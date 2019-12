En una semana, Alberto abrió frentes con el campo, la Iglesia, la Justicia y los servicios

por Ramón Indart

Alberto Fernández asumió como Presidente el 10 de diciembre. Pasaron solo seis días y los frentes de conflicto se abren casi sin pausa. Las medidas económicas adelantadas el fin de semana, producto de la inmensa crisis que padece la Argentina, hicieron que distintos sectores se pongan en alerta. Al mismo tiempo, discusiones por el aborto, qué hacer con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la reforma del Poder Judicial llevaron a que la agenda pública quede inmersa en un conflicto generalizado.

El aumento de las retenciones ya es un hecho. Señala el Gobierno, con argumentos valederos, que era necesario actualizar los montos que el expresidente Mauricio Macri había fijado en 4 pesos por dólar exportado. Sin embargo, la historia del sector agropecuario con el kirchnerismo, producto del conflicto del 2008, hicieron que los reclamos no tardaran en llegar. Sobre todo, una vez más, por "las formas" para llevar adelante las medidas.

Otra de las medidas antipáticas fue la instalación, una vez más, del "dólar turista" que repercute, sobre todo, en la clase media que iba a viajar este verano al exterior. Vale aclarar, como también señalan desde Casa Rosada, que el gran problema para los viajes fueron las constantes devaluaciones de la anterior gestión, que en solo cuatro años llevó el dólar oficial de $9,87 a $62,88. Esa diferencia de $53 significó una devaluación de 537%. Sin embargo, para el ciudadano de a pie los argumentos pierden validez a la hora de pensar en el bolsillo y el esfuerzo constante que hace el trabajador.

Más allá de lo económico, el gobierno de Fernández abrió otros conflictos que, sin embargo, tienen a casi toda la opinión pública de su lado. Por ejemplo, la reforma de la cuestionable AFI. Los “gastos de inteligencia” implicaron que Cambiemos destinara en 2019 $2700 millones de los cuales se ejecutaron $2400. "Nunca más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos", dijo en el Congreso. Esta mañana, el senador nacional y extitular de la AFI, Oscar Parrilli consideró una "decisión acertada y valiente" la de Fernández de intervenir el organismo, ya que "desde diciembre de 2015 se transformó en un instrumento de persecución política". "Hubo espionaje político interno, no sólo contra Cristina (Fernández de Kirchner) y contra mí, sino que después lo hicieron contra ellos mismos", afirmó Parrilli. Aún no hubo mayores detalles. Por ahora no hay nadie al frente del organismo.

Unido al descalabro de la AFI, el Presidente anunció la reforma del Poder Judicial, algo con lo cual están de acuerdo oficialistas y opositores. Sin embargo, como era de esperarse, el mensaje no cayó para nada bien, tanto en Comodoro Py como en la Corte Suprema. "Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias, inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática, por eso hoy vengo a manifestar ante esta asamblea y ante todo el pueblo argentino un 'nunca más'", dijo. El proyecto general sería para marzo, pero la discusión ya está abierta.

El último aspecto es la discusión por el aborto, que trajo los primeros cortocircuitos con la Iglesia Católica. Durante la campaña Alberto Fernández había anunciado que llevaría el proyecto del PEN al recinto. ¿Cuándo se hará realidad? Si bien no hay una fecha precisa, lo cierto es que sería durante el 2020.

