Patricia Bullrich sacudió la campaña la semana pasada cuando en una conferencia en La Rural al prometer un "blindaje" en caso de ser presidenta. La reminiscencia al 2001 y al programa anunciado por Fernando De La Rúa no tardó en llegar, con cuestionamientos, incluso, dentro del propio espacio. Pero este viernes, Luciano Laspina, su principal asesor económico, aseguró que "el sentido en el que lo dijo Patricia es absolutamente distinto a lo que pasó en 2001".

El economista y diputado nacional por Santa Fe defendió las declaraciones de la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio al sostener que "lo que expresó, a mi juicio es correcto".

Y, en esa línea, explicó que la propuesta consiste en firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario "como mínimo para no entrar en default o atraso, y si ese acuerdo se traduce en un apoyo financiero esos fondos deberían ir a proteger los ahorros de los argentinos".

Según Laspina se trata de una propuesta diferente al "blindaje" de De La Rúa.

Bullrich: "Nuestro objetivo es que, bajo un nuevo acuerdo con el FMI, podamos blindarnos".

"En aquel momento el blindaje era para los bonistas porque la plata del Fondo Monetario se destinaba, incluso también en el programa de 2018 y 2019 con Mauricio Macri, se destinaba en gran parte a financiar el déficit fiscal y repagar deuda con bonistas", sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.

Días atrás, Bullrich había propuesto un nuevo acuerdo con el organismo internacional de crédito "con el propósito de blindar de dólares" a la economía argentina. "Nuestro objetivo es que, bajo un nuevo acuerdo con el FMI, podamos blindarnos. Vamos a terminar con el cepo y abrirlo lo antes posible", había dicho en la Exposición Rural.

En qué consiste el "blindaje" de Bullrich

Tras la polémica que desató su iniciativa, el principal referente económico de la ex titular del PRO insistió con que la propuesta persigue entre sus objetivos la salida del cepo al dólar, y en ese contexto es que buscan acceder a más financiación externa.

"Por supuesto que yo, y lo digo personalmente, si le puedo dar a los argentinos una garantía de que la salida del cepo va a ser con menos inflación y más estabilidad, y que para eso vamos a contar con apoyo financiero internacional que preserve el ahorro de los argentinos y estabilice el peso, yo prefiero hacerlo", manifestó Laspina.

Como chicana al oficialismo, remarcó que de llegarse a concretar un Gobierno de Bullrich no usarán esos fondos "para financiar gasto público ineficiente, déficit, corrupción o para darle dólares a los amigos como hizo (Sergio) Massa".

Luciano Laspina.

Por el contrario, Laspina afirmó que la gestión económica tendrá entre sus propósitos "fortalecer el Banco central para que tenga un respaldo que le dé garantía a los ahorros de los argentinos".

Vale recordar que las declaraciones de Bullrich sobre el "blindaje" no tardaron en generar críticas no solo externas sino que también internas. Uno de los primeros en pronunciarse fue su rival de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, "Al Blindaje lo hizo (Fernando) De la Rúa. No vamos a repetir eso, miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo vas a repetir el blindaje de la época de De la Rúa?, ¿cómo terminó De la Rúa después del blindaje?", había dicho Larreta.

