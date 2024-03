Verónica Gago: "Este es el Gobierno de la crueldad"

La doctora en Ciencias Sociales, Verónica Gago, analizó que el modelo económico que deja empobrecidas a madres y mujeres encargadas de los comedores es un “estado de alerta”. “Hay un lenguaje explícito de violencia misógina por parte del Presidente que es constante”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Verónica Gago es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencia Política, especializada en trabajo, neoliberalismo y feminismo.

Alejandro Gomel: ¿Crees que el Gobierno quiere disciplinar a algunos sectores?

Creo que el gobierno de Milei está en una guerra para intentar disciplinar y criminalizar, especialmente a las mujeres, a las lesbianas, travestis y a las personas trans, que son en este momento las más empobrecidas y las más afectadas por estas políticas de shock neoliberal que estamos viviendo desde que este gobierno asumió.

AG: En las últimas horas se conoció el pronunciamiento de la vocera del Fondo Monetario Internacional pidiendo al Gobierno que aumente la ayuda social, especialmente la situación de los jubilados. ¿Qué significa que el Fondo Monetario esté pidiendo esto?

Creo que esto nos da una noción sobre hasta qué punto este gobierno no tiene ningún miramiento con las consecuencias sociales de la velocidad del ajuste que está haciendo. Por un lado, no me sorprende: durante la campaña Milei prometió un ajuste más fuerte que el que propone el FMI. En ese sentido, está siendo fiel a sus promesas de campaña, pero me parece que el FMI está alertando sobre la crisis social y los efectos políticos de eso.

Hoy, por ejemplo, hace un rato había mujeres sindicalistas de todas las centrales en el salón de la CGT, dando inauguración a esta jornada de lucha y describiendo (como se viene haciendo en la asambleas feministas) lo que significa que la mayoría de las mujeres que cobran el plan Potenciar Trabajo no lo están recibiendo, que las mayorías que atienden los comedor populares no están recibiendo mercadería, que hay un ensañamiento con las jubiladas que se han jubilado por ser amas de casa porque esa moratoria está todo el tiempo amenazada. Además hay un lenguaje explícito de violencia misógina por parte del Presidente que es constante.

Me parece que esta doble dimensión de guerra económica, especialmente contra las mujeres más empobrecidas que tienen en su cargo los comedores y la crianza de sus hijos e hijas, es una alerta que hasta el Fondo Monetario advierte algo que nos da una dimensión de una categoría que el feminismo puso en discusión: este es el Gobierno de la crueldad, no le importa nada, ni el sufrimiento social, ni los pacientes oncológicos en situación terminal. No tienen ningún límite a nivel de sensibilidad social y eso me parece que es una caracterización muy precisa que tiene que ver con el ejercicio de la crueldad y la idea insistente de que están atendiendo una especie de “misión” teológica. El FMI está poniendo una alerta.

Claudio Mardones: Una de tus investigaciones antes, durante y después de la pandemia fue el tema del endeudamiento y cómo impacta en las mujeres. Un escenario que además se profundizó con mucha más fuerza por la crisis habitacional y el aumento de los alquileres. Hablabas de la guerra económica, ¿cómo está impactando eso en este proceso?

Es un tema súper sensible y parte de la urgencia que se está viviendo. Durante el mes de enero, entre el colectivo Ni Una Menos y la Asociación Inquilinos Agrupados hicimos una encuesta a nivel nacional sobre cómo había modificado la situación de endeudamiento de las familias desde la derogación de la ley de alquileres. Los números son impresionantes, primero porque los alquileres aumentaron de manera totalmente desproporcionada, cambiaron las condiciones de renovación y además muchos se dolarizaron. Entonces lo que salió en la encuesta, además de los datos objetivos, es que también hay situaciones de colapso habitacional concreto.

CM: ¿Qué implica ese colapso habitacional?

No se pueden renovar los contratos de alquiler, entonces se deben volver a la casa de los padres, se tiene que pasar a vivir en una situación de hacinamiento habitacional, se debe pensar en la toma de tierras, etc. Según los recursos y las características es distinto, pero es un drama donde hay un nivel de desesperación muy fuerte. Muchas hacían referencia a que se debían mudar cerca del comienzo de clases de los hijos y no podían hacerlo cerca de la institución, entonces ahora al gasto se le sumaría el transporte y los dos colectivos para llevar a sus hijos a la escuela.

Hay algo de la estructuración de la vida diaria que está muy vinculado a tener una casa y poder prever por cuánto tiempo se va a vivir ahí, cuando eso se desestructura se entra en una situación de crisis muy aguda. Tenemos los casos de que cada vez sube la indigencia, los niños y niñas en la calle. En Constitución, la semana pasada, preparando la jornada de hoy, una chica me contaba que paga en el barrio de Constitución 150 mil pesos por una habitación para ella y los hijos. El subsidio habitacional está en 70 mil pesos, y ella contaba que a duras penas lograba completar el alquiler, pero que el precio es no comer. Es una situación insostenible, durante mucho tiempo era lo que veníamos estudiando, la gente se empezó a endeudar para pagar el alquiler, para evitar el desalojo. Hoy en día no hay deuda que alcance y que le siga el ritmo al aumento del alquiler.

AG: Como sociedad, ¿normalizamos que sea el Gobierno de la “crueldad”?

Hay mucho del mensaje del individualismo que se ha sentado muy fuerte e intenta tapar la crueldad diciendo que “cada quien merece lo que tiene”, esa idea meritocrática que es bastante injusta, con unas condiciones estructurales con las cuales los esfuerzos sindicales no pueden competir. Me parece que con esta situación que estamos viviendo se está sintiendo la sensación de que la crueldad no se puede tapar con la ideología de la meritocracia, el emprendimiento y el esfuerzo individual como única vara que puede medir lo que está pasando. Es tan estructural a nivel de los tarifazos, los alquileres y el aumento en medicamentos y alimentos que creo que cada vez se va a hacer más evidente esta dimensión de la crueldad.

