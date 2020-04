Eugenio Zaffaroni sobre el coronavirus en la cárcel: "Nos encontramos ante una nueva forma de crímenes de lesa humanidad"

El exministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni alertó este jueves 16 de abril sobre la necesidad de "despoblar" las cárceles ya que, debido a la pandemia de coronavirus, "nos encontramos ante una nueva forma de crímenes de lesa humanidad". Días atrás, la Cámara Federal de Casación recomendó que se otorguen prisión domiciliaria con monitoreo electrónico a presos no violentos, debido al hacinamiento, entre otros puntos.

"Es un abandono de persona masivo, que configura un crimen de lesa humanidad. Es dolo directo. Si no hace nada con las cárceles, va a ser una hecatombe", expresó Zaffaroni en diálogo con Radio El Destape, y agregó: "Nos encontramos ante una nueva forma de crímenes de lesa humanidad, como es el caso de las cárceles. Si no se hace nada se mueren".

Además, adelantó que hizo un pronunciamiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque "es urgente el despoblamiento de cárceles". Consultado por la situación económica, reconoció: "No soy tan optimista, pero creo que va a haber una lucha, una confrontación entre los que quieren redistribuir y los que van a resistir".

Ante el avance de la pandemia y la extensión de la cuarentena, la Cámara Federal de Casación emitió una acordada este lunes 13 de abril, en la que recomiendan que se "adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder". La medida podría ser aplicada en personas con "delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo", condenadas "por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta" o con "penas de hasta 3 años de prisión".

La recomendación también incluye a "personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas, personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores, personas con discapacidades y personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas".

