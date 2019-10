Malena Galmarini: "Cristina tuvo generosidad y visión política"

La candidata a diputada bonaerense por el Frente de Todos, Malena Galmarini, habló este jueves sobre el proceso que culminó en la unidad del peronismo y elogió a la ex presidenta Cristina Kirchner por su "generosidad y visión política". "Parte de ser un líder es tener visión y saber hacia dónde nos va a llevar", expresó.

"La gente en la calle nos pedía que nos juntáramos y cuando vos hacés política, las diferencias personales son irrelevantes. Yo tuve que hacer un trabajo importante para integrar este espacio. Dejé de lado otras situaciones para privilegiar el bien común para todos los argentinos", agregó la concejala de Tigre en diálogo con María Laura Santillán por Radio Nacional.

En este sentido, reconoció que ser intendenta de Tigre "es una cuenta pendiente", aunque puntualizó que en este momento, su espacio tiene un objetivo principal: "Lo único que queremos es que se vaya Macri", sostuvo.

"Los cargos no me importan, no creo que uno puede hacer política solo con un cargo", agregó al respecto. Asimismo, se refirió a la crisis económica generada bajo la administración de Cambiemos al asegurar que "es un momento muy complicado y probablemente el año que viene también. Por eso no prometemos recetas mágicas".

"Me extraña que el presidente Macri diga que si gana las elecciones van a mejorar las cosas, cuando ahora tiene la posibilidad de hacerlo", reflexionó.

Ante los reiterados cuestionamientos de la entrevistadora sobre la decisión de integrar el Frente de Todos en lugar de alinearse detrás de Roberto Lavagna en el armado de Consenso Federal, Galmarini sostuvo que la decisión se basó en la certeza de que "había que conformar una nueva mayoría argentina".

En esa línea, definió a la grieta como "clasista". "Empezó siendo kirchnerismo-antikirchnerismo hasta que llegó Macri, la usó y la convirtió en otra cosa", aseveró.

Semanas atrás, Galmarini había llorado durante una entrevista en el programa Sobredosis de TV que se emite por C5N al explicar por qué volvió a reunirse con el kirchnerismo. "Mientras más caminaba la provincia, más me daba cuenta de que nuestros vecinos y vecinas necesitaban que nos juntáramos todos. Había una necesidad de nuestro pueblo, que había dejado de ser feliz. Empecé a sentir que era egoísta, que me estaba mirando mi ombligo y que había que empezar a ver cómo sacar a nuestros compatriotas de la situación en la que estaban viviendo", dijo en aquel momento.

