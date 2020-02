Imputaron al funcionario macrista de los US$ 10 mil

por Emilia Delfino

El fiscal Gerardo Pollicita imputó ayer al ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri Rodrigo Sbarra por el presunto delito de lavado de dinero, informó a PERFIL una fuente judicial con acceso al expediente. El ex secretario de Coordinación del ex Ministerio de Producción y Trabajo había sido denunciado por el actual ministro del área, Matías Kulfas, tras el hallazgo de un sobre con

US$ 10 mil y la anotación “noviembre”. El sobre fue encontrado en un cajón del despacho que ocupaba Sbarra antes de dejar el gobierno en diciembre último, en un edificio ubicado en la avenida Paseo Colón al 200.

Pollicita notificó al juez Julián Ercolini sobre su decisión de avanzar formalmente contra Sbarra. Tras algunas medidas de prueba, el fiscal determinó que el ex funcionario debe justificar una suma mucho mayor a la denunciada por el actual ministro de Desarrollo Productivo. En su escrito, imputó a Sbarra por una supuesta “maniobra mediante la cual receptó una cantidad aún no individualizada de dinero cuya procedencia no fue justificada legalmente ni declarada”.

Pollicita dijo además que parte de ese dinero fue presuntamente “puesto en circulación en el mercado a través de la adquisición” de un terreno por US$ 186.086. El inmueble fue adquirido entre el 13 de abril de 2016 y el 17 de abril de 2019.

Sbarra, sostuvo el fiscal, adquirió dicho terreno mientras prestaba funciones en el Ejecutivo. No informó haber adquirido esa propiedad en sus declaraciones juradas de bienes ante la Oficina Anticorrupción, agregaron fuentes del caso.

Además, el fiscal solicitó al juez Ercolini levantar el secreto fiscal y bancario de Sbarra y ordenar al Banco Central que informe sobre las compras de dólares atribuidas a Sbarra.

Ayer, Pollicita esperaba tomar la declaración testimonial de la ex secretaria privada de Sbarra pero la mujer no se presentó en los tribunales, afirmó una fuente del caso. La mujer informó que se encontraba a más de 100 kilómetros de Retiro y la testimonial debió posponerse.

PERFIL intentó contactarse con Sbarra, sin éxito. De acuerdo a fuentes del caso, el ex funcionario sostiene que el dinero bajo sospecha le habría sido “prestado” por un familiar directo para la compra de un inmueble.

El caso. La propiedad que pone a Sbarra bajo sospecha es un lote en el barrio privado Nordelta, en el norte del Gran Buenos Aires. La fiscalía comenzó investigando la denuncia por el sobre con US$ 10 mil pero luego llegó al terreno siguiendo la pista de una dirección de correo electrónico escrita a mano en ese mismo sobre.

El e-mail permitió contactar a una empleada del área de cobranzas de la compañía que le vendió el terreno al ex funcionario. La mujer debió declarar en la causa, como informó Télam esta semana.

De su testimonio surgió que Sbarra compró el lote en cuotas entre 2016 y 2019 por alrededor de US$ 186 mil. Aportó un adelanto de unos US$ 70 mil y pactó cuotas US$ 3.300 hasta abril de 2019.

Al despacho en el que fue encontrado el dinero se accedía mediante el registro de huella digital y tras atravesar dos puertas. Además, estaba vigilado por cámaras de seguridad y contaba con un timbre para quienes no tuvieran acceso directo, según publicó Télam.

El viernes último, declararon la empleada estatal que encontró el martes 21 el sobre con el dinero y otros funcionarios que tuvieron conocimiento del hallazgo.