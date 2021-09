Satisfecho con su estreno electoral, cerrando una elogiable performance ante Diego Santilli en la interna bonaerense de Juntos y aportando un porcentaje clave para el gran triunfo sobre el Frente de Todos, Facundo Manes consideró este lunes 13 de septiembre que seguirá marcando sus "diferencias" dentro de JxC y destacó que "solo con (Diego) Santilli no se ganaban estas PASO".

"Ahora trabajaremos juntos con Diego para la elección de noviembre, será una coalición con distintas identidades, pero el mismo objetivo que es volver a ganar en la elección final", resaltando que a su juicio la razón de la derrota de Cambiemos en 2019 fue "el problema de la homogeneidad de un solo color".

"Con Santilli solo esta elección no se ganaba. Yo no estoy de acuerdo con decir que lo de este domingo fue el triunfo de (Horacio Rodríguez) Larreta; porque nosotros decidimos jugar a pesar de tener un sistema en contra, que no quiere que nada cambie", recalcó Manes

Por su parte, el ganador de esa interna, Diego Santilli, también destacó que la tarea que tienen ahora por delante con Manes es "trabajar juntos" de cara a las generales, al tiempo que ambos candidatos reclamaron al Frente de Todos que "no subestime a los bonaerenses".

Facundo Manes obtuvo más del 68% de los votos en su ciudad natal de Salto

"Para mí es una enorme responsabilidad. Estoy contento por el trabajo que hicimos juntos (con Manes). Para mí es el triunfo de la gente, de la esperanza", resaltó el ex vicejefe de Gobierno porteño, que este domingo se impuso con comodidad en la interna con el neurocientífico. Y señaló que ahora "la oposición tiene que estar unida, tiene que ser constructiva, terminar con los agravios personales".

Al analizar el resultado de las PASO, Manes indicó que con Dar el Paso cosechó el 39,81 por ciento de los votos reunidos por el frente Juntos, mientras que la nómina liderada por Santilli reunió el 60,18 por ciento, lo que ayudó a derrotar al kirchnerismo.

Sobre las coincidencias, enfatizó que hay coincidencias contra el modelo de país del "kirchnerismo", pero consideró que dentro del espacio opositor "todos están de acuerdo con ser otro modelo, que podría ser una democracia de mercado".

"Hay un modelo que no queremos, es el kirchnerismo, algunos lo ven en Venezuela, yo lo veo en Santa Cruz, una provincia que es un desastre donde el estado asfixia a la justica a la prensa, a la oposición", indicó en declaraciones a la prensa.

Diego Santilli: "En noviembre vayamos a votar con la misma convicción y con la misma esperanza"

"Yo tengo diferencias con Cambiemos y voy a defenderlas", afirmó Manes, tras considerar que esos matices a los que aludió "les hacen bien a las coaliciones".

El neurocientífico que se presentó en la interna ante Santilli con una alianza que integra Margarita Stolbizer, y algunos sectores del peronismo, agregó: "Yo fui critico de Cambiemos por no haber estado de acuerdo con quienes estimulaban la grieta para ganar elecciones. Se deberían haber pasado más planes a trabajo".

"Si nosotros no hacíamos esta lista plural y diversa que también cuestione un poco al Cambiemos de 2015 y 2019, hoy no se ganaba. Ganamos porque nos animamos", indicó el radical. También aseguró que "la gente va a tener que entender que las coaliciones con distintas identidades son mejores; ahora vamos a estar juntos pero con distintas identidades".

En el caso de Santilli, manifestó que "ahora comienza otra etapa nueva, pero hay que seguir de la misma manera. Yo voy a estar hablando, dialogando por toda la provincia, y llevando las propuestas que hemos hecho. Hicimos una campaña muy propositiva", subrayó Santilli.

En declaraciones a radio Rivadavia, el postulante rechazó la teoría que impulsa el Gobierno sobre que el votante de Manes no lo acompañaría en noviembre a él como cabeza de lista de Juntos. "Eso es no entender lo que le pasa a la gente, es una vez más negar lo que dice la sociedad", consideró Santilli, y expresó que la ciudadanía quiere "ver a sus hijos en las escuelas, quiere seguridad".

"Facundo y yo vamos a estar trabajando juntos como lo hicimos desde anoche. Yo no subestimaría a los bonaerenses, los votos son la de gente, no son de los dirigentes", evaluó el candidato a diputado. Y expresó: "Lo que hubo en esta primaria fue elegir cómo se armaba la lista y quedó conformada de esta manera. El que votó Juntos votó por una provincia con esperanza, con más salud, más educación, con no más estas medidas que fracasaron en el pasado como el cepo a la carne".

Además, analizó que la derrota del Gobierno se debió a "la falta de gestión, a no haber abordado la pandemia como lo pedía la sociedad, a echarle al culpa a otro, a no comprometerse y enfrentar los problemas".

JD / HB