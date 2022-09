Falta de gas, pérdida de tiempo y dinero. Estas son algunas de las consecuencias que sufren los vecinos de La Plata ante una nueva ola de robos de "cobre", que buscan especialmente llevarse medidores de gas. En los últimos días se sucedieron varias denuncias por distintos hechos relacionados con la sustracción de estos artefactos e incluso un hombre fue apuñalado.

La venta ilegal de cobre y otros tipos de metales en el mercado negro representa una salida ilegítima para aquellos que no toman dimensión de la gravedad de sus actos, y se ha convertido en un problema común. El pasado miércoles diferentes hogares de la capital bonaerense amanecieron sin gas y las tapas de sus medidores abiertas.

"Vamos a tener que ponerle rejas‍. Así no se puede", manifestó un vecino que vive en la calle 529, entre la 8 y la 9, al medio Infocielo. "A mi mamá le robaron el cañito de cobre del medidor, le robaron a toda la cuadra", añadió, al mismo tiempo que explicó que ya presentó la denuncia en una comisaría.

La mayoría de los hechos se registraron en Tolosa, Barrio Norte y Barrio El Mondongo, entre otros puntos de la ciudad. Incluso el diario El Día consignó que un grupo de delincuentes dejó sin gas a una larga cantidad de viviendas de las adyacencias de 10 y 35.

"Me gasté 9 lucas en repuestos, sé que somos varios vecinos los que fuimos robados. Estamos todos en la misma situación", explicó un hombre a ese medio. "Todavía no llamé al gasista porque me tengo que ir a trabajar", planteó, reflejando una situación de frustración y molestia que se mantiene entre los damnificados.

Entre materiales y mano de obra, la gente termina abonando entre 10 mil y 12 mil pesos. Por lo general, los ladrones operan de noche para evitar ser descubiertos, y además de los tubos que tienen los medidores suelen llevarse alguna placa o el cobre que va en los cables de luz.

En tanto, la empresa Camuzzi informó que estos hechos se observan en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, como Bahía Blanca, Mar del Plata y Olavarría, entre otros.

Le robaron los cables de cobre y lo apuñalaron

En la famosa ciudad balnearia, un joven de 26 años fue apuñalado a la altura de las costillas por al menos tres hombres que le robaron los cables de cobre que llevaba. Según trascendió la víctima estaba a punto de prenderlos fuego.

El suceso ocurrió en la avenida Polonia al 1800 y el hombre fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME hasta el Hospital Interzonal, donde permanece internado en "estado reservado", con una lesión en el pulmón izquierdo.

Posteriormente, las autoridades descubrieron que el joven tenía un importante prontuario criminal que incluía amenazas, tentativa de robo y abuso sexual simple, entre otros delitos, y conocía a sus atacantes. Los agresores que escaparon con los cables por el momento no fueron identificados.

Robo frustrado

En el barrio marplatense de Malvinas Argentinas, también tuvo lugar un curioso hecho. Un grupo de delincuentes quiso llevarse los cables de los postes de luz para hacerse con el cobre y terminaron llevándose una maceta con un pino.

Todo quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona. Allí, se ve como tres sujetos caminan por la cuadra y analizan cómo subirse al poste. Luego se acercan otros dos cómplices, uno revuelve la basura y se juntan en la esquina. Después, regresa y roba la maceta que estaba en frente de una casa.

"Querían robar cables y no es la primera vez que lo que lo intentan. Ya nos han robado cuatro cestos de basuras, entre otras cosas", le expresó la víctima del hurto a Ahora Mar del Plata.