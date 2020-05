4 temas de salud mental a los que hay que estar atentos durante la pandemia

Pacientes con otro tipo de afecciones. Zimerman explica que “La preocupación de todo el sistema de salud por el Covid-19, la pandemia es de una magnitud pocas veces vista. No solamente se produce una mayor atención de una necesidad aguda de los pacientes afectados por el Covid 19. Y eso lleva a una necesidad de camas en unidad de terapia intensiva y a todos los cuidados necesarios, no solamente al recurso tecnológico como respiradores y al equipamiento, sino al recurso humano, específicamente formado como para atender a estos pacientes. Pero el COVID19 también engendra una dificultad y un gran impacto en la restricción de recursos para la atención de otras urgencias que no sean relacionadas con esta pandemia, como ser pacientes que deben enfrentarse a un infarto de miocardio, una cirugía programada, o una cuestión neurológica aguda como un accidente cerebro vascular”.