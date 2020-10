Las preferencias políticas y los méritos personales

Alejandro Olmos Gaona*

El presidente de la Nación envió al Senado el pliego para designar como miembro de la estratégica Cámara Nacional Electoral, al Juez federal de Tucumán Dr. Raúl Daniel Bejas, lo que es una facultad del Poder Ejecutivo hacerlo teniendo en cuenta los méritos del propuesto. Pero lamentablemente en este caso han primado las vinculaciones políticas del Juez, por sobre los méritos de los otra postulante. Digo esto porque algunos antecedentes del Dr. Bejas, muestran sus vinculaciones con el oficialismo que gobierna la provincia. En el año 2014 archivó oportunamente una causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra el actual gobernador de Tucumán Juan Manzur, en ese tiempo el hombre más rico del gabinete, existiendo referencias sobre sus vinculaciones con el mismo. Fue apoderado de la familia Alperovich, y también sobreseyó al general Milani, ante acusaciones fundadas que se le hicieron. Sus antecedentes curriculares que acabo de ver muestran que trabajo mucho tiempo en la función privada como abogado de empresas, y carece de toda experiencia en materia electoral, ya que siempre se ocupó de cuestiones penales tanto en la docencia, como en la magistratura.

En la terna para la designación en la Cámara Nacional Electoral, estuvo primera en el orden de mérito la Dra. Alejandra Lázzaro, que sacó un puntaje de 170.75, por sobre los 167.3 del Dr. Bejas. El Curriculum de la Dra. Lázzaro es mucho más relevante, no solo en sus actividades docentes, publicaciones realizadas, cursos de especialización aquí y en el extranjero, es una especialista en temas electorales, y presentó su tesis sobre el financiamiento de la política, sino que además, es Secretaria de la Cámara Nacional Electoral y siempre estuvo en el Poder Judicial, en la referida Cámara donde fue ascendiendo por sus méritos personales, y el profundo conocimiento de esos temas.

La Cámara Electoral rechaza un posible fraude con la nueva transmisión de telegramas

Su ninguna vinculación pública partidaria está demostrada porque el gobierno de Macri la postergó en su momento para la Cámara Electoral, y ahora lo vuelve a hacer el actual gobierno, olvidando que esa institución siempre estuvo integrada por jueces y ninguna mujer pudo acceder a ese lugar. Hoy está integrada por los Dres. Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via y sería fundamental, ya que se habla tanto de la paridad de género, designar a la Dra. Lázzaro en una función que por mérito y antecedentes le corresponde.

Existe no solo una diferencia enorme en los curriculums de ambos postulantes, además que ella tuvo mejor puntaje, y mayores antecedentes docentes, sino que toda su vida profesional estuvo dedicada al tema electoral, y ha trabajado sobre el financiamiento de la política, tema este muy complicado, donde su mirada rigurosa es posible que no tranquilice a ninguno de los sectores del bipartidismo o de la llamada grieta. Pero su mayor pecado, y es lo que seguramente la marginó de ser propuesta antes y ahora, es no estar vinculada entre el 2016-2019 al gobierno de Macri y hoy al oficialismo.

La política, sin respuestas, profundiza la grieta

Con esa manera tan subalterna con la que se maneja la política, moviéndose todo en función de intereses y no de valores comprobables, es normal que estas cosas ocurran, y que alguien de probados méritos personales, y que nunca se involucró con intereses privados sospechados de corrupción, como el propuesto Dr. Bejas, sea postergada una vez más. Algunos amigos que me conocen y con los que discutimos estas cosas me dirán con su forma realista de ver ciertas cosas "así es la política", aunque yo crea que hay que pulverizar esa manera de hacerla, y no seguir aceptando que no se la puede cambiar, porque está en la naturaleza de las cosas.

Me llama la atención que toda la militancia femenina y feminista no haya alzado su voz y guarden silencio, especialmente funcionarias que son hoy parte de la administración del Estado, que todo el tiempo hablan de la paridad de género y los derechos de las mujeres. Este es un caso de flagrante violación de esos derechos, y de postergar a una mujer, solo por no estar vinculada con los que pueden influir en el gobierno.

Finalmente los antecedentes de la Dra. Lázzaro y del Dr. Bejas se pueden consultar en la web. Los mismos me eximen de todo otro comentario.



* Profesor de la Cátedra de Deuda Externa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.