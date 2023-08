El asesinato de Morena, la niña de once años que fue atacada por motochorros cuando iba a su escuela en Lanús, se convirtió en el cisne negro de una elección primaria que ya estaba llena de incertidumbre, tanto en la disputa entre oficialismo y oposición, como en el desenlace de la interna de Juntos por el Cambio, la más peleada en el ámbito nacional desde la instalación de las PASO como método de definición obligatoria de candidatos de un frente electoral. En medio de la conmoción social, los equipos de campaña de todos los espacios ingresaron en un clima de incertidumbre, que generó una parálisis total a solo cuatro días de ir a las urnas.

Ante un clima social inquietante, afectado por la crisis económica de la inflación, la inseguridad volvió a ganar terreno. La muerte de Morena dejó al desnudo los contenidos del debate electoral, que se habían centrado en los cruces por mayor o menor adhesión a la grieta, por la fidelidad o desmarque con el Fondo Monetario Internacional o por las medidas de shock o de gradualismo en materia económica que deberá tomar el próximo gobierno. Por estas horas, los estrategas de campaña tienen sus celulares “estallados”, ante un inminente cambio de rumbo, pero sin destino fijado.

Patricia Bullrich cierra la campaña en Córdoba con un acto sobrio y sin festejos en Plaza de la Música

Fuentes del oficialismo y de la oposición admitieron ante PERFIL que reina la incertidumbre en los pasos a seguir durante los próximos días. Hasta el momento, el único que se quedaba con un cierre de campaña es Javier Milei, que madrugó para no quedarse sin pantalla. Pero en las últimas horas, desde el entorno de Patricia Bullrich confirmaron que el acto en Córdoba se mantendrá, aunque con una estética más sobria. El resto se sumó al luto para evitar quedar enfrentado a un caso que “no tiene forma de intervención sin quedar expuesto a las críticas”, según confesó un dirigente territorial del sur del conurbano bonaerense, que integra lista en Juntos por el Cambio.

El luto, como nueva estrategia de campaña

“En este momento, estamos todos abocados a trabajar para que los asesinos estén detenidos, que la Justicia actúe y en contener a la familia y la comunidad educativa. No hay espacio para ponerse ahora a hacer análisis o especulaciones políticas”, aclaró a PERFIL una fuente de la Gobernación bonaerense. Sucede que el impacto sobre el gobernador Axel Kicillof es una alternativa muy certera que manejan en todos los espacios políticos, porque se da en su territorio y en un distrito en donde el peronismo supo gobernar durante muchos años. De hecho, Lanús fue centro de las disputas por inseguridad en 2015, en pleno año electoral que llevó a Néstor Grindetti a ocupar el cargo de intendente hasta la actualidad.

En el poblado distrito del sur del conurbano bonaerense, Grindetti dejó a su secretario de Seguridad, Diego Kravetz, como precandidato a sucederlo. “Este crimen le pegó en la línea de flotación”, reconocieron desde el espacio que lidera Patricia Bullrich, quien eligió a Grindetti como su carta a la gobernación bonaerense, no sin menos conflictos en el frente interno. Según admitieron a PERFIL, la disputa entre el lanusense y Diego Santilli era “cuerpo a cuerpo”. Todo, antes del crimen que conmocionó a la sociedad y que puede cambiar el rumbo de la elección.

Massa y Grabois suspendieron sus cierres de campaña por el asesinato de Morena en Lanús

Sin embargo, algunos integrantes de los equipos de campaña pidieron tomarse algunas horas para redefinir la estrategia. El antecedente tomado es el asesinato de Roberto Sabo, el kioskero de Ramos Mejía, que había generado múltiples marchas una semana antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2021. “No incidió casi en nada en las urnas. Habrá que ver si la gente lo tiene en la memoria de acá al domingo. En este país, puede pasar cualquier cosa”, admitió la fuente opositora consultada. Sin embargo, en el espacio de Bullrich admitieron que “parte del impacto lo absorberá Grindetti”. La precandidata, sin embargo, salió a correr al municipio con un reproche al Gobierno nacional: “Otra vez el dolor. Ahora con el asesinato de Morena, de 11 años. Todo mi acompañamiento y apoyo a la familia y amigos. No podemos seguir viviendo con tanta angustia y miedo. Esto no da para más. Transformaron a la Argentina en un país invivible”, escribió Bullrich en su cuenta de Twitter.

Las consecuencias en la reñida interna opositora en PBA

“La diferencia entre Grindetti y Santilli es de apenas de algunos puntos, nada más”, admitieron a PERFIL fuentes de ambos espacios de JxC. Ahora, lo que resta saber es mensurar los resultados de la estrategia comunicacional del intendente de Lanús (en uso de licencia) de haber sido el responsable de explicar el crimen. Por un lado, la rapidez de reflejos en la actuación policial le brindó elementos de acción para mostrar y valorar el discurso de mano dura que ese sector de la oposición instaló en las internas. Pero, por otro lado, llevó todo el foco hacia el control de la seguridad en su distrito. “Creo que la liga la gente de Grindetti, sin mayores responsabilidades que Kicillof, pero decidieron salir a hablar por todos lados y hasta con (Jorge) Lanata se les complicó”, admitió un referente opositor.

En el entorno del precandidato Sergio Massa decidieron evitar respuestas. Incluso, el anuncio de la suspensión del acto previsto para este jueves por la tarde en el Teatro Argentino de La Plata llegó de voceros vinculados, pero no directos. En el oficialismo consideraron que “no es momento de salir a mostrarse”, sino de “respetar el duelo”. Pero esa estrategia tiene algo de fondo: la “sobreactuación” de Grindetti y Kravetz en las actuaciones policiales y comunicacionales en Lanús “tendrá consecuencias graves”. “Difundieron la identidad y los antecedentes de un menor de edad, hicieron “una razzia” (denominados a los operativos policiales violentos) en los barrios en donde detuvieron a siete personas, y resulta ser que los sospechosos para la Justicia son mayores. Montar una operación para sacar rédito político con una tragedia así les va a salir caro, porque la gente está cansada”, analizó, off the record, una fuente del oficialismo.

Schiaretti supo del crimen de Morena en el cierre de campaña porteño: "Estamos conmocionados y amargados"

Incluso, en el medio quedó el otro precandidato de Unión por la Patria, Juan Grabois, porque la detención del menor M.A., como presunto autor del asesinato, se vinculó con la diputada nacional e integrante del espacio del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho, por haberlo defendido de una golpiza policial durante su detención por el robo de una moto, según aclaró la propia legisladora en redes sociales. El contrincante de Massa también suspendió su acto de cierre en Malvinas Argentinas.

Gi