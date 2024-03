Es de común conocimiento que Elisa Carrió, referente y líder de la Coalición Cívica, no es fan de Javier Milei. Desde que el mandatario asumió el cargo, la abogada dejó plasmado su pensamiento en redes sociales y entrevistas. Ahora lanzará un curso que apunta directamente a estudiar el discurso del presidente,

Una de las declaraciones más recientes de Carrió en referencia a quienes adhieren al gobierno fue que "las sociedades resentidas, votan resentidos". "No mintió en la campaña electoral", porque "siempre se definió como un anarcocapitalista", dijo también la dirigente de la CC durante una entrevista. Para ella el problema radica en que "nadie se tomó la molestia de indagar qué significaba eso".

Carrió está segura que la gestión de Milei se basará en la abolición del estado, porque como asegura, Milei no miente. "¿Qué es la casta para él? Es todo lo que tiene que ver con el Estado. No es la crítica a un Estado sobredimensionado o con ñoquis, que yo comparto. Es más que eso: es el Estado mismo lo que quiere abolir. Todo tiene que ser manejado por sistemas privados".

Un curso para estudiar las ideas de Javier Milei

En línea con esto, Elisa Carrió ideó y lanzará un nuevo curso virtual titulado “Las lecturas de Milei y por qué es enemigo del Estado". Se trata de un curso de filosofía política sobre la "Realidad y perspectivas de la Argentina bajo el pensamiento Mileista".

En un vídeo que subió a su red social X, comienza explicando que su curso busca "indagar en qué es lo que cree y piensa Milei cuando habla de derecho de propiedad tomando sus autores preferidos". El curso toma como principal pensador a Murray Rothbard, un libertario que plantea que el derecho de la propiedad son todos los derechos que tenemos.

"Habrá que ver cómo esto juega en la libertad de expresión, en el derecho de difamación, en múltiples aspectos de la vida. Todas cuestiones que para ellos integran el derecho de propiedad de los hombres y la verdad que es una lectura fascinante", plantea Carrió.

Además aclara que es "bueno saber lo que él dice para poder entender hasta dónde estamos de acuerdo y en qué no".

El curso esta organizado en tres encuentros con modalidad virtual, los días miércoles 10, 17 y 24 de abril.

Carrió y las ideas liberales

"El anarcocapitalismo es una filosofía política y una teoría económica que es totalmente antiestatista. No es republicano, busca abolir al Estado", argumenta Carrió. "Para él el Parlamento no debería existir, los ministerios no deberían existir", enfatizó siguiendo la propia definición que el mandatario da de sí mismo. Para Milei, según la líder de la Coalición Cívica, "la Justicia es arbitraje privado".

Sin embargo, al finalizar su video asegura que, la idea del curso no es disentir por capricho con las ideas de los libertarios, sino entender "hasta donde estamos dispuestos a llegar como sociedad con las ideas de la libertad".

JPO/lt