Las pequeñas empresas en el nuevo rumbo de Argentina

Las recientes horas post-balotaje han marcado el inicio de una nueva era para Argentina, con la elección de un nuevo presidente de la Nación. La transición promete un cambio significativo, alejándonos de un modelo en el que el Estado ostentaba un papel preponderante hacia un escenario donde la iniciativa privada se erige como el motor que guiará nuestro destino.

Sin embargo, trazar este nuevo rumbo exige reconocer la compleja herencia que nos deja el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa.

El panorama es desafiante: un Déficit Fiscal Primario que supera el 5% del PBI, tarifas de servicios públicos rezagadas, impuestos anticipados y un gasto público desmesurado con déficit. La deuda gubernamental asciende a más de U$S 406.000 millones, con un Riesgo País que supera los 2.400 puntos básicos, mercados externos cerrados y un mercado interno saturado de deuda doméstica indexada.

La inflación mensual y anual son alarmantes, generando una inercia inflacionaria que amenaza la estabilidad económica. Además, un elevado porcentaje de población en situación de pobreza, salarios mínimos, el dólar por encima de los 1000 pesos y un cepo cambiario con una brecha récord del 200%.

Javier Milei: "Bajar la inflación a los niveles internacionales llevará entre 18 y 24 meses"

El Banco Central enfrenta reservas netas negativas y una deuda récord de corto plazo, mientras las deudas con importadores alcanzan casi US$50.000 millones, con vencimientos récord en 2024 por US$ 90.000 millones.

No obstante, de estos desafíos surge la oportunidad de aprender del pasado. El cambio no se logra simplemente cambiando caras en el poder, sino impulsando el sector productivo y utilizando a los emprendedores como el nuevo vehículo para generar empleo y fomentar exportaciones.

La verdadera revolución se encuentra en manos de los pequeños emprendedores, con 436.800 empresas dentro del segmento emprendimiento. Estos actores económicos tienen la capacidad de reaccionar rápidamente, proporcionando empleo a aquellos que el Estado debe desvincular.

La clave para el futuro de Argentina reside en el sector productivo y en el impulso de los emprendedores. Reconocer el potencial transformador de estos agentes económicos es esencial. Es hora de apostar por un cambio desde la base, construyendo un camino sostenible hacia el progreso y la estabilidad. La reactivación económica de Argentina está en manos de aquellos que tienen la capacidad de transformar desafíos en oportunidades: los emprendedores.

Dólar, inflación y ajuste fiscal: los principales desafíos económicos que enfrentará Javier Milei

En paralelo, ante la nueva carrera por posiciones en dependencias estatales, es fundamental comprender que el cambio radical que demanda este país requiere precisión quirúrgica. No es tiempo de exploraciones. Las medidas deben ser fuertes y desde el 10 de diciembre. No hay tiempo para globos de ensayos o errores no forzados.

El equipo designado por el nuevo Presidente no solo debe tener el expertise técnico, sino también el andamiaje político propio para explicar hacia dónde vamos. Invertir en la copa productiva, dando relevancia al sector emprendedor, puede gestar una revolución donde los verdaderos ganadores sean los ciudadanos. Necesitamos grandeza, porque con buenas ideas y entusiasmo no será suficiente.

Deseo todo el éxito al nuevo Presidente y su equipo. Que esta nueva etapa sea un impulso hacia un futuro próspero y equitativo para todos los argentinos. La nación tiene con qué.

* Presidente de la Unión de Emprendedores de la RA