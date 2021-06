Néstor Grindetti: "Macri puede volver a ser presidente"

Néstor Grindetti participó de una conferencia de prensa virtual organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación del Grupo Perfil y la Universidad del Salvador (USAL), en la que se refirió a las posibles candidaturas de Diego Santilli, María Eugenia Vidal y Facundo Manes y destacó el liderazgo que ejerce Mauricio Macri dentro de Juntos por el Cambio. “Macri no se jubiló, de ninguna manera. Macri es el líder indiscutido de este espacio político, en su calidad de socio fundador de Cambiemos, de fundador del PRO y de expresidente y sigue muy activo”, señaló.

El intendente de Lanús también cuestionó el sistema de vacunación que se implementó en la provincia de Buenos Aires pero destacó el buen trato que mantiene con el gobernador Axel Kicillof. “No pensamos igual desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista económico y filosófico. Pero también tengo que reconocer algunas verdades: yo tengo buen diálogo con Axel. La verdad que tengo un buen diálogo”, aseguró Grindetti en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Juntos por el Cambio necesita una “peronización” para triunfar en la provincia de Buenos Aires?

—Yo he seguido mucho el tema de la incorporación de militancia y funcionarios que vienen de origen peronista en el PRO. Soy socio fundador del PRO y mucha gente del peronismo se ha incorporado al partido, como Cristian Ritondo, el colorado Santilli y Álvaro González. En Lanús, cuando llegamos en 2015 incorporamos, primero como concejal, y ahora como secretaria de Desarrollo Social, a Noelia Quindimil que es la nieta del viejo caudillo lanusense, y con ella vino mucha gente del peronismo. Y ahora, en lo que es la tercera sección electoral, se ha conformado un espacio político que se ha dado en llamar “Hacemos”, que en cada distrito tiene una cantidad muy importante de peronistas que se acercan a nuestro espacio. Algunos dicen “peronismo republicano”, pero yo digo “peronismo de Perón”, porque hay que definir también cuando uno habla de peronismo si el peronismo es el kirchnerismo, el menemismo o la doctrina peronista. La verdad es que todo ese centro peronista que comulga con muchas de nuestras ideas, con mucho de nuestros valores, se está acercando. Pero ni ellos pierden identidad peronista ni nosotros perdemos identidad del PRO, es solamente un conjunto de gente que viniendo de extracciones diferentes, viniendo de orígenes diferentes comulgan en un ideal de país y en los valores.

—¿Qué opina sobre las declaraciones del intendente de Vicente López, Jorge Macri, cuando habla de “papelón” y “cachivache” en las internas del PRO?

—Respecto de la interna, donde hay más de dos personas es natural que haya divergencias en cuestiones tácticas. Pero lo importante para Cambiemos es que durante estos dos años de haber salido del gobierno nacional y provincial nos mantuvimos unidos. Estamos creciendo y ahora tenemos, si se quiere, los dolores del crecimiento. Pero yo vengo bregando mucho, soy uno de los que más está trabajando en ese sentido, para buscar la unidad. Y si no nos ponemos de acuerdo decidirá la gente, para eso existen las PASO. No es ninguna cuestión dramática. Respecto de las declaraciones, son también cuestiones del momento. Uno que tiene experiencia sabe que en el cierre de listas siempre pasan estas cosas. Pero la sangre no va a llegar al río y vamos a estar muy bien y vamos a ser muy competitivos.

—¿Por qué ha dicho que María Eugenia Vidal es la mejor candidata para la provincia de Buenos Aires?

—Porque tiene un conocimiento muy vasto de la Provincia, porque ha hecho una muy buena gestión en muchísimos aspectos y porque le quedaron cosas por hacer, que ellas las puede llevar adelante. Pero lo que yo me propuse es no presionar para que ella apure una decisión. No me gustaría que con estas declaraciones ella sienta una presión pública de parte nuestra, porque queremos que se tome su tiempo y que lo decida con tranquilidad

—¿Sería un error que Vidal sea candidata en la Ciudad?

—María Eugenia fue gobernadora de la Provincia, es cierto. Pero también fue vicejefa de Gobierno y fue ministra en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que tiene un conocimiento muy vasto y puede agregar también mucho de todo lo que es su background de conocimiento y experiencia política. Así que en cualquiera de los jurisdicciones puede agregar mucho valor a la gestión. Será bienvenida en cualquiera de los dos espacios

—¿Está de acuerdo con el salto a la Provincia del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli?

—Aplica el mismo concepto de lo que decía respecto de María Eugenia. Diego es vicejefe de Gobierno porteño pero ha trabajado muchísimo con muchos municipios, sobre todo del Conurbano. En temas de Seguridad, tiene un conocimiento muy vasto de la Provincia. El Riachuelo o la General Paz no dividen a dos países distintos, no son distancias tan grandes que hagan tantas diferencias. Si hay vocación y capacidad y la gente lo elige. no veo un problema en esto. Lo que sí hay que aclarar es que yo soy partidario de que no se esté pensando que en el 2021 se dirime el 2023. El 2021 dirime el 2021 y los que hoy son candidatos a diputados no significa que después sean candidatos a gobernador. Esto pasó con muchos casos, el más conocido es el del amigo Esteban Bullrich que ganó muy bien, le ganó a Cristina y, sin embargo, no fue candidato a gobernador.

—¿Un precandidato del PRO tiene chances de ganar en una interna frente a Facundo Manes?

—No he visto encuestas, pero Manes es un excelente candidato. No ha estado activo en la política en los últimos años pero tiene un nivel de conocimiento en la gente realmente muy importante y un prestigio profesional destacado. no solo a nivel nacional sino también internacional, así que es un excelente candidato. Nosotros desde el PRO también tenemos muy buenos candidatos. Lo bueno es que a veces esta suerte de incomodidad que parece que hay, porque hay competencia en el momento de las internas, demuestra que tenemos más de un candidato y todos buenos.

—¿Cómo califica la gestión del gobernador Axel Kicillof?

—Todos saben que estamos en las antípodas ideológicas con Axel. No pensamos igual desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista económico y filosófico. Pero también tengo que reconocer algunas verdades: yo tengo buen diálogo con Axel. La verdad que tengo un buen diálogo. Cada vez que lo llamo, tengo respuesta de parte de él. Para mí es muy importante el diálogo, aun cuando sepamos que partimos desde lugares ideológicos distintos. Pero cuando uno habla de solucionar los problemas de la gente, que son las cuestiones de gestión por las que debo hablar con el gobernador, siempre hay un punto de encuentro. Es cierto que me gustaría que las cosas se resolvieran mucho más rápido de lo que, a veces, resuelve la Provincia. Pero lo que yo puedo decir como intendente, en mi relación con la Provincia, es que hay un teléfono que funciona, que contestan y que, la solución de los problemas llega, aunque a veces en forma más lentas de lo que uno esperaría. También hay algunas cuestiones donde no nos hemos podido poner de acuerdo, como en los vacunatorios y en el tema de las escuelas.

—Muchos opositores han criticado, precisamente, la gestión de las vacunas y se habló de partidización por parte de sectores de La Cámpora. ¿Usted qué opina?

—Cuando aparecieron las primeras vacunas, se vio mucho eso, se vieron esas fotitos haciendo los dedos en V y todas esas cuestiones que realmente irritaron. No dar la posibilidad de vacunar, por ejemplo a Lanús, en los diecisiete vacunatorios que tenemos ni recurrir a los cien vacunadores que capacitamos el año pasado, por ejemplo, no me parece que esté bien. Deberían darle más participación a los municipios. No sé si eso lo hacen por una cuestión política o no, lo único que puedo decir es que llama la atención.

—¿Le gustaría que Horacio Rodríguez Larreta sea candidato a presidente?

—Falta mucho y nos estamos adelantando. Faltan dos años y medio y eso en la Argentina, comparado con otro país, pareciera que son veinticinco años. No me gusta dar nombres porque tenemos muchísimos líderes, pero obviamente Horacio es el que más se ha destacado después de Mauricio en cuanto a crecimiento. Pero está María Eugenia, está Negri en el radicalismo, está Lilita Carrió. Tenemos liderazgos en cada uno de los espacios realmente muy buenos, cada uno con sus características. Entonces, decir quién es el mejor hoy me hace sentir incómodo. Prefiero decir que tenemos muchos y todos muy buenos.

—El expresidente Mauricio Macri no será candidato en estas elecciones. ¿Macri ya se jubiló?

—No, Macri no se jubiló, de ninguna manera. Macri es el líder indiscutido de este espacio político en su calidad de socio fundador de Cambiemos, de fundador del PRO y de expresidente y sigue muy activo. De hecho, para muchos, como para mí, es una referencia. Que en este momento, circunstancialmente, no sea candidato no implica que vaya a salir de la política. Los roles de los expresidentes en los aspectos del liderazgo son muy importantes.

—¿Macri puede volver a ser presidente en la Argentina?

—Sí, por qué no. Macri puede volver a ser presidente, la verdad que reúne todas las cualidades. La gestión de Mauricio ha sido muy buena en muchos aspectos, otros no salieron bien, pero él lo ha reconocido. Lo dice en su libro, lo dice en las charlas que tenemos entre nosotros. Así que yo creo que tiene las condiciones para serlo, se tienen que dar las circunstancias y se tiene que dar la voluntad de él. Hoy por hoy él ha manifestado su voluntad de no ser candidato y, obviamente, todos lo respetamos. Y tiene su aspecto positivo, que habla de sus cualidades, que es facilitar dejar paso a una nueva generación que viene presionando de abajo con todos estos nuevos candidatos que mencionábamos.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas de Perfil Educación y lo invitamos a cerrar el reportaje con un comentario final que quiera realizar.

—Quiero felicitarlos a todos, son jóvenes estudiantes argentinos que, seguramente, van a quedarse en Argentina trabajando, necesitamos eso, necesitamos gente comprometida, gente que estudie, gente con vocación de trabajar, porque sin estudio y sin trabajo no vamos a salir adelante. También quiero decirles que como periodistas lo han hecho muy bien. Las preguntas estuvieron muy bien, fueron muy actuales, muy picantes en todo caso, los felicito porque fueron agudas y veo que todos están siguiendo la actualidad argentina. Y gracias por la oportunidad, porque a mí me gusta mucho esto de conversar con jóvenes tratando de dejar un granito de arena y, sin petulancia, desde mis 66 años.

Por Soledad Rodríguez Iglesias, Sol Muñoz y Santiago Rojas

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil- USAL