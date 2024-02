Milei compartió una chicana de Nik hacia los diputados y le salieron al cruce: "Su bloque fue bastante holgazán"

El presidente Javier Milei compartió un chiste de Nik en el que se burla de los diputados y la cantidad de trabajo que realizaron este enero para tratar la ley “Bases” impulsada por el Ejecutivo, tratando el hecho como “inédito”. El diputado radical Juan Manuel López respondió la chicana destacando la baja participación del exlegislador en la Cámara Baja y lanzó: “Seamos honestos, su bloque fue bastante holgazán”.

El cruce comenzó cuando Milei compartió en su cuenta de X (antes Twitter) y en su feed de Instagram una tira elaborada por el humorista gráfico Nik. Allí, se puede ver a un periodista en conferencia con el vocero presidencial Manuel Adorni -en el marco de la ola de calor-, en la que el funcionario relata: “El gobierno de Milei ha logrado un hecho inédito, un hito único, irrepetible en la historia de la República Argentina”. “¿Aprobar la ley Bases?”, consulta el periodista, a lo que Adorni replica: “No, que los diputados hayan laburado todo enero”.

El remate del chiste de Nik incluye a Gaturro colapsado en el suelo, con un globo de pensamiento en el que agrega: “A Belliboni le dijeron que tenía que empezar a trabajar y se desmayó”, en referencia al líder del Polo Obrero que acusó que fue reprimido durante dos jornadas frente al Congreso durante el tratamiento de la ley ómnibus. El presidente compartió la tira sin agregar notas.

Entre los miles de comentarios de usuarios, se destaca el del jefe de bloque de la Coalición Cívica, ahora parte de Hacemos Coalición Federal, Juan Manuel López, quien recriminó: “Qué injusto, presidente. En enero del año pasado algunos pocos diputados nos quedamos defendiendo la independencia del Poder Judicial cuando el kirchnerismo comenzó el juicio político a la Corte, usted no pasó ni a saludar. Seamos sinceros, su bloque fue bastante holgazán, votaban en general y nunca se quedaban a la votación en particular. Así salió la ‘tasa de aeropuertos Milei’, ¿se acuerda? Nosotros no haremos lo mismo. Saludos”.

Su referencia se remonta al debate por el presupuesto del 2023, cuando se retiró del recinto junto a su compañera de banca, la actual vicepresidenta Victoria Villarruel, tras la aprobación del proyecto en general. También faltaron Carolina Píparo y Margarita Stolbizer. Al no quedarse para la votación de los artículos en particular, el kirchnerismo aprobó un impuesto para viajes en avión, en tramos de cabotaje e internacionales, para vuelos de línea y privados, por apenas un voto. Por ello, sectores del radicalismo y ya en ese entonces, Juan Manuel López, le recriminaron al libertario no quedarse para trabajar contra lo que, irónicamente, llamaron en redes sociales como “tasa de aeropuertos Milei”.

Javier Milei inicia una gira por Israel, Italia y el Vaticano, donde se reunirá con el Papa Francisco

Para López, el gobierno debió haber enviado al Congreso un paquete fiscal y otro de reforma laboral

El diputado Juan Manuel López sostuvo que el gobierno cometió un error con el envío de la ley ómnibus y que habría tenido mayor eficacia si enviaba “un paquete fiscal” y otro “de reforma laboral” por separado. "Yo no soy quién para dar consejos, pero tengo una opinión de qué tendría que haber hecho el presidente Milei: tendría que haber mandado en diciembre un paquete fiscal razonable y tendría que haber mandado una reforma laboral por ley”, indicó en diálogo con radio Rivadavia.

“Tal vez intentaran las cosas por Decreto de Necesidad de Urgencia con un Congreso en receso. El problema es que mandó el DNU al mismo tiempo y convocó al Congreso para algo parecido”. En esa línea, calificó como mala la estrategia del oficialismo. “Ojalá encuentre la forma de revertirla porque hay muchos bloques, como el nuestro, adentro un bloque más grande, que queremos desburocratizar un montón de cosas que el presidente va en el mismo sentido”, añadió el referente del espacio que fundó Elisa Carrió.

El viernes pasado, la ley de Bases fue aprobada en general por 144 votos afirmativos contra 109 negativos y cero abstenciones, con el voto a favor de López. En este contexto, el Ejecutivo aún negocia la letra chica de algunos artículos vinculados a las facultades delegadas, privatizaciones, Impuesto País y Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La Coalición Cívica ya advirtió que no votará el artículo de facultades delegadas, ya que “no lo hizo para con ningún presidente” y aún mantiene reparos con cuestiones vinculadas a las privatizaciones.

Cobos también cruzó a Milei

A su turno y por la misma vía (X, antes Twitter), el diputado nacional de la UCR, Julio Cobos, manifestó: "Presidente @JMilei el problema no es trabajar en enero o en cualquier mes, el problema es hacerlo mal producto de la improvisación y el desconocimiento. Si este es su logro en el Congreso, avísenos para no seguir buscando una propuesta a temas complejos como las privatizaciones".

"Además, podemos sesionar perfectamente todo el año así no necesita facultades delegadas. Sí, pudimos trabajar en enero y lo haremos en febrero -como lo pidió la UCR- para dar el contenido definitivo a la ley bases y también, como corresponde, para tratar el DNU 70/2023", expresó.

Y concluyó: "Finalmente lo importante: Los precios no bajan por lo que uno diga en las redes, sino por las decisiones acertadas en materia económica. Esperemos todos estar a la altura de las circunstancias que demanda el país, con seriedad y responsabilidad".

ML / ED