Una alimentación saludable

María de los Ángeles Sánchez Calvin*

Luego de haber pasado los festejos de fin de año, donde las emociones estuvieron a flor de piel y comimos más de lo habitual, surge la necesidad de realizar diversas dietas para desintoxicarnos y “llegar bien” al verano.

Pero sabemos que el 98% de las dietas fracasan. El todo o nada, me cuido al 100% o no me cuido, genera más ansiedad (emoción negativa que en general produce que comamos más), hace que perdamos el control y la capacidad de manejar lo que comemos.

Una solución, ¿dietas restrictivas o mindfuleating? Lo importante es no culparnos, pero sí hacernos responsables. Ser conscientes de nuestras decisiones y acciones es una de las herramientas que puede ayudar y es parte de una técnica llamada mindfuleating. Ésta es una corriente de pensamiento y estilo de vida que te lleva a conocer tu cuerpo, detectar tus sensaciones y, a través de la meditación, la visualización y otras técnicas de entrenamiento mental, ser consciente de la cantidad de alimento que necesitás.

El me cuido al 100 por ciento o no me cuido, genera más ansiedad y hace que comamos más

Cuando vas a comer que no sea porque es lo que “toca”, sino porque lo elegiste y lo decidiste. Todos comemos diferente y seguimos rutinas o hábitos distintos.

Por lo tanto, no se trata de incorporar dietas estrictas y restrictivas que son imposibles de mantener en el tiempo y que pueden perjudicar nuestra salud, sino que lo importante es que nos alimentemos con conciencia, que tengamos presente siempre nuestros hábitos de salud, que sepamos decidir cuándo empezar y cuándo parar, que seamos capaces de elegir qué cantidades vamos a tomar y, sobre todo, que disfrutemos.

Por último, mis consejos para este verano son: recordar que hacer dieta es como estar en tacos altos, solo se soporta un rato e intentar incorporar alimentos que provengan de la naturaleza y de todos los grupos alimentarios: verduras, frutas, proteínas y carbohidratos y saber combinarlos para crear comidas livianas en contra de las altas temperaturas. Algunas opciones son: tomates rellenos, paté de atún, humus con zanahorias, pizza de coliflor con verduras y crema de verduras con carne.

*Médica especialista en obesidad y psiconutrición.