Joaquín Morales Solá: “El Massa de la política local es el Massa oportunista”

Joaquín Morales Solá, periodista y analista político, mantuvo diálogo con Jorge Fontevecchia, en el que habló sobre la “inconstitucionalidad” de la integración de jueces para la Corte Suprema de Justicia. También se refirió al panorama de las próximas elecciones y los quiebres dentro de las coaliciones, tanto la gobernante, como la opositora y su imposibilidad de separarse si desean tener chances para el 2023.

JF: ¿Cómo imaginás que va a terminar evolucionando eso?¿Lo va a lograr, creés que una aprobación del proyecto del Consejo de la Magistratura en Senadores tendrá ese correlato en Diputados, o no?

JMS: Con lo del Consejo de la Magistratura hay dos temas. Uno es la urgencia que ha planteado el gobierno de designar cuanto antes a cinco cargos vacantes que hay en los juzgados federales de Comodoro Py. Tienen que nombrarse y hay una fuerte ofensiva del gobierno para que en estos pocos días se designen estos jueces. Yo no creo posible que eso suceda, hay poco tiempo porque el 15 abril la Corte Suprema lo declara inconstitucional, y ese es el otro tema del Consejo de la Magistratura mucho más profundo y a largo plazo.

Consejo de la Magistratura: entre el fallo de la Corte y la parálisis actual

JF: Si el actual Consejo, cuya integración es inconstitucional está en condiciones legítimas de designar los jueces, aunque cuente con la legalidad hasta el 15 de abril y la respuesta es no, si se llegaran a nominar, ¿serían ilegítimos?

JMS: Claro, si el gobierno consiguiera los votos dentro del Consejo y nombrara a estos jueces, lo haría un Consejo cuya integración es inconstitucional para la Corte Suprema de Justicia. Si bien es legal, porque dio ese plazo hasta el 15 de abril. Aún así, serían designaciones ilegítimas. El problema a largo plazo será la integración del Consejo de la Magistratura, si va a ser de 13 miembros con esta integración inconstitucional como dijo la Corte, si se va a volver al Consejo previo al 2006, a la reforma de la entonces senadora Cristina Kirchner, de 20 miembros o si se va a hacer una nueva ley que decida una nueva integración. Todo eso debería resolverse antes del 15 de abril. Puntualicemos: el Consejo de la Magistratura es el que designa, destituye, sanciona a los jueces, es un organismo demasiado importante como para manosearlo tanto con intereses políticos de un lado y del otro ya que forma parte del Poder Judicial. Están contaminando la designación de jueces. Que no se queje la política de que la justicia es mal vista por la sociedad.

JF: Hace unas semanas, titulaste una nota "Cristina se está yendo del gobierno". ¿Cómo ves la posibilidad de que eso suceda y que finalmente el Frente de Todos pueda partirse?

JMS: Yo creo que la persona de Cristina Kirchner ya se fue del gobierno. Ella se ocupó de dejar en claro estos últimos tiempos que no tiene nada que ver con las decisiones que toma el presidente Alberto Fernández. Desde el acuerdo con FMI, los aumentos de tarifas de servicios públicos, sobre todo de electricidad y gas. No coinciden con la política económica en general.

El nuevo Consejo de la Magistratura entra en etapa de definiciones

JF: Vos estás haciendo ahí una diferencia entre el gobierno y el Frente de Todos. ¿Creés que esta ida de ella del gobierno puede terminar con una ida de el Frente de Todos?

JMS: No. Creo que al Frente de Todos le pasa lo mismo que a Juntos por el Cambio: todos saben que ellos están condenados a estar juntos porque por separado estarían anticipando la derrota el año próximo. Estamos en un sistema de coaliciones, ya no bipartidista. Si alguna de esas coaliciones se divide, está condenada, tal vez ni siquiera a llegar a una segunda vuelta, porque no nos olvidemos que en Chile, Perú, hubo elecciones sorprendentes porque aparecieron figuras políticas que nadie imaginaba. Aquí, Javier Milei sería el caso. Por eso creo que estas coaliciones, ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio se van a separar, creo que van a enfrentarse en internas como coalición y tratarán de ponerse de acuerdo.

Alberto F evitó hablar de la interna pero Cristina se la recordó y marcó posición

JF: ¿Le ves alguna posibilidad a Sergio Massa dentro del Frente de Todos para que sea un candidato?

JMS: El mejor Sergio Massa es el que se dedica a resolver cuestiones de estado. Fue muy importante la participación que tuvo para que la cámara de diputados aprobara el acuerdo FMI. El mejor Massa es el que aparece como un hombre de estado, el que recibe diplomáticos extranjeros, estuvo con representantes del Fondo Monetario Internacional. Después está el Massa de la política local, que es un Massa que aparece como un oportunista. El Massa de la política local es el Massa oportunista. Esto no significa que Massa no tenga futuro. Él tiene una visión de hombre de estado que es rescatable en un país donde hay tan poca visión de estado por parte de los políticos. El problema es que él tiene todos los perjuicios del poder en materia de encuestas cuando realmente nunca tuvo el poder. Hoy en las encuestas está en una situación parecida a la de Alberto Fernández y la de Cristina Kirchner sin haber tenido nunca el poder. Massa no es un hombre que descartaría del futuro político.