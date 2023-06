Juan Schiaretti desordenó a la oposición cordobesa y ahora arma su candidatura

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, tomó distancia del armado de Juntos por el Cambio al señalar que la “decisión final es de ellos” y continúa con su hoja de ruta en la conformación de un frente anti grieta de cara a las PASO del próximo 13 de agosto en las que competirá por la presidencia. “Hacemos por nuestro país”, es el nombre tentativo del frente que barajan en el campamento cordobés, según pudo averiguar PERFIL. Desde el entorno del mandatario aseguran que cuentan con la estructura partidaria y legal para avanzar con la candidatura del Gringo y que tendrán representación en los 24 distritos del país.

El mandatario de la provincia mediterránea había expresado tiempo atrás la necesidad de confluir en un “frente de frentes” y de alcanzar un Gobierno de unidad nacional que permita dejar atrás la “decadencia de décadas” que atraviesa el país. El hombre que supo tener buena sintonía con Mauricio Macri durante el gobierno de Cambiemos expresó que fueron Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales quienes se acercaron con el objetivo de sumarlo a JxC.

Pese a ello, desde el entorno de Schiaretti ratificaron ante este diario que el mandatario no se sumará al conglomerado opositor, que confirma su vocación de conformar un “frente de frentes” y reconocen que quedó prácticamente cerrada la posibilidad de confluir un armado común luego de las tensiones y los ruidos surgidos en JxC.

Con todo, Schiaretti logró colar discusiones dentro de los candidatos de JxC que el próximo 25 de junio pelearán por la gobernación contra el actual intendente de la capital, Martín Llaryora. La contienda electoral será un día después de la presentación de listas nacionales. El enojo con Larreta fue tal en Córdoba, que incluso Luis Juez, el candidato a la gobernación viajó en su auto para apersonarse en Buenos Aires en una reunión de presidentes de JxC. El cimbronazo interno obligó a Larreta a aclarar que es “el dirigente nacional que más veces fue a apoyar a Luis Juez” y agregó “es el mejor candidato a gobernador de Córdoba”. Lo hizo este viernes, durante una visita a una feria agropecuaria en Santa Fe.

Pese al desgaste del peronismo a la cordobesa que conduce la provincia desde hace más de 20 años, Llaryora mantiene una buena imagen y asoma como favorito en la previa para retener la segunda provincia más grande en términos de electores. Su gestión en la capital, principal bastión electoral, es valorada por propios y extraños. En el equipo del cordobés entienden que el frustrado acercamiento a JxC no tendrá impacto en la elección cordobesa y que lo nacional y la provincial van “por carriles distintos”.

La de Schiaretti, no fue la primera jugada que metió tensión en el armado opositor. El candidato a vice intendente de la capital, es Javier Pretto, ex titular del PRO a nivel provincial. Un duro golpe para el partido amarillo.

Al mismo tiempo, los coqueteos de Schiaretti con Larreta y Morales despertaron el enojo de quien era hasta hace escasos días su socio, el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. El salteño anunció el miércoles de la semana que pasó que desiste de competir por la presidencia y no habrá PASO entre Urtubey y Schiaretti. “No voy a participar como candidato en las próximas elecciones. No voy a tomar caminos que me alejen del país que necesitan los argentinos”, sostuvo en un video en redes.

Schiaretti aprovechará este fin de semana para realizar los últimos anuncios de gestión que le permite la ley para luego concentrarse en el cierre de los frentes de cara al próximo miércoles. Ayer, estuvo en la localidad de Punilla, junto a Llaryora.

En el equipo cordobés, no largan prenda respecto de quién podría ser el candidato a la gobernación en la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo es el armador bonaerense del Gringo.

Todas las miradas se posan sobre el ex ministro. Sin embargo, desde el entorno de Randazzo aseguran que por el momento prefiere no hablar de candidaturas. Lo cierto es que el actual diputado ha acercado dirigentes al espacio y ha armado reuniones pensando en la estructura territorial necesaria para competir en los 135 distritos de la provincia más grande.