Pata Medina: "En 2016 me reuní con Vidal y me felicitó ante sus ministros"

Luego de que María Eugenia Vidal apuntara contra la corrupción del sindicalismo en el caso de la UOCRA de La Plata, dirigida por el gremialista preso Juan 'El Pata' Medina, este le respondió con una carta en donde detalló reuniones y una buena relación con entre ambos.

"La gobernadora miente para hacer campaña. Voy a contar algo muy concreto que conozco por mi trayectoria como Secretario General. Y que lo desmienta si falto a la verdad", anticipó Medina en su descargo.

"Durante todo el año 2016 y principios del año 2017 tuve relación con el actual gobierno de la Provincia, del mismo modo que la había tenido con gobiernos anteriores. De hecho, me reuní personalmente con María Eugenia Vidal para hablar de la realidad de los trabajadores de la construcción. En esa reunión la gobernadora me felicitó frente a sus ministros", manifestó el sindicalista de la construcción en La Plata.

En un acto en Hurlingham con candidatos de Juntos por el Cambio, Vidal había dicho: "Una cosa es invitar al Pata Medina a un palco en un acto político, y otra muy distinta es ser parte de un gobierno con el que va preso".

"Estas no son promesas, no es un discurso lindo: son hechos para trasladarle a la gente, para que vuelva a apostar. Este es un cambio que vale la pena, no son los mismos que gobernaron la provincia 28 años y nos dejaron las escuelas sin gas, hospitales destruidos, rutas sin hacer, una policía con un alto grado de corrupción y al Pata Medina siendo parte del sistema", añadió la gobernadora.

Estuvieron presentes el jefe de gabinete provincial y jefe de campaña, Federico Salvai; el subsecretario de Asuntos Municipales y precandidato a primer diputado provincial, Alex Campbell; los precandidatos a intendente de Hurlingham, San Martín y La Matanza, Lucas Delfino, Santiago López Medrano y Alejandro Finocchiaro, respectivamente; entre otros.

La carta completa del Pata Medina:

