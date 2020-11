La íntima despedida de Claudia, Gianina y Dalma con la camiseta de Boca

Claudia Villafañe y sus dos hijas, Dalma y Gianinna, llegaron juntas a la Casa Rosada esta medianoche para brindar instrucciones sobre cómo querían que fuera el último adiós a Diego Maradona. El ídolo murió ayer 25 de noviembre debido a una insuficiencia cardíaca aguda, según indicó la autopsia.

Las dos primeras hijas de Diego, Claudia y Jana —que estuvo más cerca de él en los últimos años— fueron las que recibieron el cuerpo del Diez en Balcarce 50 junto a familiares cercanos y allegados. Mientras tanto, la Casa Rosada se empezó a rodear de fanáticos que querían esperar a poder entrar a las 6 de la mañana para rendirle tributo al astro futbolístico.

Ninguna de ellas hizo declaraciones a la prensa pero Dalma dio su mensaje particular a través de un gesto: llevaba en la mano una camiseta de Boca, a modo de homenaje hacia su padre. Ella y Gianina fueron las primeras personas en llegar a la casa del Barrio de San Andrés en Tigre donde falleció Maradona.

El último post de Gianinna Maradona antes de conocer la fatal noticia

En medio de la preocupación por la última operación que sufrió Diego, Gianinna, Jana y Dalma Maradona dejaron atrás viejas rivalidades y se unieron para proteger a su papá. Así es como también se mostraron después de la noticia de su fallecimiento. Uno de los pedidos de la familia habría sido que el velatorio sea breve y no extendido, como se había dispuesto al principio, según trascendió.

La despedida de las ex

Otro de los momentos destacados de la madrugada fue cuando la última novia del futbolista, Rocío Oliva, se acercó hasta la Casa de Gobierno para despedirse de su ex. No la dejaron pasar y expresó su indignación. Sin embargo, en declaraciones a los medios congregados en el lugar deslizó que no sabía si Claudia Villafañe habría sido la responsable de que le impidieron la entrada.

"Me dijeron que venga alas 6 de la mañana cuando venga toda la gente", manifestó llorando la ex mujer de Maradona. "Dicen que Claudia no quiere que entre y ella dice que no tiene nada que ver", declaró en diálogo con la señal Todo Noticias.

Una de las exparejas del Diez que si pudo ingresar a la Casa Rosada fue Verónica Ojeda junto con su hijo, Diego Fernando Maradona Ojeda, el más chico del clan. La mujer se retiró alrededor de las 4 de la mañana sin poder controlar el llanto.

Por el momento, ni las dos primeras hijas del deportista ni su exesposa hicieron ninguna referencia en redes sociales de su partida. De hecho, el peor temor de Gianinna y Dalma era que salieran a la luz imágenes del cuerpo de su padre.

B.D.N./FF