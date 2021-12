Video | Atropelló a un inspector en un control de alcoholemia y lo arrastró una cuadra arriba del capot

El video muestra la secuencia final de una escena delirante: un remisero acelera su auto y cruza una esquina con un inspector de tránsito arriba del capot. Así escapa de un control de alcoholemia en el centro de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.

Un testigo grabó con su teléfono celular la huida del conductor y la desesperación de los otros agentes, que salen corriendo mientras el coche se aleja a toda velocidad.

El remisero en cuestión manejaba un Chevrolet Corsa. Según el diario Uno de Entre Ríos, el chofer atropelló al inspector Laureano Nuttini (31) en el cruce Laprida y Buenos Aires, y unos 100 metros después, cerca de la Casa de Gobierno, el atropellado cayó al piso. Lejos de asistir a la víctima, el conductor continuó su marcha hasta que a las 23.30 decidió entregarse en la comisaría 1ª de Paraná, donde fue notificado del inicio de una causa y quedó en libertad.

Nuttini, en tanto, sufrió heridas en distintas partes del cuerpo y tuvo que ser asistido en un hospital cercano. Los médicos que lo atendieron corroboraron que las lesiones que presentaba eran leves.

Al respecto, el intendente de Paraná, Adán Bahl, expresó su repudio por el episodio y consideró que el atropello que sufrió el agente de tránsito "es inadmisible". "Quiero expresar mi repudio por lo que sucedió en Paraná, ha sido lamentable e inadmisible", señaló en su cuenta de Twitter.

"Exigir el cumplimiento de las normas en un marco de respeto y convivencia entre vecinos es tarea diaria de nuestro municipio, y no debería poner en riesgo la vida de nuestros trabajadores", amplió el jefe comunal.

"Pensé lo peor"

En una entrevista radial, el agente de tránsito recordó el lamentable episodio y aseguró que el conductor también embistió a otros compañeros. "Cuando se le pidió no quiso frenar, se llevó puesto todo lo que encontró a su paso, no sólo a mí, a mis compañeros los embistió también, pero yo me llevé la peor parte. Cuando iba arriba del capot y él empezó a zigzaguear y me despide, realmente pensé lo peor. Mi cabeza golpeó contra el cordón. Si me quedaba parado terminaba abajo del auto y no me daba para tirarme a los costados", aseguró.

Nuttini señaló que estaban haciendo un operativo de control de documentación y alcoholemia cuando fue arrollado por el remisero. Sobre las lesiones que sufrió explicó que, si bien recibió el alta médica, todavía le duele "el hombro y la rodilla derecha". "Yo estoy bien, un poco dolorido. Lo de anoche fue una locura. Gente como ésta no puede estar en la calle", aseveró en la puerta de la Dirección de Tránsito de Paraná.

Laureano Nuttini, el inspector de tránsito que fue atropellado por el remisero en un control de alcoholemia.

El inspector también contó que el conductor que lo atropelló intentó contactarlo esta mañana, pero él no accedió. "No tiene nada que hablar conmigo, deberá contactarse con los abogados. Es un hombre grande y se debe atener a las consecuencias", aseguró en declaraciones a la radio Uno.

Alejandro Sandovar, otro de los inspectores atropellados, explicó que el auto lo enganchó a él con el espejo. “Cuando empezó a acelerar, yo no quise correrme y me enganchó con el espejo del auto. Cuando intento huir, tenía dos autos adelante y, al hacer marcha atrás, embistió a mi compañero y lo llevó durante 100 metros arriba del capot e iba haciendo zigzag para que se caiga al piso”, señaló en declaraciones a Elonce TV.

Acerca del remisero que se dio a la fuga, el agente de tránsito señaló que se comunicaron con la empresa y les brindaron los datos del móvil y el trabajador. “Llamamos al 911 y lo localizaron por la zona de República de Siria y Basualdo”, puntualizó.

A su vez, el director de Tránsito de Paraná, Jonathan Duarte, explicó que el remisero no quiso frenar en el control. “Un compañero le hizo señas para que se detuviera e ingrese al control, pero el remisero se resistió, se encerró en su auto y aceleró. En ese instante embistió a dos compañeros y uno de ellos fue hospitalizado con lesiones”, aseguró.

