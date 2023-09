Un testigo aportó más datos del autor material y la autopsia reveló que murió de una puñalada

La causa que investiga el crimen del ingeniero Mariano Barbieri (42) en el barrio porteño de Palermo avanzó en las últimas horas a partir del análisis de las cámaras de seguridad, aunque hasta el momento el autor no pudo ser identificado.

Lo que se sabe es que el criminal actuó solo y que fue filmado por una de las cámaras de seguridad del parque Tres de Febrero, donde la víctima fue atacada en la noche del miércoles 30 de agosto.

La pista que siguen los investigadores se basa en los datos de las imágenes, pero también en la versión de un testigo que declaró en las últimas horas y sumó más detalles del posible homicida. Entre otras cosas, el hombre contó que vio un forcejeo cuando estaba paseando a su perro y marcó el camino que supuestamente tomó el agresor después del ataque.

“Lo que se tiene es una imagen coincidente con el primer llamado de 911 y que muestra a una persona huyendo del lugar que sería el autor del hecho”, señaló a PERFIL una fuente que interviene en la investigación.

“Se está trabajando para identificar el sentido de fuga y llegar a la identificación del sospechoso”, amplió el mismo vocero consultado.

Por estas horas, los pesquisas están convencidos que el autor material del crimen de Barbieri actuó solo y que no es una persona en situación de calle, como se especuló en un primer momento.

Según pudieron reconstruir los detectives, el atacante sería un joven de unos 30 años que llevaba puesto un buzo rojo, jeans y zapatillas. En medio del parque cercano al Jardín Botánico abordó a Barbieri con fines de robo y lo hirió en el pecho con un arma blanca.

La operación de autopsia, que se conoció este viernes, reveló que el cuerpo del ingeniero presentaba una sola herida en el pecho. Según el informe forense, murió de una sola puñalada que ingresó entre seis y siete centímetros en el tórax y le afectó el corazón.

El deceso se produjo por un paro cardiorrespiratorio producto de una “hemorragia interna” provocada por una “lesión de arma blanca en el tórax”, que afectó “la pleura, el pericardio y la aurícula derecha del corazón”.

Otra pista importante que siguen los investigadores del caso tiene que ver con el teléfono celular que le robaron a la víctima. Según las fuentes, el aparato marca Motorola no se apagó después del ataque e incluso recibió varias llamadas de personas cercanas a Barbieri. Hasta el jueves pasado mostraba la geolocalización, pero desde este viernes se apagó.

Ataque. El miércoles a las 22.45 Barbieri llegó caminando hasta la heladería “Cremolatti”, situada en la esquina de Del Libertador y Lafinur. Ya lo habían apuñalado. El ingeniero alcanzó a contar que en el Parque Tres de Febrero un delincuente lo apuñaló y le robó el teléfono celular. “No me quiero morir”, le dijo a los empleados y clientes que se encontraban en el lugar.

La víctima tenía 42 años, un bebé de dos meses y estaba viviendo temporalmente en la casa de un amigo en el barrio porteño de Palermo, cerca de donde fue atacado.

“Fue a mirar la luna”. Gonzalo, un amigo del ingeniero, reveló qué hacía Barbieri en el parque cerca de las 11 de la noche. “Mariano era un distinto, era una persona diferente y estaba muy conectado últimamente con el tema del cosmos, las estrellas y la luna. Yo no lo puedo asegurar, pero muchos están convencidos que fue a mirar las estrellas. Simplemente eso. A mirar la luna porque esa noche la luna tenía una connotación especial, estaba en Piscis”, señaló.

“Mariano no tenía maldad y no se imaginó nunca que se estaba poniendo en peligro por ir a ver la luna”, agregó en declaraciones a TN.

Sobre el ataque señaló que “no puede arriesgar qué tipo de delincuente fue ni nada”, pero señaló que está convencido que no resistió el robo. “Probablemente le hayan clavado el cuchillazo antes de pedirle el celular porque se los hubiera dado, no era una persona violenta no era alguien que se hubiera peleado con el delincuente”, aseguró.

Por último, se refirió a los hechos de inseguridad registrados en la zona en los últimos meses: “Yo lo único que puedo decir es que a

mí me contactó un amigo que también lo conocía Mariano, y me dijo que a esa heladería ya no se podía ir más porque mientras estaba tomando un helado venían vagos. Venía gente en situación de calle a pedir o directamente a robar y que ya no se podía ir a esa heladería”.

“Por un celular de mierda”

“Queremos justicia, no puede ser que una ciudad como Buenos Aires con tantas cámaras todavía no dé con la persona, queremos justicia”. En la puerta de la casa funeraria Lestrade de San Fernando, donde velan los restos del ingeniero de 42 años, su mujer habló con los medios.

“Mariano era un loco lindo que le encantaba la vida, era tan bueno que pensaba que no había maldad, así salió a Palermo a caminar. Fue a hacer una meditación de la luna y terminó apuñalado por un hijo de puta”, dijo la mujer, quien agregó: “No tenía nada, tenía un celular de mierda todo roto porque había ido en pantalón y remera”.

Acompañada por Fernando Barbieri, hermano de la víctima, la mujer agradeció “a toda la gente” que le “escribió por las redes”, entre ellas Elsa, “la chica que asistió a Mariano” mientras estaba agonizando en la heladería Cremolatti, a la que agradeció “eternamente”. “Mariano y yo teníamos un bebé de dos meses. Mi bebé se quedó sin papá. Mariano no se resistió, estoy segura, no llevaba nada. Que no quede impune”, pidió entre lágrimas.