gasto promedio diario estimado por turista creció un 31,4% en términos reales, alcanzando los $40.823. “El resultado fue influenciado por la fuerte afluencia del visitante internacional, que llegó de los más variados destinos del mundo, y que gastó mucho”, explicaron desde CAME.

El Turismo: ajuste y desafío en un contexto complejo | Perfil

Turismo extranjero y plazos de estadía

A su vez, los datos de la Secretaría de Turismo de la Nación, dan cuenta de que en la primera quincena de enero ingresaron al país 460.000 turistas extranjeros. Esta cifra representa un 33,5% más que en el mismo período de 2023. Se estima que habrían gastado unos USD 312 millones en esa primera quincena.

Respecto de los plazos de permanencia de los viajeros, se estima que la estadía media en lo que va de la temporada 2024 es de 4 días, mientras en la temporada anterior (2023) llegó a 4,3 días promedio. Según los analistas, esta baja en los días de estadía responde principalmente a que el residente local redujo el tiempo de permanencia en el destino turístico buscando tener menores gastos. Cabe señalar que la segunda quincena de enero 2024, ciertamente reflejó mejores cifras en comparación con las primeras dos semanas, en la mayoría de los destinos elegidos por los viajeros.

No obstante, estos resultados no fueron lo suficientemente alentadores, ya que no aportaron para recuperar la pérdida registrada en diciembre y durante primera mitad de enero.

Un carnaval esperanzador

De acuerdo a datos que surgen del último relevamiento realizado por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), la ocupación hotelera en muchas ciudades turísticas argentinas será “buena”. Así lo calificaron los analistas en base a información recopilada por entidades asociadas al ente, y datos reportados por los Coordinadores de las distintas regiones del país. Las cifras corresponden al fin de semana largo de carnaval que abarca del 10 al 13 de febrero 2024.

Según el reporte, los destinos turísticos ubicados en la costa lideran los porcentajes de ocupación a nivel nacional. En ese sentido, las playas bonaerenses se encuentran entre los lugares más visitados: Pinamar, Mar de Ajó, San Bernardo, San Clemente del Tuyú. También las playas a lo largo y ancho del país, las patagónicas en el El Calafate, Villa La Angostura, Ushuaia, San Martín de los Andes y las cordobesas en Calamuchita y La Falda. Se sumaron entre los destinos que lideran, Puerto Iguazú, Mendoza y San Luis.

Por otra parte, destinos turísticos como Corrientes y ciudades entrerrianas como Gualeguaychú, Colón, Concordia y Concepción del Uruguay, recibieron el impulso de la llegada de turistas con motivo de la celebración de las fechas de Carnaval.

Ranking de niveles de ocupación

En la Provincia de Buenos Aires, Pinamar, Cariló y Ostende tienen una ocupación estimada promedio que alcanza al 78%, seguida de Mar de Ajó, San Bernardo, La Lucila y San Clemente del Tuyú que llegan al 75% y Mar del Plata al 70%. Mientras Tandil registra un 55% de reservas.

En la Provincia de Córdoba, la zona de Calamuchita es el destino turístico por execlencia elegido por los viajeros, alcanzando niveles por arriba del 92% de reservas, seguida por Villa General Belgrano con el 80%. A su vez, La Falda registra un 80% de reservas, con mayor presencia de turismo familiar por el festival Cosquín Rock 2024, con artistas con gran poder de convocatoria.

En la Región NEA Litoral, tiene lugar destacado Corrientes, con reservas que alcanzan el 90%, y los destinos turísticos entrerrianos de Colón y Gualeguaychú que registran el 90% de ocupación, Concordia con el 85%, Concepción del Uruguay con el 80% y Paraná con el 68%. Por su parte, Misiones con su destino muy elegido en Puerto Iguazú se presenta como otro polo turístico de los más buscados con el 75% de los lugares reservados.

En la región de la Patagonia argentina, los destinos destacados son la ciudad santacruceña El Calafate con el 90% de los lugares reservados, Villa La Angostura, en Neuquén, con el 88% de las reservas y Ushuaia, en Tierra del Fuego, con el 85%. Asimismo, en Neuquén la ciudad de San Martín de los Andes registra el 77% de ocupación a la vez que Bariloche y la zona de los Valles, en Río Negro alcanzó un promedio del 66%.

En las regiones de CUYO y NOA, la CAME reportó datos que ubican a Mendoza Capital en la cima con el 70% de reservas, impulsada por la Fiesta Nacional del Chivo de Malargüe, mientras San Rafael supera levemente esa cifra. Por su parte, los destinos turísticos de San Luis alcanzan el 76% de reservas, y Villa de Merlo el 60%. La Rioja registró reservas por el 60%, sin embargo se estima que podría sumar un 15% más por la visita de turistas para la 54ª edición de la Fiesta Nacional de la Chaya.