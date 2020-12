Ajustar a los más pobres no es la salida

Jorge Ceballos*

Las ayudas otorgadas por el Gobierno Nacional a los sectores más postergados de la sociedad fueron evidentemente insuficientes. La tarjeta alimentar, por ejemplo, se estipuló para hogares con niños de hasta seis años. Los resultados del relevamiento que efectuó el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) sobre 20.260 familias entrevistadas en 22 provincias nos dicen que solo al 5% de dichos hogares les permite cubrir los gastos en alimentos de todo el mes, un 18% llega a tres semanas, el 55% llega a dos semanas y un 22% cubre sus necesidades alimentarias solo una semana con dicha tarjeta. Resulta obvio que era necesario subir el monto y ampliar el espectro de cobertura, puesto que son muy numerosas las familias y hogares con niños mayores de seis años.

¿Incidieron las ayudas gubernamentales?

Otro de los instrumentos generados por el Gobierno fue el IFE, el cual solo se pagó en tres oportunidades en siete meses aproximadamente, o sea algo menos de $5 mil por mes. La cuarta cuota fue vetada desde el Ministerio de Economía en plena negociación con el Fondo Monetario. Si se comparan los porcentuales del PBI destinados a este tipo de ayudas veremos que están por debajo de lo destinado por gobiernos de la región de orientaciones políticas conservadoras.

Algo similar ocurrió con la fórmula para actualizar las jubilaciones y el famoso aumento del 5% para diciembre establecido por el decreto 899/2020,que luego nos enteramos de que el mismo no correspondía al cuarto trimestre de este año sino que era un adelanto del aumento correspondiente a marzo del 2021. Ahora parece ser que sería corregido por el Senado de la Nación luego de que le llovieron copiosas críticas en el país.

Jubilaciones: cambiar la regla de movilidad no resuelve el desorden previsional

Es bueno recordar que dimos una dura lucha contra el proyecto de Mauricio Macri por el cambio de la fórmula que determina los aumentos de las mismas. La supresión de dicha fórmula y los aumentos otorgados por decreto por el Gobierno de Alberto Fernández nos dicen que durante el 2020, aún contando el 5% de diciembre, las jubilaciones mínimas aumentarán un 35% y las máximas el 25,3%, mientras que si se hubiera aplicado la anterior fórmula todos los jubilados sin distinción hubiesen obtenido un aumento del 42%.

El problema del trabajo

No desconozco el desastre económico heredado del nefasto gobierno de Macri, particularmente la delicada situación financiera con los acreedores externos y las debilitadas reservas del Banco Central. Tampoco el efecto destructivo de la pandemia en el mundo y en nuestro país. Pero no es menos cierto que los ajustes sobre los sectores populares para achicar el déficit no son un camino viable. No es justo, habrá resistencia como siempre y sin paz social no hay estabilidad política ni económica.

* Secretario General Libres Del Sur.