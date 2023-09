Con la bandera de Ganancias, Massa logró unir al sindicalismo detrás de su candidatura

En el centro de la escena, haciendo gala de los pactos y apoyos que generó hasta el momento, luciendo sus banderas históricas y en el intento de producir esperanza, con la frase “lo peor ya pasó” de cabecera. Con esas características apareció Sergio Massa el viernes a metros del Congreso para protagonizar un acto organizado por la CGT, que contó con el respaldo de los movimientos sociales oficialistas, para festejar los cambios en el impuesto a las Ganancias, con la eliminación de la cuarta categoría.

Si algo resalta puertas adentro el candidato a presidente de Unión por la Patria, con una sonrisa de por medio, es que es el único postulante capaz de enhebrar relaciones con distintos sectores, muchos enemistados entre sí y con intereses contrapuestos. A tono con su discurso, en el que sobresale el concepto de unidad nacional “para enfrentar los desafíos del futuro”, el titular de Hacienda muestra cómo detrás de su candidatura aparecen Hugo y Pablo Moyano, líderes de Camioneros y con tensión de por medio, hasta el sindicato de Héctor Daer, el máximo exponente de “los gordos” hasta el sindicalismo kirchnerista, que desde el vamos militó por la aventura presidencial de Eduardo “Wado” de Pedro y quedó molesto por el pacto en la alianza que dinamitó la chance de una contienda interna.

Ahora, todos aparacen encolumnados detrás del ministro de Economía, al igual que los movimientos sociales afines a la coalición gobernante, como la Corriente Clasista y Combativa de Juan Alderete, el Evita de Emilio Pérsico y Barrios de Pie de Daniel Menéndez, que además de militar la continuidad de la alianza organizan charlas para jóvenes en los barrios mas castigados por la economía para que no voten a Javier Milei. Massa lo sabe y por eso en su exposición, que duró casi 15 minutos, les agradeció la presencia a todos.

Y resaltó, bajo ese plano: “Me llena de orgullo ver que en este escenario hay dirigentes sindicales de distintas centrales obreras, que lograron detrás del objetivo de mejorar el salario de la gente, poder pelear juntos y lograr una conquista. Ver a los dirigentes de nuestras organizaciones sociales y de la economía popular acompañando a los dirigentes sindicales, acompañando su festejo, pero también la continuidad de su lucha. Esa es la mesa de unidad de los argentinos, empresarios, trabajadores, organizaciones sociales y el Estado. Nuestra patria necesita un gobierno de unidad nacional”, expresó.

También mencionó con nombre y apellido a Cristina Kirchner y a los legisladores “por haber tomado la decisión de avanzar en un paso fundamental para empezar a reparar los errores, las lastimaduras que tiene nuestra economía y que tiene el sistema de distribución del ingreso en la Argentina”. Con la vicepresidenta, como señalan desde el entorno del tigrense, señalan que hoy se da una concordancia total. De hecho, remarcan que fue muy positiva su última aparición pública en la UMET y no descartan que en la recta final de la campaña vuelva a realizar una aparición. Para no generar versiones de ningún tipo, Massa también se cuida en privado de lanzar elogios para Alberto Fernández. “Hay mucha generosidad por parte de los dos”, reconoce en la intimidad el candidato sobre el protagonismo que logró en los últimos meses, con un gran trabajo para retener la Casa Rosada.

El postulante, cada vez que puede, resalta que en el tema Ganancias siempre estuvo en la misma vereda, a diferencias de otros dirigentes, como Mauricio Macri, que prometieron modificaciones de plano en el tributo y no cumplieron. Incluso, hoy el referente del PRO defienden a capa y espada el impuesto. “Quiero decirle a todos aquellos que pelean hace muchos años. No es un tema que haya planteado hace un mes o dos. Muchos saben que hace más de diez años que vengo planteando en mejora de la puja distributiva en la Argentina que el salario no es ganancia, es remuneración”, exclamó, en medio de aplausos. Fue una de las frases más celebradas por la multitud.

Y, en el último tramo de su alocución, trató de generar esperanza y le pegó al Fondo Monetario Internacional. “Lo peor ya pasó, a partir del 10 de diciembre va a haber en Argentina un gobierno que ponga en su lugar al FMI para que no nos ponga más condiciones que nos lleven a la inflación. El esfuerzo no lo tienen que hacer los que trabajan sino los que timbean, los que especulan, los que atentan contra la Argentina”.

Luego, dijo que sueña con que ésta sea la primera de muchas fiestas que “podamos compartir juntos, el dolor de los que los mintieron, de los que los estafaron, de los que les prometieron que no iban a pagar y terminaron pagando el doble, el dolor de la pandemia, el dolor de la sequía está terminando”.

“Viene un tiempo nuevo, viene un tiempo grande para la patria, los quiero arriba del barco a todos los argentinos de bien, mucha fuerza, muchas gracias, a pelear, hasta la victoria, el triunfo está cerca”, finalizó Massa rodeado de la dirigencia sindical y social que pudo reunir a más de 80 mil personas.

La CGT juega a fondo y pone la estructura a disposición

En medio de una inflación en ascenso y con la pobreza por la misma senda, la CGT volvió a mostrarle a Sergio Massa todo su respaldo, al organizar un acto que fue protagonizado por el candidato presidencial de Unión por la Patria que reunió a más de 80 mil personas en las inmediaciones del Congreso. Con resquemores con Cristina Kirchner, el grueso de la central apuesta todas sus fichas, y promete militancia total, para que el ministro de Economía sea el sucesor de Alberto Fernández.

El principal colectivo gremial del país llegó a la instancia electoral con las manos vacías, ya que reclamó por distintas vías lugares en las listas de la alianza oficial que no logró obtener. Y sin diálogo con la titular del Senado, que llegó a insinuar que la CGT jugó para Mauricio Macri bajo la era Cambiemos. La frase solo ayudó a incentivar tensión en el ámbito gremial, en gordos e independientes, y más de un peso pesado de la central recordó que la vicepresidenta cortó el díalogo con la calle Azopardo desde 2015. A partir de ese año, dicen, nunca fueron convocados por Kirchner.

Por lo cual, desde un primer momento señalaron que el tigrense debía ser el postulante de la coalición y hasta criticaron, como le consta a PERFIL, que el ministro no diera señales contundentes en busca de una candidatura. Ya con el líder del Frente Renovador como la cara de UxP para retener la Casa Rosada, nunca dudaron en apoyar su aventura electoral, en medio de una situación económica delicada, con suba del dólar blue, inflación y pobreza.

Es más: desde el entorno de una de las cabezas de la CGT dicen que existe “unanimidad total” para redoblar la militancia sindical en la campaña, con aumento de la presencia territorial. Una muestra de la sintonía que existe: pese a las diferencias latentes entre todas las vertientes sindicales, el gremio de los Moyano, Camioneros; Sanidad, de Héctor Daer; Seguros, liderado por Jorge Sola; UPCN, de Andrés Rodríguez; y Uocra, de Gerardo Martínez; se pusieron al frente de un evento que congregó a más de 80 mil personas y que contó con la participación de los movimientos sociales de tinte oficial, como el Evita, Somos Barrios de Pie y la UTEP.

Entre gremios y movimientos sociales hay una coordinación para apuntalar al titular de Hacienda que se ve desde la gira de la alianza oficial por el norte, antes de las primarias, y que cuenta con Juan Manzur, hombre fuerte del PJ, como enlace, encargado de aceitar relaciones. Las últimas medidas de Massa, como la devolución del IVA y los cambios en Ganancias, ayudaron a fortalecer sintonía entre todas las partes. También, apareció en el evento una central que no tiene sintonía con el exjefe comunal de Tigre, la CTA Autónoma de Hugo “Chachorro” Godoy, que celebró disposiciones como el IFE y los bonos para informales.

Massa llegó al viernes con otra foto sindical de importancia: el miércoles compartió acto con los petroleros más combativos del país, conducidos por Marcelo Rucci, la Uocra, que acumula obras gracias a las construcciones del yacimiento, y las dos líneas de estatales, UPCN y ATE.