El insólito relato de una diputada cordobesa al ingresar por primera vez a su despacho: "Defecaron en el piso"

María Cecilia Ibáñez, diputada nacional por Córdoba, de La Libertad Avanza, reveló este miércoles un insólito episodio que vivió al ingresar por primera vez a su despacho en el Congreso. De acuerdo a su relato, una persona anónima había defecado en el suelo de la oficina, como un mensaje hostil hacia ella, y destacó que inmediatamente solicitó una limpieza especial, pero que “el pobre trabajador no se merecía eso”.

En una entrevista radial, Ibáñez fue consultada por su ingreso a la Cámara baja, en consideración de su militancia en el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y su banca libertaria, pero enseguida contestó: “Ay, qué vergüenza lo que tengo que decir”. “Yo abrí mi despacho y encontré una sorpresa fiera que me la tuvieron que limpiar. Me dejaron un regalo de otras personas. Quisieron hacer una cosa escatológica que la tuvo que limpiar un pobre empleado”, sugirió en comunicación con Cadena3.

“¿Defecaron en su despacho?”, le preguntó el periodista e Ibáñez aclaró: “Sí, creo que por bronca. En el piso, no sé por qué. Ese día me conoció el Congreso entero y el de limpieza debe haber pensado ‘qué quejosa’, pero cuando vinieron les dio tristeza. Cuando vino el jefe trajeron lavandina, yo estaba en la puerta. Fue lo más triste, porque el que venía a limpiar no se merecía eso”, recalcó la diputada que obtuvo más de 770.000 votos en las elecciones generales de octubre, ocupando el tercer lugar en la lista de Javier Milei, detrás de María Celeste Ponce y del empresario Gabriel Bornoroni.

En otra entrevista definió al episodio como algo “muy desagradable, feo, espantoso” y afirmó que decidió no contarlo en el momento porque “era darle entidad a un daño específico. La verdad es que solamente perjudicó a la persona que limpió esa asquerosidad”, añadió. Por último, en comunicación con El Observador, la cordobesa informó que denunció el hecho “por una cuestión formal, porque me parece un acto de injusticia”.

Asimismo, Ibáñez comentó que los diputados tuvieron la primera reunión del año junto al presidente, quien aclaró puntos de la ley “ómnibus”: “Tenemos dudas económicas y, para ello, a un gran maestro que explica con mucha paciencia, didáctico, de manera extraordinaria”. “También se habló del DNU y en ambos se aclararon cuestiones técnicas. En la Cámara existe una forma muy cordial y creo que vamos a lograr con éxito la aprobación de las leyes”, afirmó Ibáñez y detalló que el martes se habían reunido “con la ministra Pettovello, que trajo a todo su gabinete”.

Con motivo de la asunción de Javier Milei, María Cecilia Ibáñez había dialogado con Radio Universidad y comentó: “Lo que el presidente plasmó es lo que uno vive todos los días”, y consideró que los argentinos se tienen que “acostumbrar a pensar y a mirar la realidad con veracidad y autocrítica”. “Milei no dijo nada diferente de lo que dicen los índices oficiales. Es un diagnóstico feroz pero de una Argentina que la vivimos”, aseveró la diputada.

La funcionaria de La Libertad Avanza destacó que la situación económica actual es “consecuencia de los actos que se hicieron en los últimos seis meses”. “Tenemos una inflación de dos dígitos que es espantosa, la pobreza está cerca del 50 por ciento y, hoy, la gente no está accediendo a los alimentos”, denunció Ibáñez. Sin embargo, agregó que Milei “no va a permitir un ajuste para el ciudadano común ni que la pase mal”.

“Todas las decisiones van a ser pensando en las personas y en el bien común”, reforzó. Según Ibáñez, el presidente tiene “un gran corazón” y “no va a dejar una sola persona sin comer”. “Lo que se acabó es la limosna y el clientelismo, la ayuda se le va a dar a la persona directamente y no al negocio del intermediario”, dijo la diputada en diciembre.

