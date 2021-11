Kulfas cruzó a Feletti por hablar de retenciones: "Tuvo una actitud que no es la más indicada"

Los dichos del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, generaron un fuerte debate luego de que expresara la posibilidad de implementar una suba de las retenciones a la exportación de carne y otros alimentos. Ante esta situación, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, lo cruzó y dijo que el funcionario "pensó en voz alta".

“Feletti tuvo una actitud que no es la más indicada”, comenzó diciendo el ex gerente general del Banco Central en diálogo con el periodista Luis Novaresio para radio La Red. "Dijo en una entrevista que estaba analizando opciones, esto de pensar en voz alta no es lo más apropiado", añadió.

Roberto Feletti se reunió con comerciantes para garantizar el congelamiento de precios

"Lo que se está es analizando diferentes alternativas que nos permitan calibrar una estrategia para seguir aumentando la producción y seguir en esta etapa de recuperación", manifestó con el objetivo de desactivar una polémica.

Por otro lado, Kulfas dijo que se busca tener una "instancia de negociación" que le permita al gobierno nacional bajar la inflación y tener productos con precios más controlados "para ir reduciendo la pobreza, que es un tema central".

Las declaraciones del titular de la cartera de Producción van en el sentido de los dichos de la portavoz presidencial, Gabriela Cerrutti, que afirmó que “no es un tema sobre el que se esté charlando ahora”, aunque siempre son medidas que se ponen arriba de la mesa.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, también se negó a dar definiciones sobre el tema, pero adelantó que en los primeros días de diciembre se anunciará el “esquema de exportaciones para 2022”, ya que las restricciones para este producto rigen hasta el 31 de diciembre del corriente año.

Las declaraciones de Feletti

“Si queremos asegurar carne, pollo, pan y leche tenemos que desvincular los precios internos de los internacionales”, había comentado el secretario de Comercio Interior en una entrevista que brindó al medio Página 12.

“El más tradicional de aumentar los derechos de exportación y un alternativo, de crear fideicomisos de subsidio cruzado, como sucede en el mercado del aceite mezcla”, consideró sobre los que serían sus planes para resolver el conflicto.

FP CP