VIDEO | El momento en que Alberto Fernández se entera que Argentinos es puntero

Alberto Fernández ya tiene sus primeras actividades como presidente electo, tras el resultado a su favor de las elecciones presidenciales. Este miércoles 30 de octubre, recorrió en horas de la tarde una empresa textil de la localidad bonaerense de San Martín, donde además recibió una buena noticia al salir del lugar y ser abordado por la prensa: Argentinos Juniors, el equipo del que es hincha, había ganado un partido y es ahora puntero de la Superliga.

Fue un periodista quien le comentó la novedad: “Alberto, estamos punteros”, le dijo el cronista Guido Korman, del medio Somos Norte, también simpatizante del club. “Somos punteros, me perdí el gol, venía mirándolo en el auto y me perdí el gol. Qué grande Hauche (Gabriel, jugador del equipo) Qué alegría”, respondió el ex jefe de Gabinete, con una gran sonrisa por el triunfo del equipo de La Paternal.

En compañía de Sergio Massa, diputado nacional electo, y del intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, Fernández se reunió con el empresario Teddy Karagozian, quien anunció que reabrirá una planta en La Rioja con maquinaria nueva que llegará al país en marzo de 2020.

“Deseo que ustedes comprendan que la Argentina debe invertir para salir de este pozo del que estamos. La especulación financiera no puede seguir más”, afirmó Karagozian

Alberto Fernández junto a Gabriel Katopodis, Sergio Massa, Leonardo Grosso, José Ignacio De Mendiguren, y Facundo Moyano.

“Para mí es un gran impulso esta decisión que estoy escuchando. Son los industriales los que invierten y dan trabajo a los que el Estado argentino les tiene que hacer las cosas más fáciles”, dijo el dirigente del Frente de Todos, y agregó: “Los argentinos están cansados de levantarse cada mañana para ver cuál es la tasa de interés que los bancos cobran del Banco Central en un juego especulativo”.

De la visita a la fábrica Kabrilex de Ernesto Reinhardt, otro empresario nacional también participaron el intendente de Hurlingham, Juan Horacio Zabaleta, y los diputados nacionales José Ignacio De Mendiguren, Facundo Moyano y Leonardo Grosso. Allí, el futuro presidente aseguró que van a implementar “la política que haga falta para que en la Argentina se produzca, se dé trabajo y se venda”.

A.G./