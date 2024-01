El humorista gráfico Cristian "Nik" Dzwonik volvió a ser tendencia en las últimas horas por la campaña antiinflacionaria que está promoviendo en redes sociales. Bajo el lema "Cuidado con los precios", el dibujante propone "ganar la lucha a la inflación" a través de la selección de productos de segundas marcas o con precios más accesibles de rubros variados, desde gaseosas hasta productos lácteos y repelentes de mosquitos.

Antes de realizar el "anuncio oficial" de la campaña, Nik había compartido un mensaje de fin de año donde hacía mención de los "castigos" de los compradores hacia distintos supermercados. "En Coto, Disco, ChangoMas, Carrefour y varios supermercados ya bajaron precios hasta -35%, se ven muchas ofertas 2x1 o el 2do artículo hasta -70%. El kilo de asado por ejemplo 4000 pesos. ¿Ven que no era tan complejo?", comenzó.

"La gente castigó varios días, no compró a precios usureros y tuvieron que bajar sí o sí. Así se frena una inflación que estaba descontrolada, desmedida. El supermercado se llena, la gente gana, y todos contentos. Feliz 2024", añadió en esa oportunidad.

Nik apuntó a Sergio Massa por "persecución" tras la carta documento que recibió: "No es sólo mi caso"

La siguiente publicación, unas horas después de su mensaje de fin de año, contenía la propuesta para luchar con la inflación: "¿Le empezamos a ganar la lucha a la INFLACIÓN, les parece? De a poquito. Entre TODOS, de esta hay salir entre todos, para que bajen los precios".

Al respecto, pidió a sus seguidores que "manden sus ejemplos y los vamos subiendo día a día". "Como comunidad las redes van a ayudar muchísimo a esta cooperación. Hoy, por ejemplo, en Coto me pasó esto. Cunnington Cola, y Lima Limón, me parece una alternativa muy buena en precio. ¿Arrancamos? Feliz 2024", concluyó.

El posteo estuvo acompañado de una imagen donde se leía, entre otras cosas, "buscando precio uno encuentra casi todo. Hay que tomarse el tiempo y buscar nomás. Hay variedad, hay alternativas". Además, alentaba nuevamente a los usuarios a compartir sus opciones "de todos los rubros".

Este lunes, Nik bautizó la campaña como "Cuidado con los precios" (un juego de palabras respecto a la política Precios Cuidados) e instó a las personas a continuar con las sugerencias con el objetivo de "armar una red colaborativa para que las primeras marcas bajen sus precios" y así "ayudar a bajar aún más la inflación". "Envíen sus ejemplos y los vamos publicando", escribió.

Asimismo, realizó otro aporte para la lucha antiinflacionaria. Esta vez, el rubro fueron los lácteos, específicamente quesos para untar: "Ayer Cunnington, hoy La Tonadita…". "Queso untable 'La Tonadita'. Muy buena relación precio calidad con respecto al otro queso con nombre de país escandinavo. ¿Lo probaron?", expresó el humorista gráfico.

Horas después, tocó un nuevo rubro: repelentes de mosquitos. "Campaña CUIDADO con los Precios. Todo lo del verano: Si ven repelentes de mosquitos, protectores solares, cremas humectantes, etc, etc, de marcas alternativas a buen precio y calidad… ¿Lo ponemos en los comentarios?", manifestó, argumentando que "los repelentes de mosquitos de marcas clásicas están CARÍSIMOS".

Este martes, hubo nuevo cambio de rubro: yerba mate. La consigna de este día fue encontrar "el mejor precio/calidad en yerba": "El primer día descubrimos CUNNINGTON como una opción en gaseosas. El segundo día, LA TONADITA en lácteos. Hoy vamos por YERBAS".

Al igual que en los días previos, el humorista arengó por la creación de "una red colaborativa para que las primeras marcas bajen sus precios. Y ayudar a bajar aún más la inflación". "Todos los días vamos a poner un rubro distinto para ayudarnos a bajar la inflación consumiendo PRECIOS ACORDES A LA REALIDAD", manifestó.

El dardo hacia Sergio Massa: "Es la inflación reprimida que nos dejó"

Nik no dejó pasar la oportunidad para tirar un dardo al exministro de Economía, Sergio Massa. Citando la proyección de la consultora Eco Go, que prevé una inflación del 29,4% para diciembre, comentó que se trata de "la inflación reprimida que nos dejó Massa". "No nos confundamos", advirtió.

Asimismo, volvió a promocionar su "mini campaña de buscar los mejores precios". "Junto a la increíble ayuda de ustedes (En Twitter, Instagram, Facebook, Tik Tok y WhatsApp) vamos a armar una gran red colaborativa para que los 'vivos de siempre' no se sobrepasen, y se vean obligados a bajar los precios usureros", sostuvo.

Esta es la inflación reprimida que nos dejó Massa. No nos confundamos. Hoy sigo con la mini campaña de buscar los mejores precios. Junto a la increible ayuda de ustedes (En Twitter, instagram, Facebook, Tik Tok y WhatsApp) vamos a armar una gran red colaborativa para que los… pic.twitter.com/3o7YEeZx7P — Nik (@Nikgaturro) January 2, 2024

Sumado a esto, mencionó que es nieto de inmigrantes, quienes "llegaron con una mano atrás y otra adelante" y que "quiere morir" en Argentina. "Los 2 [sus abuelos] me enseñaron lo mismo: el esfuerzo, el sacrificio, el ahorro, el trabajar y ganarse la vida. Los extraño, al Tata y a Elías. Salvemos a Argentina, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Por nuestros viejos y por nuestros ABUELOS. Yo quiero morir acá y honrar la memoria de ellos. Viva Argentina", concluyó.

MB / ED