En medio de la campaña electoral, el Senado volverá a funcionar esta semana en pleno para tratar la eliminación del Impuesto a las Ganancias para trabajadores, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Si bien la convocatoria no fue oficializada aún, se espera que eso suceda en los próximos días, ya que el tema tiene dictamen. Pero ese proyecto no sería el único que le interesa al oficialismo, ya que se podría incluir en el listado de temas el tratamiento de pliegos judiciales, entre ellos el de la ex jueza Ana María Figueroa.

Figueroa solía ser hasta hace unas semanas integrante de la Cámara Federal de Casación, el tribunal de mayor jerarquía judicial por debajo de la Corte Suprema. Como cumplió 75 años, tuvo que dejar su cargo en medio de un tironeo de jurisprudencia a partir de que el Senado aún tenía pendiente la aprobación de la extensión de su mandato. Como eso no se logró, la Corte emitió un fallo en el que dio por terminada su tarea.

Cristina Kirchner apelará los fallos de Casación que revocaron sus sobreseimientos

La jubilación o permanencia de Figueroa se convirtió en uno de los temas más álgidos entre la política y la justicia, en gran parte porque se trataba de una magistrada que debía definir en una causa clave para la vicepresidenta Cristina Kirchner como lo es Hotesur-Los Sauces.

Pero a pesar de que la Justicia ya haya dado a conocer el fallo que estaba pendiente, aun con dos votos y sin la participación de Figueroa, en el kirchnerismo no se dan por vencidos y buscan reponerla en su cargo. El que lo confirmó fue el senador oficialista José Mayans: "No está pedido ningún retiro de la jueza por parte del Ejecutivo".

José Mayans.

En declaraciones a El Destape Radio, el senador formoseño sostuvo que el pliego "tiene despacho y no tiene impugnación ni objeciones".

Mayans y el pliego de Figueroa: "Se va a tratar"

"Se va a tratar, por ahora, a menos que haya algún pedido formal o algún senador que pida formalmente el retiro del pliego", agregó Mayans.

Envalentonado, Massa cree que dejó a JXC en el camino y pelea por mantener la iniciativa

Nadie descarta que pueda producirse un conflicto entre poderes en caso de que el oficialismo consiga los votos y logre aprobar el pliego de Figueroa. Sería un nuevo conflicto entre la política y la Corte Suprema. El punto central sería la interpretación acerca de lo establecido en la resolución del 6 de septiembre, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Los jueces cortesanos dejaron en claro entonces que "un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan los 75 años", como es el caso de Figueroa. Además, la Corte dejó fijado que "un juez mantiene su investidura hasta los 75 años, salvo que obtenga un nuevo nombramiento".

Hasta ahí no habría problemas

Sin embargo, en esa misma resolución, la Corte dejó dicho que "al no prever la norma plazo de gracia alguno, el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida", es decir, antes de cumplir 75 años debería tener la aprobación del Senado, algo que en este caso no ocurrió a pesar del alto grado de avance del proceso.

La Corte cesó en su cargo a Figueroa el día que cumplió 75.

Entre tensiones y chicanas, el juego dual de Máximo Kirchner

Unas líneas más adelante, la Corte sigue: "De lo contrario (NdR: si no hay acuerdo antes de los 75 años), no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante".

Con esas explicaciones, la Corte decidió cesar en su cargo a la magistrada en cuestión, cuyo pliego podría ser aprobado en caso de que el oficialismo construya los votos necesarios para hacerlo. La historia aún debe contarse, pero el solo hecho de incluir el pliego en la sesión en la que se tratará la reforma de Ganancias no deja de ser un hecho desafiante a la palabra cortesana.

ASV/ff