Esta vez el oficialismo no tiene margen para fallar en la pelea que se anticipa en el Congreso

Esta vez no puede fallar. En medio de una delicada situación económica, el gobierno nacional no tiene margen para un nuevo traspié en la aprobación del proyecto de Presupuesto para el último año de la gestión de Alberto Fernández. En Diputados ya se percibe el apuro por preparar el terreno para el asunto que copará el temario hasta fin de año y ya anticipan que “una vez que llegue el proyecto, no hay lugar para nada más”.

En esta ocasión se descuenta que Sergio Massa, ex hombre fuerte de la Cámara de Diputados, asistirá a dar precisiones sobre el texto enviado por el Ejecutivo. Martín Guzmán no lo hizo y fueron funcionarios de su equipo, como el sobreviviente Raúl Rigo, quienes concurrieron a dar precisiones técnicas sobre el proyecto. Guzmán, en cambio, recién fue a mediados de diciembre a intentar dar un empujón a un texto que se encontraba trabado y que finalmente no logró la media sanción.

El próximo miércoles habrá un anticipo de cómo viene el clima para el tratamiento del Presupuesto 2023. El oficialismo llevará al recinto el proyecto que busca la prórroga de seis impuestos, fundamentales para garantizar la recaudación en un año electoral. Entre ellos figuran el Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y el Impuesto al Cheque. “Aclaro, no hay acuerdo con el oficialismo para la prórroga de impuestos. Vamos a votar en contra del proyecto del oficialismo para intentar imponer el nuestro que baja impuestos, en particular Bienes Personales y Cheque”, aclaró Luciano Laspina, referente del PRO en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Como chicana, largó: “Mauricio Macri fue el único presidente que bajó impuestos”. En igual sentido se pronunció el liberal José Luis Espert, quien anticipó que rechazará “toda prórroga de impuestos distorsivos que nacieron para cubrir baches fiscales de emergencia y que hace 20 años deberían haberse abolido. Si el Estado sigue con déficit, el problema es el gasto público”, indicó. Juntos por el Cambio presentó un dictamen propio con numerosos cambios a las alícuotas y los plazos de los distintos impuestos y si bien el oficialismo se mostró dispuesto a revisar algunas cuestiones, el jefe del bloque del Frente de Todos Germán Martínez pidió no desviar el avance del proyecto y sacar el despacho de comisión así como estaba, con la posibilidad de hacer algunos cambios al llegar al recinto el miércoles para sumar votos.

El otro tema que también está ligado con el debate del Presupuesto es el demorado Consenso Fiscal 2022, un asunto en el que podrían aflorar diferencias opositoras en la Cámara baja. En el Senado ya ocurrió y Juntos por el Cambio votó dividido, nueve radicales encabezados por Luis Naidenoff y representantes de provincias gobernadas por la UCR como Jujuy, Corrientes y Mendoza. La curiosidad allí fue la abstención de Alfredo Cornejo, senador por Mendoza, que buscó así oscilar entre la lealtad a Rodolfo Suárez y la fuerte postura opositora que viene manteniendo.

El tercer eje a resolver en la previa del Presupuesto es el proyecto para otorgar subsidios al transporte del interior del país. Precisamente, ese fue uno de los puntos que más dolió a nivel federal cuando fracasó la aprobación de la Ley de Leyes a finales de 2021 y que hasta el momento no pudo ser resuelto. En la Comisión de Transportes hubo un primer avance para otorgar 59.500 millones de pesos pero todavía no logró pasar por el tamiz de Presupuesto, lo que ya indica que esa puja quedará postergada, con la expectativa de una actualización del número que resulta clave para la determinación del precio del boleto en todo el país.