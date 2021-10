Luis Juez contra Alberto Fernández: “Se siente cómodo haciendo el ridículo”

Luis Juez, candidato a senador por Córdoba y diputado nacional, criticó al presidente Alberto Fernández sobre quien dijo que no tiene dignidad. También analizó que la investidura del jefe de estado está deshilachada y afirmó que Cristina Kirchner le plantó los nuevos nombres en el gabinete nacional. "¿En qué país serio Manzur puede ser jefe de Gabinete?", disparó.

El ex intendente de Córdoba fue uno de los candidatos que se llevó la victoria en las internas de Juntos por el Cambio, al imponerse con un amplio margen frente a Mario Negri, el postulante radical que era apoyado por Mauricio Macri para ingresar al Senado. Fiel a su estilo, Luis Juez arremetió sin tapujos contra el presidente y se plegó a uno de los discursos más mentados de la oposición: Cristina Kirchner gobierna y Alberto Fernández obedece.

“Es todo tan raro, tan circense, que nos terminamos acostumbrando. Toda una película que atrasa 40 años, situaciones que son insólitas. Una vicepresidenta que lo ha puesto en un lugar totalmente incómodo. Tenemos un presidente al que le gusta hacer el ridículo, porque sabiendo cómo es la actitud de la vicepresidenta podría tener alguna otra actitud”, planteó el diputado este lunes 4 de octubre en diálogo con Desde el llano por TN.

Para Juez, la imagen presidencial quedó tan deshilachada por las imposiciones de CFK que ni siquiera la oposición tuvo que ejecutar ese trabajo. “Todos los días hay una escena nueva, ese papelón permanente no tiene límites. Uno se asusta porque faltan 24 meses y hay un deterioro de la figura del Presidente, de su investidura, ni con toda la oposición junta le hubiésemos podido hacer tanto daño como el que le hizo Cristina a la figura presidencial”, cuestionó.

El candidato a senador, que hace días había criticado a Alberto Fernández por su reunión con el trapero L-Gante, fue contundente: "Tenemos un presidente con una cuota altísima de indignidad".

Este planteo lo ejemplificó con la falta de reacción que el jefe de estado manifestó frente a la publicación de la reconocida carta de Cristina Kirchner en la semana posterior a las PASO y lo que fue al otro día la reconfiguración del gabinete nacional.

“Siempre se puede reaccionar de otra manera, pero hay que tener otras condiciones: en Córdoba le decimos dignidad”, sostuvo Juez con ironía. “Cuando te llevan permanentemente a hacer el ridículo también podés decir que no. No solo es la culpa de la vicepresidenta, quizás por eso lo eligió como candidato. Pero siempre se puede ser digno en la vida, se puede decir: ‘Hasta acá llegué, no me faltes más el respeto’”, lapidó.

Elección de noviembre y cambios de gabinete

Consultado sobre la posibilidad del Frente de Todos de girar los resultados de las elecciones, Juez manifestó que no subestima al panperonismo y cuestionó las formas que utilizarían desde la coalición oficialista para lograr un resultado mejor que en las primarias.

“Diría que es complicado pero no los subestimo. Conozco lo que piensan y la escasez de límites que se plantean. Van a hacer lo indecible, lo que haga falta para dar vuelta la elección. La realidad supera la ficción. Van a repartir de todo y va a depender de esos dos minutos dentro del cuarto oscuro donde uno tiene que tomar la decisión”, manifestó.

Juez también habló sobre los cambios en el gabinete nacional y se plegó al mismo tono que venía manteniendo. "Cristina le intervino el Gabinete, le nombró cuatro ex ministros de ella", aseveró. Luego torpedeo a uno de los cargos centrales que tuvo modificación de figuras: la del jefe de Gabinete.

"¿En qué país serio Manzur puede ser jefe de Gabinete?", se preguntó el candidato a senador sobre el ex gobernador de Tucumán. "Viene de una de las provincias mas clientelares de la Argentina", criticó.

Además, manifestó que "el único mérito que le han encontrado los periodistas ha sido que se levanta temprano" y cuestionó la elección de Manzur porque "lo pusieron porque tiene un doctorado en el reparto de planes".

GI/ff