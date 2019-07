Nueva encuesta: virtual paridad y dos puntos de ventaja para Macri en segunda vuelta

Una encuesta realizada por Management & Fit indicó que en una eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre, actualmente, el presidente Mauricio Macri le sacaría dos puntos de ventaja al Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

El relevamiento indicó que en dicha segunda vuelta la fórmula Macri-Pichetto obtendría un 45% de votos mientras que la dupla Fernández un 42,9%, es decir, una diferencia del 2,1%. A su vez, un 9,8% de los encuestados dijo que en ese escenario votaría en blanco o no votaría y un 7,5% que aún no sabe o no contesta.

Respecto de la primera vuelta, la encuesta mostró números de paridad entre los candidatos postulados luego del cierre de listas del pasado 22 de junio. Alberto Fernández lidera con 39,9% la intención de voto en dicha instancia, mientras que Macri tiene un 1,7% menos con 38,2%. Muy por debajo se ubicaría el candidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna, con un 6,9%, en la tercera posición.

Luego, el economista neoliberal José Luis Espert tendría un 4,7% y el veterano de Malvinas Juan José Gómez Centurión el 1,9%. La izquierda de Nicolás del Caño se ubicó con el 1,5% y la otra alternativa de izquierda de Manuela Castañeira con el 0,4%. Un 2,5% dijo que votaría en blanco o a otro candidato mientras que el 3,9% no sabe o no contesta.

No obstante, el estudio separó de sus lideres a los espacios políticos y obtuvo un resultado diferente: Juntos por el Cambio (ex Cambiemos) se ubicó primero con el 38,6% de intención y apenas un 0,1% debajo el Frente de Todos (kirchnerismo) con el 38,5%.

El estudio también realizó encuestas sobre los candidatos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. En primer lugar, en el duelo de las cartas de mayor imagen positiva de ambos polos, es decir, el de María Eugenia Vidal y Axel Kicillof, se ubicó a la actual gobernadora con una ventaja de 41,9% contra un 38% del ex ministro de Economía.

En la Ciudad de Buenos Aires, los números indicarían una aplastante diferencia entre el primer y segundo lugar en intención de voto. El actual jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta tiene el 49,1% mientras que el presidente del club San Lorenzo, Matías Lammens tiene un 24,8%. Muy lejos se ubica el economista Matías Tombolini con el 4,9%, candidato de Lavagna que aún se debe confirmar o no si irá a unas PASO con Miguel Ponce.

El estudio completo:

J.D. / C. P.